La destruction brutale par la RUSSIE d’un barrage ukrainien laissant des milliers de personnes fuir pour sauver leur vie est Vladimir Poutine qui s’inspire directement du livre de jeu brutal du dictateur soviétique Joseph Staline.

La catastrophe provoquée par l’homme de Poutine est une copie presque exacte d’une attaque de Staline en 1941 – qui aurait tué jusqu’à 100 000 civils innocents.

Les dernières actions du président russe Vladimir Poutine ont été similaires à celles de ses prédécesseurs Crédit : Getty

Le livre de jeu de Poutine est presque une copie exacte de celui de Joseph Staline, selon les experts Crédit : Archives Hulton – Getty

Le barrage avait été construit seulement dix ans avant que les forces de Staline ne le fassent sauter Crédit : Russianphoto.ru

L’inondation qui en a résulté a tué des milliers de citoyens innocents qui n’avaient pas été avertis Crédit: rums.drum.ru

Les similitudes entre les attentats de 1941 et de 2023 sont stupéfiantes Crédit : AP

Et cela ne devrait pas être une surprise, car Poutine semble admirer le tyran soviétique – qui aurait été responsable de la mort de quelque 9 millions de personnes avant sa propre disparition en 1953.

Vlad a loué le leadership de Staline, l’a crédité d’avoir transformé la Russie et a ouvertement et à plusieurs reprises déploré la disparition de l’Union Sovet.

La guerre d’Ukraine a vu davantage de parallèles établis entre les deux tyrans, un commentateur basé dans les Balkans le surnommant « Petit Staline ».

La destruction du barrage de Nova Khakovka et de la ville de Kherson n’est que le début de la comparaison entre le duo.

Tous deux ont envoyé leurs soldats mourir en masse, ont impitoyablement réprimé leurs opposants, dirigé la Russie d’une main de fer et tenté de transformer leur nation en une superpuissance pour affronter l’Occident.

Les historiens et les experts voient également la comparaison – et bien que Staline et Poutine aient des politiques différentes, ils sont à la fois des démagogues impitoyables et impitoyables.

La rupture du barrage de Nova Khakovka dans le sud de l’Ukraine cette semaine a dévasté la ville de Kherson et ses villages environnants.

Des images aériennes ont montré l’épaisse masse d’eau jaillissant et détruisant tout sur son passage – estimée à plus de 50 milliards de livres sterling de dégâts.

La frappe dévastatrice était une image miroir d’une atrocité de la Seconde Guerre mondiale – lorsque Staline a ordonné la démolition d’un autre barrage sur le Dnipro.

Les forces soviétiques ont fait sauter le barrage de Zaporizhzhia alors que les forces nazies marchaient vers la ville orientale pour ralentir l’offensive meurtrière.

Mikhail Pervukhin, un responsable de la centrale électrique soviétique, écrivait dans son journal de l’époque : « L’explosion doit être organisée de manière non seulement à empêcher l’ennemi de se déplacer vers l’autre rive, mais aussi à détruire autant de ses autant d’équipements et de main-d’œuvre que possible. »

Cependant, la destruction du barrage a également entraîné la mort de jusqu’à 100 000 personnes innocentes qui vivaient en aval.

En 1941, personne qui vivait dans les plaines inondables en aval n’a été averti de la rupture du barrage et le chaos s’est déclenché alors que les niveaux d’eau montaient rapidement.

Cette semaine, ceux qui vivent en aval n’ont également reçu aucun avertissement.

Oleksiy Dotsenko a survécu à l’horrible incident de la Seconde Guerre mondiale et a raconté à la télévision ukrainienne le jour où les eaux se sont déchaînées.

Il a dit: « Les gens criaient à l’aide. Les vaches meuglaient, les cochons criaient. Les gens grimpaient sur les arbres. »

L’Ukraine est sur le point d’évacuer quelque 17 000 personnes des zones inondées – la destruction du barrage devant être classée comme un crime de guerre.

Le nombre de morts, blessés et piégés par l’explosion du barrage reste incertain à ce stade alors que la région est sous le choc de la catastrophe sans précédent.

« Personne ne sait quand cela s’arrêtera – et c’est tellement imprévisible avec la vitesse à laquelle l’eau peut arriver », a déclaré à The Sun Online un sauveteur travaillant en Cisjordanie sur Dnipro.

Les mines flottantes sont également une préoccupation constante car elles s’écoulent dans la rivière – explosant potentiellement car elles sont cachées sous des eaux troubles et boueuses.

« Ils peuvent être emportés dans les villages et les villes – ils peuvent être n’importe où et blesser des civils », a déclaré le sauveteur au Sun Online.

La véritable ampleur de la catastrophe ne sera connue qu’une fois que les eaux de crue se seront retirées.

Les similitudes entre le dernier bombardement lâche de la Russie et la calamité de 1941 ont montré que Poutine est prêt à imiter l’ancien dictateur alors que son fétiche pour l’Union soviétique se joue sur la scène mondiale.

Mais cela va plus loin que la semaine dernière – Poutine aurait indiqué des étagères et demandé aux invités de choisir un livre de la bibliothèque de Joseph Staline lorsqu’ils lui rendaient visite dans son nouveau bureau au Kremlin.

Dans un essai paru dans le New Statesman, l’historien Simon Sebag Montefiore a fait valoir que si les deux dirigeants étaient différents sur le papier, il y avait de nombreuses preuves suggérant le contraire.

Il a dit : « Poutine n’est pas Staline.

« Staline était un marxiste.

« Poutine est un tyran qui, tout en cooptant des éléments de Romanov et de l’impérialisme soviétique, est un populiste et un nationaliste, un praticien de la politique identitaire du 21e siècle qui déploie à la fois du heavy metal militaire à l’ancienne et les nouvelles armes de haute technologie de réseaux sociaux.

« Pourtant, Staline ne pourrait pas être plus pertinent.

« La répression de Poutine dans son pays ressemble de plus en plus à la tyrannie stalinienne – dans son culte de la peur, le ralliement des manifestations patriotiques, l’écrasement des protestations, les mensonges éhontés et le contrôle total des médias. »

Simon a affirmé que l’Ukraine avait également été brutalement réprimée sous le régime de Staline et que Poutine essayait presque de la revivre.

Il a déclaré : « Le président russe partage une partie de la détermination de Staline à liquider la nationalité et l’indépendance de l’Ukraine à tout prix. »

Historiquement, la Russie a mené des guerres en utilisant la « masse » – jouant un « jeu de nombres » pour submerger ou épuiser ses ennemis, affirment les experts.

Cela s’est produit pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, la Russie ayant subi les taux de pertes les plus élevés dans les deux guerres – avec jusqu’à 2,2 millions de pertes pendant la Première Guerre mondiale et jusqu’à 11,4 millions pendant la Seconde Guerre mondiale.

Plus de 8,6 millions de soldats soviétiques sont morts sous la surveillance de Staline au cours de la guerre.

Et en environ 16 mois depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, la cheville ouvrière du Kremlin a échangé des corps de masse contre du temps alors qu’il envoyait plus de soldats dans le hachoir à viande.

Les responsables ukrainiens affirment avoir tué quelque 200 000 Russes depuis le 24 février.

Ces morts signifient que la Russie avait perdu 13 300 soldats par mois, 3 250 soldats par semaine, 450 hommes par jour, 20 toutes les heures ou un toutes les trois minutes depuis son invasion.

Simon a averti que Poutine était sur le point de répéter dangereusement l’histoire de son prédécesseur.

Il a dit : « Poutine voit Staline comme un titan imparfait né, comme Oliver Cromwell et Napoléon, pour la révolution.

« Mais il semble que Poutine soit passé d’un régime autoritaire à une oppression totalitaire.

« Les procès, les camps, les exécutions staliniens pourraient bien suivre : après tout, Staline est dans le sang du corps politique russe – et de Poutine lui-même. »

Staline aurait ordonné la destruction du barrage – alors qu’il faisait la fierté de l’Union soviétique à l’époque Crédit : Alamy

Désespéré, Poutine aurait orchestré le bombardement du barrage de Kavhovka cette semaine Crédit : Reuters

Une vue aérienne du barrage DniproHES après sa destruction partielle en 1941 Crédit : Memorus.org

Les troupes nazies étaient stationnées près du barrage vital pendant la Seconde Guerre mondiale Crédit : russianphoto.ru

Les niveaux d’inondation de la dernière attaque ont culminé, mais les villes sont détruites Crédit : EPA

Le village d’Oleshky est complètement submergé Crédit : AFP

Des bateaux ont été déployés pour sauver ceux qui sont piégés dans leurs maisons Crédit : EPA