On pense maintenant que le président russe Vladimir Poutine a survécu à six tentatives d’assassinat et craint tellement pour sa vie qu’il s’est entouré d’une équipe d’élite de tireurs d’élite.

Mercredi, la limousine de Poutine aurait été attaquée dans une possible tentative d’assassinat du président russe alors que sa guerre brutale en Ukraine fait rage.

Vladimir Poutine a survécu à un attentat contre sa vie Crédit : EPA

Son cortège a été attaqué mercredi selon des initiés du Kremlin Crédit : East2west News

On ne sait pas qui a pu commettre la tentative d’assassinat Crédit : Alamy

Sa limousine voyageait dans un cortège “ leurre ” lorsque de la fumée a été vue et un coup entendu Crédit : East2west News

La limousine de Vlad a été touchée par un “fort bruit” sur sa roue avant gauche alors qu’elle traversait Moscou, qui a été suivie d’une “épaisse fumée”, ont affirmé des sources proches du dirigeant.

“Une forte détonation a retenti depuis la roue avant gauche suivie d’une épaisse fumée”, a déclaré la source.

La limousine de Poutine a été conduite en lieu sûr avec le président indemne – mais il y a eu plusieurs arrestations par son service de sécurité, affirme-t-on.

“Un cercle restreint de personnes était au courant des déplacements du président dans ce cortège, et tous appartenaient au service de sécurité présidentiel”, ont-ils ajouté.

La même source affirme dans un post séparé que Poutine avait ordonné à sa séduisante amante Alina Kabaeva, 39 ans, ancienne gymnaste olympique, de se faire avorter, entraînant une “aggravation” de leurs relations.

Cette nouvelle survient au milieu d’une révolte signalée parmi de nombreux alliés de Poutine suite à l’échec continu de la défaite de l’Ukraine.

Poutine aurait regagné sa résidence officielle à l’époque dans un cortège leurre au milieu de sa paranoïa croissante, selon la chaîne anti-Kremlin Telegram General SVR.

Le convoi de secours était composé de cinq voitures blindées, avec Poutine dans la troisième.

On ne sait pas quand la tentative d’assassinat potentielle a eu lieu et il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat l’allégation.

Cela vient après qu’il ait survécu à une nouvelle tentative d’assassinat plus tôt cette année.

On pense que la deuxième tentative la plus récente a eu lieu au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, bien que les détails n’apparaissent que maintenant.

ATTAQUE DANS LE CAUCASE

Le chef du renseignement de la défense ukrainien Kyrylo Budanov a déclaré à l’époque qu’il y avait eu une “tentative infructueuse” d’assassinat du président.

Budanov a déclaré à la Pravda ukrainienne : « Poutine a été attaqué…

“Il a même été attaqué dans la lignée, comme on dit, des représentants du Caucase il n’y a pas si longtemps.

“Ce sont des informations non publiques. Tentative absolument infructueuse, mais cela a vraiment eu lieu… C’était il y a environ deux mois.”

“Encore une fois, il n’a pas réussi. Il n’y a aucune publicité sur cet événement, mais il a eu lieu.”

Il n’était pas clair qui était derrière l’attaque présumée ni où elle a eu lieu.

On dit maintenant que Poutine a tellement peur d’une nouvelle tentative d’assassinat qu’il s’est entouré de tireurs d’élite et qu’il voyage partout avec eux.

Les tireurs d’élite ont un travail très important qui consiste à localiser les autres tireurs et à les “éliminer” avant qu’ils n’aient la chance d’appuyer sur la gâchette de Poutine.

On dit que le président russe est devenu obsédé par l’idée que quelqu’un cherche à l’attraper, ce qui le pousse à chercher protection dans son bunker isolé.

L’armée de sbires de Poutine engagés pour le protéger est la seule autorisée à se rapprocher suffisamment, car il est obsédé par les complots d’assassinat.

Le dirigeant russe a tellement peur d’une autre tentative d’assassinat qu’il s’est entouré d’un groupe d’élite de tireurs d’élite pour le protéger Crédit : AP

Adam Osmayev et Amina Okueva se sont mariés et ont combattu ensemble en première ligne contre les forces pro-russes

Le déclin de la santé signalé par le dictateur pourrait contribuer à son comportement bizarre

Les rapports affirment également que Poutine a des problèmes de santé Crédit : AP

Le despote méfiant emploie même une équipe de personnes pour goûter sa nourriture avant de la manger, persuadé qu’il pourrait être empoisonné.

Il semble que le dictateur russe devienne de plus en plus paranoïaque dans les coulisses, craignant que quelqu’un dans son propre sanctuaire ne l’empoisonne.

Selon certaines rumeurs, l’ancien espion du KGB aurait même commandé des gants spéciaux pour protéger sa peau d’une éventuelle exposition à des substances mortelles.

Même sa baignade matinale quotidienne n’est plus sacrée, car il teste l’eau plusieurs fois par jour pour vérifier les niveaux chimiques suspects.

Alors qu’il approche de l’âge de 70 ans et que des rumeurs sur sa santé déclinante tourbillonnent, il est entendu que les généraux de confiance du président russe le considèrent désormais comme incompétent et humiliant.

Selon les rapports, le tyran est constamment accompagné d’une légion de médecins alors qu’il lutte contre sa mystérieuse maladie.

Les craintes de Poutine pourraient cependant être fondées, car il y a eu au moins quatre tentatives précédentes d’assassinat.

VISITE EN AZERBAIDJAN

Lors d’une visite d’État de Poutine en Azerbaïdjan en 2002, un Irakien a été arrêté après avoir apparemment comploté pour tuer le président russe.

Selon certaines informations, l’attentat devait avoir lieu en janvier 2002 par un Irakien ayant des liens avec l’Afghanistan et les forces rebelles tchétchènes.

Il devait livrer des explosifs à un co-conspirateur.

Les forces de sécurité ont appris le complot et ont arrêté l’homme et le complice.

Ils ont été condamnés à dix ans de prison.

BOMBE SOUS L’AUTOROUTE

En novembre 2002, les détails d’un autre complot sur la vie de Poutine ont émergé.

Le dirigeant russe était censé rouler sur une autoroute près du Kremlin.

En cours de route, il y avait un groupe de personnes qui ont affirmé qu’ils installaient de nouveaux panneaux.

À peine une heure plus tard, un média a rapporté que 40 kilos d’explosifs avaient été découverts prêts à exploser le long de la route.

Les appareils ont ensuite mystérieusement disparu et la voiture de Poutine a été détournée.

Les responsables, à ce jour, refusent de commenter l’affaire et nient même qu’elle ait jamais eu lieu.

BRIT COPS FOIL CONSPIRACY

La police antiterroriste britannique aurait déjoué un complot visant à tuer Poutine en octobre 2003.

Une source a déclaré au Sunday Times que deux assassins potentiels avaient été arrêtés mais qu’ils avaient été libérés sans inculpation et étaient retournés en Russie.

Il a été affirmé que les hommes, dont l’un serait un ancien tueur à gages des services secrets russes, préparaient un complot pour que Poutine soit abattu par un tireur d’élite lors d’un voyage à l’étranger.

Le rapport affirmait que l’ancien agent russe connaissait un officier supérieur du Service fédéral de sécurité (FSB), le service de sécurité de l’État russe et successeur du KGB soviétique, qui fournirait des informations sur les mouvements de Poutine à l’étranger, permettant aux assassins de mettre en place un coup.

Des détails ont été donnés à la police britannique par Alexander Litvinenko, un ancien officier du FSB qui a fait défection en Grande-Bretagne il y a trois ans, après avoir été contacté par le comploteur présumé, a indiqué le journal.

Les flics ont confirmé à l’époque que deux hommes, âgés de 40 et 36 ans, étaient détenus par la police dans le cadre de l’allégation, mais ils ont été libérés après avoir été interrogés et ont déclaré qu’aucune autre mesure ne serait prise contre eux.

REBELLE TCHÉTCHÈNE

Le Tchétchène Adam Osmayev, qui aurait des liens avec le Royaume-Uni, a été présenté à la télévision russe après qu’un complot présumé visant à assassiner Poutine a été déjoué en 2012.

Le soi-disant «terroriste» a été capturé par les forces spéciales dans le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire.

Il est ensuite apparu à la télévision d’État, à moitié nu et avec des blessures apparentes, faisant une prétendue confession.

Osmayev a déclaré lors de sa comparution : “Notre objectif était d’aller à Moscou et d’essayer de tuer le Premier ministre Poutine… Notre date butoir était après l’élection présidentielle russe.”

Les services de sécurité russes ont précédemment affirmé qu’Osmaïev était “diplômé d’une prestigieuse institution d’enseignement supérieur en Grande-Bretagne” et appartenait à une importante famille tchétchène opposée à Poutine.

L’arrestation de deux suspects a été effectuée par l’unité antiterroriste des services spéciaux ukrainiens Alfa après une explosion accidentelle en janvier 2012 dans un appartement d’Odessa qui a tué un troisième “terroriste” présumé, Ruslan Madayev.