Comment Poutine a amassé SIX MILLE armes nucléaires stupéfiantes qui pourraient atteindre le Royaume-Uni en 20 minutes

Au fur et à mesure que le sabre cliquette, il faut quelques coups.

La menace à peine voilée de Vladimir Poutine de bombarder l’Occident et son insistance sur le fait qu’il “ne bluffe pas” ont semé la panique dans le monde entier.

Poutine a amassé 6 000 bombes nucléaires aux noms terrifiants comme Satan Crédit : AP

Depuis le début de la guerre froide, on a supposé que la menace de «destruction mutuelle assurée» – dans laquelle des frappes donnant-donnant détruiraient les deux parties – empêcherait une guerre nucléaire.

Cependant, dans une menace effrayante cette semaine, le dirigeant russe déséquilibré a déclaré : « Lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple, ce n’est pas un bluff.

L’invasion de l’Ukraine par le dictateur rencontrant une résistance beaucoup plus forte que prévu et les gouvernements occidentaux s’unissant contre elle, de telles mesures désespérées – et terrifiantes – semblent plus probables.

Lorsque Poutine a annoncé son invasion, il a averti l’Occident qu’il ferait face à des “conséquences jamais rencontrées dans votre histoire” si l’Otan intervenait militairement.

Alors, le cauchemar pourrait-il devenir réalité ? Poutine a certainement le matériel pour chaque scénario.

Il dispose d’environ 5 977 ogives, dont 1 600 sont prêtes à être déployées. Cet arsenal terrifiant peut être lancé depuis la terre, les sous-marins et les avions.

Il s’agit notamment d’armes nucléaires « de champ de bataille » non stratégiques qui ont un pouvoir destructeur plus faible – et des retombées radioactives – et sont destinées à détruire les capacités militaires plutôt que les populations civiles. Ils peuvent être n’importe quoi, des mines terrestres aux torpilles.

Ils n’ont jamais été utilisés au combat – jusqu’à présent.

Le missile Avangard peut voyager à 7 000 mph et échapper aux systèmes de défense Crédit : Getty

Tupolev Tu-160 supersonique détient des armes nucléaires Crédit : PA

La Russie possède également les armes nucléaires stratégiques les plus redoutées, qui peuvent être lancées comme ogives sur de puissants missiles à longue portée.

Ils comprennent des missiles balistiques intercontinentaux qui ne prendraient que 20 minutes pour se rendre en Grande-Bretagne – et 30 aux États-Unis. Ces armes stratégiques, aux noms délibérément terrifiants comme Satan, sont conçues pour anéantir des villes entières.

Libérer de telles armes comporterait un risque énorme pour Poutine. Il sait que les forces de l’OTAN ont un stock tout aussi meurtrier, les États-Unis conservant 5 428 ogives aux côtés des 225 du Royaume-Uni et des 290 de la France.

Mais il ne se soucie peut-être pas des représailles.

Le dirigeant russe a laissé entendre en 2018 qu’il serait prêt à voir sa patrie détruite dans un conflit nucléaire.

Il a déclaré : « Si quelqu’un décide d’anéantir la Russie, nous avons le droit légal de réagir. Oui, ce sera une catastrophe pour l’humanité et pour le monde. Mais je suis un citoyen de la Russie et son chef d’État.

« Pourquoi avons-nous besoin d’un monde sans la Russie ? »

Ceci, cependant, était clairement une menace de répondre en nature si jamais la Russie était attaquée en premier.

Sam Ashworth-Hayes, de la Henry Jackson Society, a déclaré précédemment au Sun : « Je pense qu’il n’y a un risque d’escalade que si les forces de l’OTAN s’impliquaient directement dans la guerre en Ukraine.

“Le message de Vladimir Poutine à l’Occident est de rester en dehors de nos affaires, car nous allons escalader si vous interférez.”

L’Otan a clairement indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’intervenir militairement en Ukraine. Mais un analyste russe a émis l’hypothèse que Poutine pourrait tirer un coup de semonce nucléaire dans notre direction.

L’ogive RS-24 Yars a une portée de 7 000 milles Crédit : Getty – Contributeur

Les sous-marins K-549 peuvent tirer 20 missiles à 6 000 milles Crédit : East2west News

Pavel Felgenhauer, de Novaya Gazeta, à l’esprit indépendant, a déclaré: «Une option pour lui est de couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe, en espérant que cela fera reculer les Européens. Une autre option consiste à faire exploser une arme nucléaire quelque part au-dessus de la mer du Nord entre la Grande-Bretagne et le Danemark – et voir ce qui se passe.

Et les espions du renseignement américain craignent que la Russie n’ait une politique “d’escalade pour désamorcer”, ce qui signifie que s’ils se trouvaient en conflit avec l’OTAN, ils menaceraient d’utiliser des armes nucléaires à faible rendement afin de mettre fin à une guerre.

‘CONCERNANT’

Le député conservateur Tom Tugendhat pense également que Poutine pourrait recourir à l’utilisation d’armes nucléaires. Il a déclaré : “C’est préoccupant et il n’est pas impossible qu’un ordre militaire russe d’utiliser les armes nucléaires sur tout le champ puisse être donné.”

Beaucoup se demandent si l’ancien maître-espion du KGB est devenu suffisamment détraqué pour risquer d’aggraver un conflit de cette manière.

Mais un expert pense que cela pourrait être un stratagème. Le professeur Andrew Wilson, de l’UCL, a déclaré : « Poutine joue un peu sur le fou. La théorie veut que si les gens pensent que je suis assez fou pour les utiliser, cela joue à mon avantage.

Cependant, M. Ashworth-Hayes pense que l’utilisation d’armes nucléaires est peu probable. Il a déclaré: «Il est important que les gens restent calmes. Les tensions sont très fortes, mais il n’y a aucune chance que l’une ou l’autre des parties lance des armes nucléaires.

“Les États-Unis et la Russie ont plus qu’assez d’ogives pour s’éliminer mutuellement.

“Le concept de ‘destruction mutuelle assurée’ est toujours d’actualité.”