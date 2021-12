Comment pourraient-ils appeler l’enfer du petit Arthur Labinjo-Hughes un « foyer heureux » ?

La lecture des détails terribles et tragiques des derniers jours et semaines de la vie du petit Arthur Labinjo-Hughes est plus que bouleversante.

En tant que mère de deux enfants et sachant que j’allais mourir pour eux, lire comment Arthur a été traité par ceux qui auraient dû être là pour l’aimer, le chérir et s’occuper de lui est très difficile à comprendre.

Le pauvre garçon était totalement dépendant de ces deux personnages méprisables pour tout – y compris la nourriture et l'amour – et il savait qu'ils n'allaient pas le lui donner.

En fait, cela me rend physiquement malade. Comment peut-on blesser un enfant innocent, sans parler de son propre fils ou beau-fils ?

Il est tout simplement insupportable de penser à un petit garçon de six ans en grande détresse, dormant seul par terre, se criant tout haut que personne ne l’aime, et que personne ne le nourrira.

Il savait trop bien qu’il était impuissant entre les mains du mauvais père et de la méchante belle-mère qui l’abusaient sadiquement – ​​et savouraient ce fait.

Thomas Hughes et Emma Tustin ont échangé plusieurs messages tordus les uns avec les autres, Hughes indiquant à Tustin ce qu’elle devrait lui faire, et elle lui envoyant des enregistrements de la détresse évidente d’Arthur.

Le pauvre garçon dépendait totalement de ces deux personnages méprisables pour tout – y compris la nourriture et l’amour – et il savait qu’ils n’allaient pas le lui donner.

L’accent a été mis sur Tustin – l’incarnation d’une belle-mère diabolique – qui a distribué une grande partie des abus, y compris le coup final qui a tué Arthur, alors mince et affaibli par des mois de famine et d’empoisonnement au sel.

Elle a à juste titre écopé d’au moins 29 ans de prison pour son meurtre. Je lui aurais donné plus.

Mais c’est son père qui a emménagé Arthur dans la maison d’une femme qui avait déjà eu deux enfants qui lui avaient été retirés par les services sociaux et qui a échoué lamentablement et systématiquement à le protéger de sa violence.

Comment un père peut-il rester les bras croisés et voir son fils maltraité de la sorte ?

Le blâme incombe à Hughes, mais il aura 21 ans – qui lui ont été attribués pour homicide involontaire coupable – pour y réfléchir à chaque instant de veille dans sa cellule de prison.

Aucun d’eux ne devrait jamais sortir de prison en ce qui me concerne.

Ce sont tous les deux des monstres.

Cette histoire est si troublante et horrible qu’elle est en fait douloureuse à lire.

Nous avons tous une dette de remerciement envers le jury qui n’a eu d’autre choix que d’écouter et de regarder les détails épouvantables.

Nous devons les remercier pour leur service.

Il y a trois parties dans cette histoire. Le premier est celui des auteurs sadiques.

Il y a aussi le fait que le verrouillage leur a permis de se couvrir pour continuer leur cruauté, invisibles et inaperçus des enseignants ou des voisins.

Combien d’autres Arthurs ces blocages ont-ils créés ?

Cela ne vaut guère la peine d’y penser et c’est vraiment le côté pourri de cette pandémie pourrie.

ÉCHEC DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Mais le pire de cette histoire est peut-être la facilité avec laquelle les services sociaux ont été amenés à ne pas intervenir.

La véritable mère d’Arthur est en prison, mais sa grand-mère, Madeleine Halcrow, une infirmière, avait des soupçons sur ce qui se passait.

Elle a envoyé par courrier électronique des photos des ecchymoses d’Arthur au conseil de Solihull en avril de l’année dernière.

Mais lorsqu’elle a fait un suivi auprès de la police pour savoir ce qui avait été fait, on lui a dit que la maison de Tustin avait semblé propre et rangée, et ils ont donc conclu qu’il ne pouvait pas être en danger.

Lorsque les services sociaux sont allés lui rendre visite, ils ont interrogé Arthur sur ses ecchymoses, mais ont été déroutés par sa déclaration – nourrie par Tustin et l’un des autres fils de Tustin – selon laquelle cela avait été causé par une bagarre avec des gants de boxe.

La conclusion de l’assistante sociale – bien que la propre grand-mère d’Arthur ait soulevé ses inquiétudes et le fait que Tustin ait eu deux enfants sous sa garde – était qu’il s’agissait d’un « foyer heureux ».

Cela dépasse l’entendement.

Je suis sûr que les travailleurs sociaux ont été débordés pendant le verrouillage.

Mais l’idée que parce qu’une famille a une maison propre et bien rangée, il ne peut y avoir d’abus à l’intérieur est risible.

Cela ne devrait pas prendre un travailleur social qualifié pour le savoir.

Ils ont eu de multiples occasions de voir que quelque chose n’allait pas et d’intervenir – et ils n’y sont pas parvenus.

Le rôle des autorités doit être remis en question.

Combien d’autres jeunes sont dans cette situation, sans protection ?

Le système mis en place pour protéger n’a pas réussi à arrêter les souffrances choquantes qui ont finalement coûté la vie à Arthur.

Après la mort de Victoria Climbie et de Baby P, on nous a dit que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais c’est le cas.

Il s’agit certainement d’un test de base de la société – et de notre système de protection sociale – et il a encore une fois échoué.

je suis de retour sur la bonne voie

CHANTEUR Olivia Rodrigo a été nominée pour sept Grammys, dont le meilleur nouvel artiste et album de l’année.

Elle est récemment apparue sur la couverture de Rolling Stone et sa chanson Drivers License a été le titre le plus diffusé sur Spotify cette année.

Olivia Rodrigo a été nominée pour sept Grammys Crédit : La Méga Agence

Mais suis-je le seul à n’avoir jamais entendu parler d’elle ?

Je sais qu’à 52 ans, j’ai un peu dépassé la musique pop.

Je me demande comment il se peut que je n’aie jamais entendu parler de cette jeune et magnifique femme qui chante, joue des instruments et écrit ses propres chansons.

J’ai maintenant écouté la chanson et je pense qu’elle est fantastique.

Et j’applaudis le talent de quelqu’un dont la musique touche les gens de tous âges.

Qui est l’idée légère ?

Les conducteurs plus âgés devraient-ils obtenir des points sur leur permis pour avoir passé des feux rouges ?

Euh, sûrement « oui, ils devraient », n’est-ce pas ?

Eh bien, pas selon un nouveau rapport sur la sécurité routière financé par le gouvernement qui a recommandé que les conducteurs plus âgés devraient pouvoir passer aux feux rouges sans obtenir de points sur leur permis.

Eh bien, pas selon un nouveau rapport sur la sécurité routière financé par le gouvernement qui a recommandé que les conducteurs plus âgés devraient pouvoir passer aux feux rouges sans obtenir de points sur leur permis.

Lorsqu’une personne s’avère dangereuse au volant, un rapport est envoyé à la Driver and Vehicle Licensing Agency, qui examine s’il faut révoquer son permis.

Dans d’autres cas, le conducteur est renvoyé pour suivre des cours et se voit proposer une réévaluation dans les trois mois.

Les personnes évaluées éviteraient l’amende typique de 100 £ et trois points sur leur permis, mais cela n’a tout simplement pas de bon sens.

En fait, tout conducteur qui ne peut pas voir un gros feu rouge ou qui décide qu’il est acceptable d’en traverser un ne devrait pas conduire du tout.

Assumez toujours une arnaque

JE NE SAIS PAS pour vous, mais si l’un de mes enfants avait des problèmes et avait besoin de moi, je n’hésiterais pas à faire tout ce que je peux pour les aider.

Et cela inclut de leur envoyer de l’argent, si j’ai pu, s’ils étaient dans une situation difficile.

Les fraudeurs incitent les victimes à remettre des milliers de livres en se faisant passer pour leurs enfants sur WhatsApp Crédit : EPA

Je suis presque sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas, c’est pourquoi il est particulièrement déprimant d’entendre parler d’un nouveau type d’arnaque dans lequel des fraudeurs incitent les victimes à remettre des milliers de livres sterling en se faisant passer pour leurs enfants sur WhatsApp.

Les criminels composent un numéro de téléphone au hasard prétendant être un fils, une fille ou un ami de la famille dans le besoin dans ce que les agents appellent les fraudes « bonjour maman » et « bonjour papa ».

La ligne qu’ils utilisent est celle que la plupart des parents connaissent – ​​ils ont perdu leur téléphone et envoient donc des SMS à partir du numéro d’un ami.

Ils demandent alors de l’argent pour acheter un nouvel appareil ou pour payer une facture en urgence.

Il s’agit d’un pas en avant par rapport aux escrocs se faisant passer pour des banques ou des organisations gouvernementales pour amener les gens à remettre leurs informations financières – une sorte de crime qui s’est intensifié au cours de la pandémie, et auquel nous sommes tous devenus sages.

Mais un fils ou une fille dans le besoin ?

La plupart d’entre nous laisseraient tomber tout, n’est-ce pas ?

Nous aimons tous penser que nous ne tomberions jamais dans le piège d’une arnaque, mais de plus en plus d’histoires se produisent sur des personnes instruites et sensées qui se font arnaquer et se faire voler des milliers de livres.

Je suis désolé de dire que ma nouvelle approche est que nous devons tous présumer que tout est une arnaque, à moins que vous ne sachiez avec certitude le contraire.

De toute évidence, la solution la plus simple consiste simplement à donner une bague à celui qu’il prétend être.

Mais les vraies personnes dont il faut s’inquiéter sont les personnes plus âgées qui ne comprennent vraiment pas la technologie de la même manière que les plus jeunes – et qui sont peut-être moins cyniques.

Je viens juste de partir DÉSOLÉ, mais une nouvelle enquête qui révèle que 43 ans est l’âge idéal pour se retirer d’une vie trépidante et s’installer est tout simplement fausse. C’est à peu près à l’âge où les enfants de nombreuses personnes grandissent, commencent peut-être même à travailler et quittent la maison – et les parents ont enfin le temps de voir des amis, de voyager et de faire ce qu’ils veulent. Nous travaillerons encore 20 ans et, franchement, beaucoup d’entre nous commencent tout juste à démarrer.

Le séjour au Royaume-Uni est ok

Alors, quels sont vos projets pour Noël ?

Et suivez-vous les conseils très déroutants et apparemment en constante évolution ?

Ce Noël, je reste au Royaume-Uni avec ma famille, et c’est tout Crédit : Getty

Eh bien, bien que j’aie rêvé l’année dernière à quel point ce Noël serait fabuleux, idéalement dans un endroit très éloigné et chaud, je n’ai fait aucun plan car je ne peux pas me donner la peine de les changer, ce qui semble être une fatalité.

Je reste au Royaume-Uni avec ma famille, et c’est tout.

C’est la seule façon de savoir avec certitude que nous ne serons pas annulés.

