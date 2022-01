Comment postuler pour Your Garden Made Perfect

L’émission de jardinage Your Garden Made Perfect de BBC Two devrait revenir en février 2022.

Voici tout ce dont vous avez besoin sur la façon dont vous pouvez postuler pour que votre jardin soit aménagé par les concepteurs.

Le site Web des Jardins Remarquables a la possibilité de postuler pour le spectacle.

Malheureusement, ils n’acceptent plus les candidatures pour le moment.

Le site indique qu’ils examinent les candidatures déjà reçues.

Ceux qui espèrent postuler doivent consulter le site Web pour d’autres mises à jour

Il ne semble pas y avoir de date indiquée pour la réouverture des candidatures.

Comme la prochaine saison sera diffusée le mois prochain, il est possible que les applications pour la prochaine saison rouvrent une fois la saison terminée.

Your Garden Made Perfect sera diffusé sur BBC Two.

L’émission de jardinage, animée par Angela Scanlon, sera présentée en première le 4 février 2022 à 20h.

Les épisodes seront disponibles sur BBC Two après leur diffusion.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.