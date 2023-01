STACEY Solomon est devenue célèbre pour ses astuces pour la maison et ses solutions de désencombrement faciles.

Maintenant, la maman occupée vous offre la chance de bénéficier de sa sagesse domestique dans son émission, Sort Your Life Out.

Rejoignez Stacey Solomon dans son émission de la BBC Sort Your Life Out[/caption]

Comment postuler pour Trier votre vie avec Stacey Solomon

Souhaitez-vous que votre maison soit totalement transformée par Stacey Solomon et son équipe d’experts ?

Les fans de Stacey ont la possibilité d’être traités avec un désencombrement qui change la vie, un nettoyage de printemps surdimensionné.

Vous pouvez postuler pour participer à l’émission en remplissant un formulaire en ligne.

Si vous avez besoin d’aide avec votre formulaire de candidature, veuillez contacter sylo@optomen.com.

Parlant de l’émission, Stacey a déclaré : « Je suis tellement heureuse que l’équipe et moi soyons de retour pour partager nos trucs et astuces préférés sur le désencombrement, le recyclage, le rangement et l’économie !

“J’aime que nous puissions aider les gens à transformer leur vie pour le mieux, même un peu.”

Elle a ajouté: “Ma partie préférée de l’émission est de rencontrer de charmantes familles de tout le Royaume-Uni.

“Avec l’aide de ma merveilleuse équipe d’experts, nous travaillons à leurs côtés pour réorganiser leurs maisons et en faire les maisons qu’ils méritent.

“J’espère vraiment que les gens qui regardent trouveront utiles quelques trucs et astuces de cette série !”

Qui peut postuler pour Trier votre vie avec Stacey Solomon ?

Sort Your Life Out recherche des familles pour les rejoindre dans l’émission à succès BBC One.

Stacey et son équipe d’experts de fanatiques de l’organisation peuvent vous aider à abandonner les choses dont vous n’avez pas besoin et à rationaliser ce que vous faites.

De plus, ils créeront un stockage caché intelligent et mettront en place des systèmes pour vous faire gagner du temps et de l’argent à l’avenir.

Que vous ayez un nouveau bébé en route, que vous souhaitiez gérer une entreprise à domicile, que vous ayez du mal à abandonner des objets sentimentaux ou que vous vouliez simplement créer le calme dans le chaos, ils aimeraient avoir de vos nouvelles.

Quelles sont les règles de Sort Your Life Out avec Stacey Solomon ?

Tous les candidats doivent avoir 18 ans ou plus lorsqu’ils postulent pour participer à Trier votre vie avec Stacey Solomon.

Il est encore temps de postuler pour participer à cette émission fantastique.

Les candidatures se clôturent à 23h59 le 28 avril 2023.