Les sites de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs se verront proposer des paiements pour les aider à rester à flot pendant le troisième verrouillage de l’Angleterre, qui devrait durer au moins six semaines à compter du 6 janvier.

594 millions de livres supplémentaires seront également mis à la disposition des autorités locales et des administrations décentralisées pour soutenir les entreprises non éligibles aux subventions.

Voici comment demander la subvention et combien votre entreprise pourrait être éligible:

Les paiements ponctuels «complémentaires» devraient bénéficier à plus de 600 000 entreprises.

Les plus petits sites d’une valeur imposable de 15 000 £ ou moins pourront réclamer jusqu’à 4 000 £, tandis que les sites de taille moyenne d’une valeur imposable comprise entre 15 000 £ et 51 000 £ sont éligibles jusqu’à 6 000 £.

Les grandes entreprises d’une valeur imposable de plus de 51 000 £ pourront réclamer jusqu’à 9 000 £.

Sur le fonds discrétionnaire de 594 millions de livres sterling, le gouvernement écossais recevra 375 millions de livres sterling, le gouvernement gallois 227 millions de livres sterling et l’exécutif d’Irlande du Nord 127 millions de livres sterling.

Les nouvelles subventions ponctuelles s’ajoutent à des subventions d’une valeur allant jusqu’à 3 000 £ pour les entreprises fermées et jusqu’à 2 100 £ par mois pour les entreprises touchées une fois qu’elles ont rouvert.

Cependant, la chancelière s’est arrêtée avant de prolonger le congé des taux d’affaires, qui se termine en avril, et de réduire la TVA – deux des principales revendications des groupes de pression de l’industrie.

Parmi les autres absences notables, citons l’amélioration des indemnités de maladie et le soutien aux parents qui travaillent.

M. Sunak n’a pas exclu un soutien supplémentaire à l’avenir, en particulier sur l’allégement des tarifs des entreprises et les améliorations des indemnités de maladie, déclarant à Sky News: «Nous aurons un budget début mars, dans lequel nous ferons le point sur tous les différents soutiens que nous ‘ai mis en place, y compris l’annonce d’aujourd’hui de subventions en espèces, puis examinez et définissez la prochaine étape de notre réponse économique au coronavirus à ce stade.

Selon les spécialistes de l’immobilier du groupe Altus, 401 690 magasins non essentiels, 64 537 pubs / restaurants, 20 703 établissements de soins personnels et 7 051 gymnases et centres de loisirs sont désormais fermés.