Comment Postecoglou et Spurs peuvent-ils tirer le meilleur parti de Richarlison?

Dans chaque maison de rêve, un chagrin d’amour – et il y en a eu beaucoup à Tottenham Hotspur depuis l’inauguration du magnifique nouveau stade en avril 2019.

La pandémie, bien sûr, est une partie triste de l’histoire. Mais il y a eu beaucoup de problèmes auto-infligés, comme la nomination déroutante d’une série d’entraîneurs sans le moindre lien avec l’identité historique du club. Lorsque le nouveau terrain s’est ouvert, Tottenham était sur le point de disputer la finale de la Ligue des champions. Depuis lors, les Spurs ont tellement sombré que cette saison, ils n’ont de place dans aucune compétition continentale. C’est un déclin qui a conduit à la perte traumatisante du capitaine Harry Kane, seul joueur de classe mondiale du club et représentant des supporters sur le terrain.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

Mais l’absence de l’un est toujours une chance pour l’autre, et maintenant l’opportunité se présente à Richarlison.

L’international brésilien a enduré une première saison profondément décevante à Tottenham en 2022-23, mais ce n’est peut-être pas entièrement une surprise. Il y avait, bien sûr, la Coupe du monde au milieu de la campagne, et Richarlison n’a jamais laissé personne dans le doute quant à la signification de la compétition pour lui. De plus, il était difficile de voir pourquoi il avait été acheté et comment nous allions nous intégrer dans l’équipe des Spurs. Au cours de la fin de la saison précédente, la partie de l’équipe de Tottenham qui avait le mieux cliqué était les trois premiers, Kane s’amalgamant magnifiquement entre Dejan Kulusevski et Son Heung-min.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le Brésilien ne pouvait espérer reproduire Kane, avec sa capacité à plonger profondément et à orchestrer la pièce. Richarlison est un attaquant avant. L’ancien patron du Brésil, Tite, avec qui il a travaillé avec succès, a décrit le joueur comme « obsédé par le but », une sorte de cheval de course footballistique avec des œillères offrant peu de subtilité dans la construction, mais beaucoup d’explosion dans la surface de réparation. Il lui était donc difficile de se frayer un chemin dans la formation de départ des Spurs, difficile pour lui de devenir important pour l’équipe et impossible de créer un élan.

Cette saison, cependant, avec le départ de Kane, le simple fait de s’intégrer n’est plus une option. Tottenham a besoin de Richarlison pour intervenir. L’équipe semble légère dans les options avancées. Certes, il y a des jeunes comme Dane Scarlett et Troy Parrott, et le club a récemment acquis l’adolescent argentin Alejo Veliz. Mais ce sont des options à long terme. Une solution plus immédiate consiste à déplacer Son en position d’avant-centre et à faire venir Ivan Perisic sur la gauche – comme cela s’est produit vers la fin de la victoire 2-0 de samedi contre Manchester United.

Mais si la victoire et le début de saison général sous le nouveau patron Ange Postecoglou ont été encourageants, le souci est que Richarlison n’a toujours pas cliqué. Lors des deux premiers matches, il a à peine réussi un tir au but. Il a fait triste figure lorsqu’il a été remplacé samedi et a immédiatement exprimé ses frustrations sur le banc avec son compatriote Emerson Royal.

Ce n’est clairement pas le cas d’un joueur hors de sa profondeur au niveau. Il était une star de la Premier League à Watford et représentait une telle menace avec Everton qu’il y avait des rumeurs d’intérêt du Real Madrid. De plus, son bilan au Brésil est impressionnant, avec 20 buts en 43 matchs.

Cette saison, avec le départ d’Harry Kane, le simple fait de s’intégrer n’est plus une option. Tottenham Hotspur a besoin de Richarlison pour intervenir. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

Certains pourraient dire que c’est facile, que n’importe qui peut marquer pour le Brésil. Le contraste évident est avec Gabriel Jesus d’Arsenal qui, malgré beaucoup de temps de jeu, n’a marqué qu’une seule fois – dans les arrêts de jeu d’un match amical facile – en plus de quatre ans. Rien qu’en 2022, Richarlison a réussi 10 buts pour le Brésil, dont trois belles frappes en Coupe du monde. En effet, la campagne du Brésil au Qatar a beaucoup souffert de la blessure du joueur de 26 ans en quart de finale contre la Croatie. Il n’était pas assez en forme pour presser de l’avant dans son style habituel, et son éventuel remplaçant Pedro est trop piéton pour presser. La Croatie a réussi à manœuvrer confortablement le ballon au milieu de terrain et à éliminer la chaleur du match à partir de là. Un Richarlison en pleine forme aurait peut-être fait la différence.

Dans tous les cas, un ancien entraîneur de l’équipe nationale comme Postecoglou sera conscient de ce que peut apporter son n°9. En maillot du Brésil, Richarlison s’est bien entendu avec ses collègues. Des gens comme Neymar et Lucas Paquetá ont fait les balles et il les a tirées. Peut-on créer une dynamique similaire dans le nord de Londres ?

Remplacer Kane allait toujours être un travail à deux. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre est à la fois n°9 et n°10. Son absence entraîne une séparation des fonctions. Là où autrefois il y avait Kane, errent maintenant Richarlison et James Maddison. Le gamin de Coventry et le garçon du Brésil peuvent-ils s’entendre ? C’est une question fondamentale. L’approche offensive de Postecoglou comporte ses propres risques : les matches seront probablement des affaires ouvertes, où si le plan de match doit fonctionner, Tottenham devra attaquer avec une efficacité maximale. Les n°9 et n°10 de Tottenham vont devoir se mettre sur la même longueur d’onde. Si Maddison peut construire un pont vers Richarlison, alors il pourrait y avoir une guérison pour certains de ces chagrins d’amour dans le nouveau stade de Tottenham.