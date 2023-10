Comment posséder une maison passive pourrait réduire votre facture d’énergie

À la lumière de l’intensification des catastrophes naturelles, de la hausse des factures d’énergie et des interruptions du service électrique, de nombreuses personnes recherchent des moyens de rendre leur maison plus solide et moins dépendante du réseau électrique.

« Des choses comme la ‘maison passive’ sont devenues plus populaires parce qu’elles sont à l’apogée d’une démarche d’efficacité énergétique », explique Austin Trautman, fondateur de Maisons Valiune société de développement et de conseil en développement durable.

Une maison passive est une maison certifiée conforme à des normes strictes d’efficacité énergétique. Ces structures consomment beaucoup moins d’énergie que les constructions standards tout en améliorant la résilience, le confort et la qualité de l’air intérieur.

Voici un aperçu du fonctionnement des maisons passives.

Que sont les maisons passives ?

La « maison passive » est une norme de construction performante qui vise la durabilité. Les bâtiments certifiés maisons passives peuvent maintenir leur climat et leur température intérieure sans système de chauffage ou de refroidissement actif.

Pour optimiser l’efficacité énergétique, le confort et la qualité de l’air, les maisons passives « utilisent plus d’isolation, de meilleures membranes et moins de ponts thermiques », explique Oliver David Krieg, directeur technologique de Ville intelligente. « Elle peut ressembler à n’importe quelle autre maison », avec quelques différences clés, comme des murs plus épais.

Le résultat est un bâtiment qui utilise 90 % d’énergie en moins, ce qui se traduit par des économies de coûts et une empreinte carbone réduite.

Le concept moderne de maison passive a été popularisé en Allemagne. La première maison passive a été testée à Darmstadt en 1990, et l’Allemagne Institut Passivhaus était créé en 1996. Depuis lors, le concept s’est étendu à des dizaines de pays et de zones climatiques à travers le monde. Les États-Unis ont créé leur propre Institut de la maison passive aux États-Unisou Phius, en 2003.

Un bâtiment doit répondre à des critères stricts pour être certifié maison passive. Par exemple, il ne peut pas consommer plus d’une certaine quantité d’énergie chaque année et doit passer un test de pressurisation d’étanchéité à l’air.

Les maisons passives sont conçues pour réduire la consommation d’énergie

Les maisons passives sont super isolées et pratiquement hermétiques pour maximiser la qualité de l’air et maintenir un climat confortable, sans utiliser de sources actives de chauffage et de refroidissement. Voici un aperçu de comment c’est fait:

Contrôle thermique

Chaque partie d’une maison passive – les fondations, les côtés, les portes, les fenêtres et le toit – est enveloppée d’isolant. Cette enveloppe protectrice rend la maison plus silencieuse, réduit les besoins de chauffage et de climatisation, maintient le confort du bâtiment et prévient la croissance de moisissures. Cela empêche également la poussière, les insectes et les rongeurs de pénétrer.

Les constructeurs recherchent ensuite des moyens d’éviter les ponts thermiques, qui sont des zones qui conduisent la chaleur et emprisonnent l’humidité. Par exemple, par une journée chaude et ensoleillée, « le stuc de votre maison se réchauffe et cette chaleur se transmet à travers les attaches qui fixent le stuc, dans votre système de charpente, dans vos cloisons sèches », a déclaré Lucas Johnson, scientifique et consultant en bâtiment. avec Vali Homes. « Et même s’il y a de l’isolation là-dedans, vous avez en quelque sorte contourné cette isolation grâce aux ponts thermiques. »

Des éléments tels que de petites fissures, des fenêtres inefficaces et une mauvaise isolation peuvent tous agir comme des ponts thermiques. L’énergie peut également s’échapper par les fixations, les prises, les boîtes de jonction, les goujons et la plomberie. Et si l’humidité s’infiltre, cela peut entraîner des moisissures ou d’autres dommages structurels. Les maisons passives sont conçues pour éliminer ces ponts thermiques en utilisant des charpentes simples et des charges d’isolation.

Contrôle aérien

Les maisons passives sont également conçues pour être aussi étanches que possible. Cela empêche l’air chaud de s’échapper en hiver et l’air frais de s’échapper en été. Cependant, « les choses peuvent mal tourner si le bâtiment n’a pas la capacité de sécher parce que vous l’avez enveloppé dans un sac en plastique », a déclaré Johnson.

Les maisons passives utilisent donc une autre fonctionnalité, appelée « ventilation équilibrée avec récupération de chaleur et d’humidité ». Essentiellement, une machine pousse constamment l’air vicié vers l’extérieur et aspire l’air frais à l’intérieur, ce qui améliore la qualité de l’air intérieur et empêche l’humidité de s’accumuler. Le système de ventilation récupère et redistribue ainsi la chaleur, ce qui permet de maintenir la maison à une température stable.

Contrôle du rayonnement solaire

Les maisons passives utilisent également la position du bâtiment et de ses fenêtres pour tirer parti de l’ombre et de la lumière du soleil. Ils maximisent l’ombre par temps chaud et captent et retiennent la chaleur lorsqu’il fait froid. L’orientation des fenêtres laisse également entrer la lumière du jour, ce qui réduit le besoin de lumière artificielle. Ces fenêtres sont également isolées puis à double ou triple vitrage pour contrôler les niveaux d’humidité et aider à stabiliser la température à l’intérieur.

Les maisons passives peuvent être alimentées par des panneaux solaires

Les maisons passives ne nécessitent pas de type de combustible spécifique : elles peuvent donc utiliser des énergies renouvelables, comme l’énergie solaire, ou des combustibles fossiles comme le gaz naturel, le propane, le pétrole ou le charbon. Quoi qu’il en soit, la maison passive utilisera le combustible de manière efficace pour maintenir la consommation d’énergie annuelle en dessous d’un niveau prédéfini.

Les maisons passives qui génèrent de l’énergie renouvelable méritent une reconnaissance spéciale sous le nom de « Maison Passive Plus ». Vous pouvez, par exemple, installer des panneaux solaires qui alimentent votre maison en dehors du réseau électrique. Cela peut potentiellement faire baisser votre facture de services publics à 0 $. Si les panneaux génèrent de l’énergie supplémentaire, vous pourrez peut-être accumuler des crédits pour compenser vos futures factures d’énergie via la facturation nette.

« Pourtant, très peu de services publics aux États-Unis enverront au propriétaire un chèque pour l’énergie excédentaire qu’ils ont produite », explique Phil Roth, responsable technique des ventes chez Lumin, une entreprise qui produit des panneaux électriques intelligents. « Même ceux qui enverront de l’argent pour la production solaire excédentaire n’accorderont généralement du crédit qu’au taux de gros, qui est considérablement inférieur au taux de détail. »

Les maisons passives en valent-elles la peine ?

Le prix de vente médian des maisons neuves était de 430 300 $ en août 2023. Si vous êtes à la recherche d’une propriété construite sur mesure – environ 21 % des nouvelles maisons unifamiliales en 2022 correspond à cette catégorie — alors il pourrait être intéressant de construire une maison passive. Même si les maisons sur mesure sont généralement plus chères que les propriétés existantes, il est plus facile de mettre en œuvre des normes de maison passive dans les nouvelles constructions, a déclaré Krieg.

Il n’est pas non plus nécessaire de vous ruiner. Un bâtiment passif coûte généralement seulement 3 à 5 % de plus qu’un bâtiment équivalent conventionnel. Les maisons passives peuvent même être neutre en termes de coûtsa déclaré Johnson, si vous embauchez une équipe expérimentée.

Tous les coûts supplémentaires que vous absorbez peuvent être récupérés grâce aux économies d’énergie drastiques de la maison. Votre maison peut également avoir plus de valeur aux yeux des futurs acheteurs lorsque vous la vendez.

Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas en construire une nouvelle, il existe encore des moyens de rénover votre maison existante selon les normes de la Maison Passive.

Cependant, le concept de maison passive dans son ensemble n’est pas parfait. D’une part, les normes des maisons passives n’exigent pas que vous utilisiez des matériaux non toxiques, à faible teneur en carbone ou socialement justes – ce qui semble contre-intuitif à la philosophie.

C’est « le plus gros problème que je dois résoudre avec la maison passive », a déclaré Johnson. Il utilise une analogie avec la cuisine pour expliquer pourquoi le choix des matériaux est si crucial.

« Si vous êtes le meilleur chef du monde et qu’on vous donne de la nourriture pourrie, vous ne pourrez pas préparer un bon repas, peu importe à quel point vous l’habillez », a déclaré Johnson. « Et c’est ce que nous faisons dans l’environnement de construction : nous nous concentrons uniquement sur l’efficacité et l’efficience. Nous ne pensons pas à la toxicité des matériaux. »

Il est également beaucoup plus difficile d’adopter une approche DIY lors de la construction d’une maison passive ou de sa rénovation pour l’aligner sur les normes de la maison passive. Pour garantir que le travail est effectué correctement, il est préférable de faire appel à des professionnels expérimentés, qui peuvent facturer des tarifs plus élevés.

Avantages et inconvénients de la maison passive

Avantages

Consommation d’énergie réduite.

Économies de coûts.

Amélioration de la qualité de l’air intérieur.

Confort général accru.

Les bâtiments sont plus résilients.

Peut être mis en œuvre dans des bâtiments neufs ou existants.

Les inconvénients