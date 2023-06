Comment porter la tendance ‘Barbiecore’ de cet été, tout comme Margot Robbie – Hollywood Life

Crédit d’image : APEX/MEGA

L’été approche à grands pas et avec lui vient le nouveau film de Barbie. Le nouveau film invite tout le monde à se lancer dans la nouvelle tendance – Barbiecore ! Les influenceurs et les célébrités du monde entier ont adopté ce style amusant et féminin, avec la seule et unique Margot Robbie en tête dans son look signature.

Nous avons rassemblé certaines de nos pièces préférées inspirées de Barbie pour vous aider à obtenir facilement la même esthétique girly-chic. Donc, si vous rêviez de copier le style accrocheur de Margot, c’est maintenant votre chance ! Lisez la suite pour en savoir plus sur ces excellents produits qui vous aideront à faire vibrer la tendance Barbiecore de cet été.

Lunettes de soleil surdimensionnées rétro: 16,98 $ (au lieu de 19,99 $)

Ces lunettes de soleil rétro présentent un demi-oeil de chat et une teinte rose douce qui est parfaite pour le look inspiré de Barbie. Ils offrent une protection UV400 et HD et un style design classique, ce qui en fait un excellent choix pour toute activité de plein air. Parfait pour sortir à la plage et ajouter une petite touche rétro supplémentaire à votre maillot de bain.

Sac à main hobo froncé: 79,99 $

Le sac à main JW Pei Gabbi offre une ambiance minimaliste des années 90 dans une couleur rose à la mode. Le sac à main hobo froncé est fait de cuir végétalien et est livré avec une fermeture magnétique et une poche plaquée, parfait pour transporter vos essentiels d’été. Portez-le avec votre robe d’été préférée ou associez-le à votre tenue d’été préférée pour un look Barbie chic en déplacement.

Bikini Crop Top Deux Pièces: 34,99 $ (au lieu de 40,99 $)

Ayez l’air et sentez-vous comme une it-girl cet été avec le maillot de bain haut court Tempt Me. Ce bikini deux pièces comprend un soutien-gorge push-up rembourré doux et amovible pour le soutien et la forme, un bas taille haute et un tissu extensible de haute qualité. Idéal pour les journées ensoleillées, se prélasser à la plage ou au bord de la piscine et se sentir soi-même comme une Barbie.

Jupe de tennis plissée: 22,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Cette jupe de tennis plissée super mignonne offre une couverture et un soutien supplémentaires, avec des poches latérales cachées pour garder les articles essentiels en sécurité pendant que vous restez actif. La couleur rose vif et le design séduisant sont parfaits pour la tendance la plus en vogue de cet été. Tout ce dont vous avez besoin est votre polo préféré, un débardeur sans manches, pour ressembler à une Barbie sportive.

Débardeur à bretelles et encolure carrée: 21,99 $

Réalisez la combinaison parfaite de mignon et sexy avec ce débardeur à bretelles sans manches. Sa conception à double couche et son tissu super extensible en font la chemise idéale pour toute activité de plein air. Associez-le à un jean taille haute ou à une jupe amusante et séduisante pour créer votre propre look Babriecore tout au long de l’été.

Sandales à plateforme et bride à la cheville: 40,99 $

Entrez dans l’été dans le vrai style Barbie avec ces sandales compensées à plateforme légères et confortables, dotées d’un matériau de soutien, de sangles élastiques pour un port facile et d’une semelle extérieure antidérapante à motif ondulé pour une marche sans frottement. Ces sandales sont si polyvalentes qu’elles vont bien avec des pantalons, des leggings, des shorts et des robes.

Robe de soirée camisole à bretelles: 37,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Faites une déclaration avec cette robe sensuelle en satin, parfaite pour toute occasion formelle ou décontractée. Le col bénitier drapé et l’ourlet fendu sur le côté accentueront votre silhouette, tandis que la couleur rose vif donne une touche tendance inspirée de Barbie. Associez cette robe à vos compensées ou talons préférés et vous êtes prête pour n’importe quelle fête ou rassemblement cet été.

