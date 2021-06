Comment Porsche est passé des voitures de sport aux SUV… et aux véhicules électriques

Porsche est dans l’esprit de beaucoup la marque de voitures de sport par excellence.

Ses voitures, en particulier sa légendaire 911, allient hautes performances à une construction de qualité et même une solide réputation de fiabilité.

Mais la marque qui s’est fait un nom avec les petites voitures de sport agiles à deux portes a ébouriffé les plumes du monde automobile lorsqu’elle s’est essayée à un véhicule utilitaire sport à quatre portes, le Cayenne.

Aujourd’hui, les VUS représentent une grande partie des ventes de Porsche. Les fans disent qu’ils font partie des SUV les plus performants disponibles et qu’ils conservent cet ADN essentiel de Porsche.

La marque entre désormais dans la course à l’électrification. Sa Taycan se vend déjà à peu près aussi bien que la 911. Mais cette fois, l’innovateur rattrape les autres, et est également confronté à la question de savoir comment il peut fabriquer un véhicule électrique qui se démarque encore de ses concurrents et conserve l’esprit. de Porsche. Le constructeur automobile a refusé une demande d’interview pour cette histoire.