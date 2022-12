Comment Pompéi entretient-elle ses ruines ? Moutons affamés.

Les hommes ont descendu la Via Vesuvius, qui longe la maison de Leda, juste en dessous de la pente sur laquelle paissaient les moutons. Là, ils ont tenté d’engager la conversation avec Barbara dell’Isola, 28 ans, restauratrice d’art en blouse blanche (« Que fais-tu, Barbara ? ») qui travaillait près de la fresque sensuelle de la reine spartiate tenant Jupiter, déguisée comme un cygne, sur ses genoux.

Elle a d’abord pensé que faire travailler les moutons dans les champs au-dessus d’elle pendant qu’elle travaillait sur les murs “était étrange”.

“J’avais l’impression qu’il y avait un danger, que des détritus pourraient tomber sur les murs”, a-t-elle déclaré. Mais ensuite, elle s’est rendu compte qu'”ils ne font que manger”.

Certains membres du personnel du parc ont vu le retour des moutons comme une sorte de retour de la vie à Pompéi, un lieu, peut-être plus que tout autre, synonyme de mort atroce.

Un sympathique chien errant brun et blanc a suivi Maurizio Bartolini, le jardinier de Pompéi, alors qu’il se dirigeait vers les champs. Il a déclaré que l’environnement propre du parc et l’absence de pollution avaient attiré davantage d’animaux sauvages, notamment des huppes fasciées, un hibou qui avait élu domicile au-dessus de la maison aristocratique de Pansa et de nombreux hérissons.

“Les animaux sont revenus à Pompéi”, a-t-il déclaré.

Vers 13 heures, M. de Martino a envoyé sa chienne Sara commencer à rassembler les moutons, dont les incessants déchirements sur l’herbe ressemblaient à une pluie battante. Ils ont fait un défilé bruyant et retentissant à travers la porte du Vésuve et sur un chemin de terre à l’extérieur du parc, suivi de près par M. de Martino. Giuseppe Mingo, 59 ans, l’un des préposés à l’entretien, les regardait partir, les ruines dans le dos, le volcan au-dessus de leurs têtes.

« C’est comme dans les temps anciens », dit-il.