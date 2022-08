Comment pleurons-nous les victimes de Covid

Mais la pandémie de Covid-19, maintenant dans sa troisième année, a présenté un défi unique pour les familles en deuil. Ce n’est pas un événement singulier, en un seul endroit. Alors que le nombre de morts de plus de six millions de personnes dans le monde continue d’augmenter, les communautés et les familles tentent de suivre le rythme, construisant des monuments commémoratifs alors que la tragédie se déroule toujours, sa fin n’étant pas encore écrite.