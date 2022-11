Comment planifier vos systèmes de soutien si vous voulez “vieillir chez vous”

Ridofranz | Istock | Getty Images

Nous voulons catégoriquement vieillir sur place, disent les experts. Une récente Rapport AARP montre que 85 % des répondants de 65 ans et plus souhaitent rester dans leur résidence actuelle le plus longtemps possible. Les conseillers financiers axés sur la retraite peuvent vous aider dans les préparatifs financiers et non financiers pour le faire. “Nous sommes souvent les seuls professionnels que les gens consultent lorsqu’ils planifient cette phase de leur vie”, a déclaré le planificateur financier agréé Howard Pressman, associé chez Egan, Berger et Weiner à Vienne, en Virginie. “J’ai vu mes clients en difficulté [with this issue] et je voulais les aider à réfléchir au processus de vieillissement.”

Aider les retraités à remplir des rôles essentiels de soignants

Pressman a eu ce qu’il a appelé des “conversations très pointues” avec des clients, en particulier ceux sans enfants, sur qui remplira les rôles critiques pour les aider à vieillir à la maison. Ces rôles incluent les décideurs pour les problèmes de santé, les chauffeurs pour les rendez-vous chez le médecin si les clients sont malades ou blessés, les aides ménagères pour l’entretien courant de la maison et les amis pour la socialisation régulière.

“Mon objectif est toujours d’aider mes clients à profiter d’une retraite heureuse – l’esprit, le corps et le portefeuille”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de [retirement-related] les conversations que nous avons avec les clients tournent autour des aspects non financiers », a déclaré Jason Sapirstein, CFP et président d’Eliot Rose Wealth Management à West Warwick, Rhode Island. « Vous ne pouvez pas parler d’argent sans parler de la vie. “Vous ne pouvez pas séparer les deux.” Il oriente ses clients vers des ressources de vieillissement sur place, telles que des courtiers Medicare, des services de médicaments sur ordonnance à prix réduit et un service de conciergerie personnel qui effectue une grande variété de courses et de services de bricoleur. Sapirstein explique également aux clients comment utiliser Zoom et les applications de covoiturage telles que Uber et Lyft.

Il encourage les clients à constituer des équipes de maintenance et financières et à modifier leurs maisons cinq à 10 ans avant leur besoin estimé, afin d’éviter des perturbations ultérieures. Certains conseillers approfondissent leur expertise non financière avec des diplômes supérieurs. Sandy Adams, CFP et partenaire du Center for Financial Planning à Southfield, Michigan, est titulaire d’une maîtrise en gérontologie et agit à titre d’expert en la matière pour le cabinet. L’une de ses responsabilités est d’élaborer un plan de vieillissement pour les clients qui se concentre sur le logement (à mesure qu’ils vieillissent), les soins (comment et par qui), les finances et l’héritage personnel (comment ils souhaitent partager des valeurs, des histoires, des photos, etc.) . Adams oriente également les clients vers des services de soutien, tels que : Autorisé défenseurs professionnels qui aident à la gestion de la santé et à la défense des droits et peuvent agir en tant que mandataires de soins de santé pour les clients qui n’ont pas d’amis ou de famille dans la région

Local Agences régionales sur le vieillissement et centres communautaires pour personnes âgées – organismes sans but lucratif qui aident les gens à naviguer dans les ressources locales

Programmes locaux de transport pour les aînés

Entreprises de rénovation domiciliaire

Aucun de nous ne sait quand cet événement pourrait se produire et nous obliger à avoir soudainement besoin d’aide. Sandy Adams partenariat avec le Centre de planification financière

Quand les gens devraient-ils commencer ce type de planification ? “Le plus tôt sera le mieux”, a déclaré Adams. “Aucun d’entre nous ne sait quand cet événement pourrait se produire et nous obliger à avoir soudainement besoin d’aide.” « Une autre question très importante à prendre en compte est la suivante : ” Faites-vous confiance à votre décideur pour faire ce que vous voulez si votre situation change ? » a déclaré Patti B. Black, CFP et associée chez Bridgeworth Financial Management à Birmingham, en Alabama. « Seraient-ils influencés par différentes ramifications financières ?

Naviguer les tenants et les aboutissants du vieillissement en place avec des conseillers