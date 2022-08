Comment planifier un changement de carrière après 50 ans – Shaw Local

Les professionnels changent de carrière pour de nombreuses raisons. Certains le font à la recherche d’un salaire plus élevé, tandis que d’autres recherchent un équilibre plus équilibré entre leur vie personnelle et professionnelle.

Les changements de carrière peuvent renouveler la passion d’une personne pour le travail, qui peut devenir obsolète pour les personnes qui font le même travail depuis des années. Bien qu’il n’y ait pas nécessairement de mauvais moment pour changer de carrière, il y a des moments où une telle transition comporte plus de risques. C’est le cas des personnes de plus de 50 ans. De nombreuses personnes de plus de 50 ans n’ont peut-être pas les obligations financières qu’elles avaient lorsqu’elles étaient plus jeunes, car les enfants ont peut-être grandi et ont quitté la maison. Cela peut rendre les changements de carrière après 50 ans plus acceptables. Cependant, certaines personnes dans la cinquantaine peuvent hésiter à abandonner la sécurité d’une carrière établie au profit de quelque chose de nouveau. L’hésitation à l’égard des perspectives d’emploi après 50 ans peut également rendre certains moins susceptibles de se lancer dans une nouvelle carrière.

Bien que l’hésitation à changer de carrière après 50 ans soit compréhensible, une enquête récente de l’American Institute for Economic Research a révélé que 82 % des travailleurs qui ont répondu à l’enquête ont pu réussir la transition vers une nouvelle carrière après 45 ans. le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a estimé que la participation au marché du travail des personnes âgées de 65 ans et plus augmenterait considérablement d’ici 2022, doublant presque le taux de participation en 1990. Ces chiffres suggèrent qu’un changement de carrière en milieu de vie n’est pas nécessairement la même chose qu’un changement de carrière en fin de vie. carrière changement de carrière. Cela devrait donner aux professionnels la confiance dont ils ont besoin pour réussir la transition vers une nouvelle carrière.

Les personnes qui envisagent un changement de carrière après 50 ans peuvent également prendre ces mesures pour rendre une telle transition moins risquée.

• Remboursez autant de dettes que possible. La liberté financière peut être un allié pour les personnes de 50 ans et plus qui souhaitent changer de carrière. Les changements de carrière nécessitent souvent une réduction de salaire, de sorte que les personnes qui peuvent rembourser leur hypothèque, leurs dettes à la consommation et/ou leurs prêts automobiles avant de changer de carrière peuvent trouver que la transition vers un revenu inférieur se déroule plus facilement que si elles portaient toujours des engagements financiers aussi considérables.

• Faites des plans pour retarder la retraite. Comme l’indiquent les données du BLS, les personnes qui souhaitent retarder leur retraite ne seront certainement pas seules. Retarder la retraite donne aux individus plus de temps pour épargner, et un conseiller financier peut aider les adultes de plus de 50 ans à élaborer un nouveau plan de retraite qui reflète leur volonté de travailler plus longtemps. Retarder la retraite, c’est aussi retarder les retraits sur les comptes d’épargne-retraite, ce qui peut apporter une tranquillité d’esprit face à une perte de revenus résultant d’un changement de carrière.

• Réduisez votre style de vie. Même un changement de carrière après 50 ans qui nécessitera une baisse importante de revenu peut être faisable pour les professionnels qui réduisent leur mode de vie. Les nids vides peuvent envisager de déménager dans une maison plus petite, tandis que les voyageurs peuvent réduire le nombre de voyages qu’ils effectuent chaque année. Les compressions ne seront pas nécessairement faciles, mais elles peuvent en valoir la peine pour les personnes à la recherche de nouveaux défis professionnels.

• Retourne à l’école. Tout comme les jeunes vont à l’université avant d’entrer dans l’arène professionnelle, les adultes de plus de 50 ans qui souhaitent changer de carrière peuvent avoir besoin de retourner à l’école pour améliorer leurs perspectives de carrière. L’apprentissage à distance et l’enseignement à temps partiel peuvent rendre la jonglerie entre une carrière et une école plus gérable.

Une reconversion professionnelle réussie après 50 ans est tout à fait possible pour les individus prêts à faire quelques sacrifices pour être plus heureux dans leur vie professionnelle.