Actuellement, il n’existe pas de programme fédéral de congés payés, et seuls 11 États plus le district de Columbia offrent cet avantage, généralement financé par les charges sociales, selon Les données de la Conférence nationale des assemblées législatives des États.

“Beaucoup de ces entreprises essaient maintenant de revenir aux normes d’avant la pandémie”, a déclaré Michelle Long, analyste des politiques à la Kaiser Family Foundation, une organisation à but non lucratif.

En 2022, les organisations offrant des congés de maternité payés sont tombées à 35 % contre 53 % en 2020, selon les avantages sociaux des employés de la Society for Human Resource Management. enquête . Et moins d’un tiers, 27 %, offrent désormais un congé de paternité payé, contre 44 % en 2020.

“Il s’agit d’une offre très, très chère, en particulier pour les petites et moyennes entreprises”, a déclaré Johnny Taylor, Jr., président et chef de la direction de la Society for Human Resource Management, expliquant que certaines entreprises peuvent payer un salaire à l’employé en congé. et un remplaçant en même temps.

Cependant, à mesure que le marché du travail s’assouplit, “la donne change un peu”, a-t-il déclaré, et les entreprises réduisent les politiques de congé parental payé précédemment améliorées.