J’ai toujours voulu aller aux Jeux olympiques d’été, et les prochains Jeux à Paris ressemblent à un rêve. Les billets sont-ils toujours disponibles ? Les prix des vols sont-ils exorbitants ? Dois-je même essayer cela ? —Ravi du spectacle

Paris est toujours populaire, surtout en été. Ainsi, lorsque l’une des plus grandes villes du monde accueillera l’un des plus grands événements sportifs de la planète – les Jeux olympiques – tout le monde voudra y être. Les autorités parisiennes prévoient que 11,3 millions de personnes assisteront aux Jeux d’été, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août, et que 3,9 millions assisteront aux Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre.

Comme si ces chiffres n’étaient pas assez intimidants, gardez à l’esprit que des hordes d’Américains affluent chaque été en France (et dans le reste de l’Europe) pour voyager, et le Tour de France attirera à nouveau des légions de spectateurs dans le pays à partir du 29 juin. jusqu’au 21 juillet. Donc, si vous envisagez de visiter, vous feriez mieux de vous lancer dès maintenant dans les réservations d’hôtels et de restaurants, les billets d’avion et les transports.

Pouvez-vous toujours obtenir des billets pour les Jeux olympiques d’été ?

Attendez-vous à des foules importantes dans les zones de fan-zone de retransmission en direct, vues ici, qui seront réparties dans tout Paris. (Photo : Getty Images/Stéphane de Sakutin)

Obtenir des billets pour les prochains Jeux olympiques s’apparente à une réservation de camping à Yellowstone : cela dépend beaucoup du timing et de la chance. Près de 70 pour cent des dix millions de billets disponibles pour les Jeux ont déjà été vendus via la plateforme de billetterie officielle Paris 2024; un million d’entre eux ont été récupérés lors du tirage au sort mondial en mai en seulement 36 heures, un nouveau record de ventes olympique. La vente des billets pour les Jeux Paralympiques a ouvert le 9 octobre sur le même site.

Depuis le 5 juillet, les billets sont en vente en temps réel. En trouverez-vous un pour l’événement de votre choix ? Peut être. Pensez-y comme si vous attrapiez un camping de dernière minute en raison d’une annulation : si des billets deviennent disponibles parce que quelqu’un a décidé qu’il ne peut pas y aller, par exemple, ils peuvent être mis en vente à tout moment. La bonne nouvelle est que près de 60 % des billets ont été vendus à 100 euros (106 dollars au moment de la publication) ou moins. Ils constituent peut-être la partie la plus abordable de votre voyage. Vous pouvez trouver une répartition complète du prix des billets ici.

Certaines épreuves, dont le triathlon, l’escalade sportive, le BMX et le BMX freestyle et le break (breakdance), se sont vendues à guichets fermés en moins de deux heures. Comme on pouvait s’y attendre, les billets pour certaines finales, notamment le judo et le basket-ball à trois contre trois, sont également vendus. Selon le spécialiste des données Statista, les sports olympiques d’été les plus populaires parmi les Américains sont la gymnastique, la natation et le plongeon, et lors de ma dernière visite sur le site de Paris 2024, certains billets pour ces événements étaient encore disponibles.

Voici quelques façons d’améliorer vos chances d’obtenir des billets : Créez un compte pour recevoir des mises à jour régulières sur les sorties de billets. Un officiel le site de revente de billets sera lancé ce printemps. Pensez à investir dans des forfaits de voyage à partir de Sur place, le fournisseur officiel d’hospitalité olympique. Les forfaits de voyage de base varient de 520 $ à 870 $ par personne et par nuit dans un hôtel trois étoiles et un billet pour assister à un événement olympique, comme le hockey sur gazon féminin ou la finale masculine de skateboard de rue. Le niveau suivant concerne les forfaits d’hospitalité, qui commencent à des prix similaires mais ne couvrent pas l’hébergement, uniquement les billets, avec des sièges privilégiés et un accès exclusif aux salons sur place pour des événements de renom comme le football. Si un événement olympique spécifique figure en bonne place sur votre liste de choses à faire, envisagez de faire des folies avec un agent de voyages. Jean-Pierre Soutric, agent basé à Paris chez Atelier Voyage, et Hillel Spinner, un agent basé à New York chez Embarquez au-delàa fourni une multitude de conseils pour cette chronique et peut vous aider à tout organiser, des billets aux vols et aux hôtels.

Vaut-il la peine d’aller à Paris si vous n’avez pas de billets pour les Jeux olympiques ?

Si vous voulez profiter de l’ambiance festive, oui ! Paris prévoit d’offrir de multiples opportunités de visionnage gratuit. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux d’été, la cérémonie d’ouverture n’aura pas lieu dans un stade. Au lieu de cela, il se déroulera le long de la Seine, sans frais d’entrée pour les spectateurs pour accéder aux quais supérieurs. (Avis à tous ceux qui sont claustrophobes : au moins 600 000 spectateurs sont attendus, soit dix fois le nombre qui pourrait tenir dans un stade olympique traditionnel).

De plus, 80 grands écrans et haut-parleurs seront placés le long du parcours, permettant à chacun de se sentir partie prenante de la célébration. Et pendant toute la durée des Jeux, des « fan zones » gratuites seront organisées au parc de la Villette dans le 19e arrondissement et au Trocadéro dans le 16e arrondissement, proposant toutes deux des retransmissions en direct des événements.

Soutrique prévoit personnellement d’assister à la cérémonie d’ouverture et à d’autres événements. Il note que, comme la plupart des gens seront en ville pour regarder les Jeux, soit en personne, soit dans les fan zones, c’est un moment fantastique pour profiter des musées et autres attractions généralement bondés de la ville (si vous pouvez trouver une chambre d’hôtel ; voir ci-dessous pour les conseils). Si vous vous sentez dépassé par la foule, il vous suggère une excursion d’une journée à Versailles, en Champagne ou en Normandie.

Un marathon de natation aura lieu dans la Seine. Durant l’été, les organisateurs ont tâté le terrain auprès des sportifs, avec un départ au pont Alexandre III. (Photo : Getty Images/Miguel Médina)

Tenez compte des frais de déplacement

Paris est cher. Avant de consacrer du temps et des efforts à l’obtention de billets, demandez-vous si vous pouvez vous permettre le billet d’avion et un logement pratique.

Dehors La rédactrice en chef Tasha Zemke, une « planificatrice majeure » autoproclamée, a fait une offre pour des billets pour les Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres en utilisant le site Web dédié à ces Jeux et a remporté des billets pour l’athlétisme et le football. Sachant que Londres était l’une des villes les plus chères du monde, elle a commencé à chercher un logement un an plus tard et a été choquée de constater que les chambres d’hôtel dans le centre de Londres coûtaient déjà plus de 1 200 livres la nuit (environ 1 900 dollars à l’époque). Finalement, elle a opté pour un bed and breakfast économique à 90 minutes au nord de la ville via le métro pour sa famille. Mais le trajet ne prenait pas en compte les 20 minutes à pied jusqu’à la station de métro locale ou d’autres moyens de transport en commun bondés pour rejoindre chaque site sportif. « Chaque jour, nous étions épuisés », se souvient-elle. “Si j’avais réalisé à quel point le voyage serait coûteux et mouvementé, je n’aurais peut-être jamais pu le faire.”

Les tarifs aériens d’été vers l’Europe sont toujours astronomiques, alors commencez dès maintenant à rechercher des tarifs promotionnels. Ne limitez pas votre choix aux aéroports internationaux de Paris Charles de Gaulle ou Orly. Vous pourriez trouver de meilleures offres dans d’autres grandes villes européennes, puis choisir de continuer en train ou via le tunnel sous la Manche, en voiture ou par des transporteurs aériens à bas prix qui desservent le continent, tels qu’EasyJet, Ryanair, Volotea ou Vueling.

Le taux d’occupation des hôtels à Paris pendant les Jeux Olympiques devrait se situer entre 56 et 76 pour cent, a déclaré Inès de Feran, porte-parole de l’Office du tourisme de Paris. Les tarifs des chambres à Paris sont traditionnellement élevés tout au long de l’été et seront probablement plus élevés pendant les Jeux. (Une recherche récente sur Travelocity pour un hôtel dans le centre de Paris le samedi 27 juillet a abouti à une propriété demandant 243 $ après taxes et deux propriétés à environ 385 $ chacune ; les propriétés restantes disponibles commençaient à 485 $ par nuit pour deux personnes.) Il en va de même pour les Airbnb et autres locations de logements. Les réservations les plus difficiles à obtenir se feront au nord de Paris, à proximité du village olympique.

À l’heure actuelle, il peut sembler que les disponibilités d’hébergement soient rares, explique Soutric. Mais si vous êtes prêt à parier sur l’attente, il y a de fortes chances que vous trouviez un logement au printemps ou au début de l’été. « De nombreux hôteliers ont arrêté de vendre des chambres ou attendent des prix très élevés, mais de nombreuses chambres n’ont pas été vendues », dit-il. “Je soupçonne qu’à mesure que les Jeux se rapprochent, de nombreuses chambres seront mises en vente.”

Cartographiez la logistique du lieu de séjour pendant les Jeux olympiques

Si la plupart des événements se dérouleront dans la région parisienne, sept autres villes françaises, ainsi que Tahiti, accueilleront également les Jeux. (Photo : Avec l’aimable autorisation de Paris2024)

Le principal village olympique est situé à moins de huit kilomètres au nord du centre de Paris, et 15 sites olympiques accueillant 21 sports se trouveront dans un rayon de six kilomètres du village. La circulation automobile sera un cauchemar, prédit Soutric. Cependant, le réseau de transports francilien travaille sur un pass spécifique pour la durée des Jeux, et une application spécifique et le site Paris 2024 disposent d’un outil utile. planificateur qui estime le temps de trajet en transports en commun entre les sites.

Le moyen le plus rapide de se déplacer sera probablement le vélo. De nouvelles pistes cyclables inaugurées pour les Jeux seront reliées à tous les sites de compétition, et des vélos de location supplémentaires seront ajoutés à la flotte actuelle de la ville. De Feran dit que les plus grandes foules sont attendues autour du parc urbain de la Place de la Concordele site des sports les plus récents comme le BMX et le skateboard.

Avant de réserver des billets, regardez attentivement où se trouve le lieu de l’événement est situé. Une poignée sera dispersée à travers le pays. Par exemple, le football sera joué dans six stades d’autres villes, dont Lyon et Bordeaux. Si vous êtes fan du Tour de France, prenez note : la traditionnelle arrivée des Champs-Élysées à Paris a été déviée pour se terminer à Nice l’année prochaine afin d’éviter l’arrivée des foules olympiques.

Nourriture pour la pensée

Si vous aimez la nourriture autant que le sport, vous ne serez pas seul ; c’est après tout l’une des capitales gastronomiques d’Europe. J’ai demandé à Lindsey Tramuta, la plus grande experte en restauration de la ville et auteur de Le nouveau Paris et La nouvelle Parisienne, pour ses choix, aussi bien pour une bouchée décontractée que pour une cuisine raffinée. Ce sont ses recommandations.

Åke

Un charmant néo bistro (une version plus décontractée du bistro français classique plus formel) à un pâté de maisons du canal Saint-Martin, dans le dixième arrondissement, avec une carte ancrée dans la simplicité rustique et les vins naturels. Ne manquez pas le…