Daniel Trush n’avait que 12 ans lorsqu’un rupture d’anévrisme cérébral changé le cours de toute sa vie. “Je suis tombé dans le coma, et je suis resté dans le coma pendant 30 jours – et j’ai été à l’hôpital et en cure de désintoxication pendant 341 jours au total”, a déclaré Daniel, qui a maintenant 38 ans et vit à New York. Mais, a-t-il plaisanté avec un sourire, “qui compte?” C’est au cours de sa rééducation que Daniel et sa famille ont trouvé un lien avec les autres grâce à la musique. Il est aujourd’hui co-fondateur et président de Fondation musicale de Danielune organisation à but non lucratif qui propose des programmes musicaux gratuits aux personnes handicapées.

Plus de votre argent votre avenir : Voici un aperçu d’autres histoires sur la façon de gérer, de faire fructifier et de protéger votre argent pour les années à venir.

Les parents de Daniel, Ken et Nancy, maintenant dans la soixantaine, l’ont aidé à atteindre ses objectifs en partie en planifiant sa sécurité financière dans un esprit d’entreprise. “Je suis habitué aux plans d’affaires, et j’ai donc converti un plan d’affaires en un plan personnel”, a déclaré Ken Trush. “C’est ce que nous avons. C’est ce que nous voulons faire. Où est le surplus ? Combien devons-nous économiser ?” À propos de 61 millions d’adultes aux États-Unis, soit 1 sur 4, vivent avec un handicap, selon les Centers for Disease Control and Prevention. UN nouvelle étude de Fidelity ont constaté que plus de la moitié des soignants d’êtres chers handicapés avaient peu de temps pour se préparer avant d’assumer la responsabilité.

Daniel Trush, président de la Daniel’s Music Foundation à New York. Fondation musicale de Daniel

Pourtant, environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’il était plus facile que prévu de créer un plan pour les dépenses actuelles et futures et de comprendre les avantages gouvernementaux disponibles.

Accédez à tous les avantages disponibles

L’une des étapes les plus critiques pour subvenir aux besoins d’un enfant ou d’un bénéficiaire handicapé consiste à demander une assurance complémentaire sur le revenu de sécurité ou une assurance invalidité de la sécurité sociale, a déclaré James Lange, président de Lange Financial Group à Pittsburgh. Tu peux postuler en ligne sur le site Web de l’administration de la sécurité sociale. En outre, “maximisez vos avantages sociaux et commencez à examiner les avantages gouvernementaux qui vous sont offerts dans votre ville, dans votre comté, au niveau de l’État et au niveau fédéral”, a déclaré Jessica Tuman, vice-présidente du centre d’excellence Voya Cares. chez Voya Financial à Atlanta. Les avantages peuvent inclure des services de conciergerie en soins de santé qui visent à aider les familles à prendre soin de leurs proches ayant des besoins de soins complexes, chroniques ou continus, a-t-elle déclaré. Les programmes de votre entreprise peuvent également fournir des services juridiques pour vous aider avec les formulaires d’autorisation médicale pour votre enfant, votre testament, vos procurations et d’autres documents de planification successorale.

Mettre en place des économies ciblées

Boonchai Wedmakawand | moment | Getty Images

Selon les experts, la mise en place d’une épargne ciblée est également essentielle pour assurer l’avenir financier d’une personne handicapée. Un Le compte ABLE permet aux familles d’économiser jusqu’à 16 000 $ par an sans affecter les prestations gouvernementales pour une personne devenue invalide avant l’âge de 26 ans. De plus, “si vous épargniez dans un plan 529 régulier et que votre enfant est devenu invalide avant 26 ans, vous pouvez transférer ces fonds sur un compte ABLE”, a déclaré le conseiller financier Charlie Massimo, vice-président senior du Wealth Enhancement Group à Deer Park, New York. “Il y a cependant certaines restrictions et limitations que vous devez suivre.”

L’un des meilleurs moyens d’obtenir de l’aide consiste à trouver des organismes sans but lucratif pour votre type particulier de handicap. Jessica Tuman vice-président du centre d’excellence Voya Cares chez Voya Financial

L’optimisation des conversions de comptes de retraite individuels Roth peut également être “avantageuse pour vous, mais essentielle pour votre enfant”, a déclaré Lange. Si un enfant handicapé ou un bénéficiaire hérite d’un IRA traditionnel ou Roth ou 401 (k), il peut étendre les distributions tout au long de sa vie, au lieu d’avoir à retirer de l’argent dans les 10 ans comme la plupart des bénéficiaires. Si un enfant handicapé hérite d’un IRA régulier, par exemple, il pourrait l’étendre tout au long de sa vie, mais devrait payer des impôts sur les distributions annuelles, a-t-il déclaré. Pourtant, la conversion de l’IRA hérité en un Roth IRA hérité – et le paiement des impôts sur la conversion – permettrait au bénéficiaire handicapé d’obtenir des distributions non imposables à vie. Truman recommande aux familles à la recherche de conseils financiers ou juridiques concernant la création d’une fiducie pour besoins spéciaux ou d’autres aspects de la planification successorale d’aller à L’Académie des planificateurs des besoins spéciaux et le Alliance des besoins spéciaux pour trouver des spécialistes.

Trouver une communauté de soutien

Eaux Dougales | Vision numérique | Getty Images

Établir des liens avec d’autres familles ayant des êtres chers handicapés est une autre façon de se renseigner sur les ressources financières et autres qui peuvent être disponibles dans votre région. “L’une des meilleures façons d’obtenir de l’aide est de trouver des organisations à but non lucratif pour votre type particulier de handicap”, a déclaré Tuman. Regardez des groupes tels que le Association nationale du syndrome de Down, Société de l’autisme et Timbres de Pâquesqui peuvent proposer des programmes spécialisés offrant des soins de relève et / ou des programmes de soutien aux parents, a-t-elle déclaré.