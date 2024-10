Comment plaider en faveur d’une mammographie avant 50 ans : « N’ayez pas peur de vous exprimer » – National

Joeline Norgaard avait 42 ans lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine. Inquiète, elle a parlé avec son médecin, qui a pris ses symptômes au sérieux et l’a orientée vers une mammographie dans une clinique d’imagerie locale en 2020.

Cependant, lorsque la résidente d’Oakville, en Ontario, est arrivée, elle a déclaré avoir été accueillie par un accueil glacial de la part de l’un des techniciens.

« J’avais l’impression distincte que c’était presque du scepticisme. Et vers la fin de mon intervention, elle m’a en fait demandé pourquoi j’étais là, comme si je leur faisais perdre leur temps », a déclaré Norgaard à Global News.

Au Canada, les lignes directrices nationales recommandent que les femmes sans facteurs de risque connus commencent mammographies régulières à 50 ans. Norgaard n’était pas considérée comme à haut risque : elle était en bonne santé, n’avait aucun antécédent familial de cancer du sein et son seul symptôme était la douleur. Pourtant, malgré ces directives, elle se sentait obligée d’agir sur les signaux de son corps, convaincue qu’une détection précoce potentielle valait tout scepticisme auquel elle pourrait être confrontée.

Joeline Norgaard (à droite) avec sa mère (à gauche) et son fils (au centre). Suite à son diagnostic de cancer du sein, Norgaard a subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie et elle suit actuellement un traitement hormonal.

Bien que cette première analyse n’ait donné aucun résultat préoccupant, deux ans plus tard, Norgaard a senti une grosse bosse dans son sein droit et a reçu le diagnostic qu’elle craignait : un cancer du sein.

« Le diagnostic officiel était un carcinome canalaire invasif. Et j’étais juste sous le choc absolu; J’ai été prise au dépourvu », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’au cours de son parcours contre le cancer, elle a dû se défendre à plusieurs reprises pour s’assurer de recevoir le soutien et le traitement dont elle avait besoin.

Norgaard est l’une des nombreuses Canadiennes touchées par le cancer du sein; rien qu’en 2024, plus de 30 000 femmes dans le pays ont été nouvellement diagnostiqués avec la maladie.

Le cancer du sein est non seulement le cancer le plus répandu chez les Canadiennes, mais il est également diagnostiqué dans adultes de moins de 50 ans sont également en hausse.

Avec l’augmentation des taux de cancer du sein chez les femmes plus jeunes, des groupes comme la Société canadienne du cancer et certaines provinces recommandent de commencer à s’adresser eux-mêmes à des mammographies à 40 ans. Cependant, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs fixe toujours des normes nationales de dépistage à 50 ans.

Cet écart signifie que les femmes dans la quarantaine pourraient devoir se défendre elles-mêmes, disent les experts, car les médecins et les techniciens pourraient toujours suivre les recommandations du groupe de travail.

« L’auto-référence ne signifie pas que les femmes ne seront pas confrontées à des obstacles », a déclaré Jennie Dale, directrice générale de Dense Breasts Canada. « Les prestataires de soins de santé peuvent encore perpétuer le message des directives nationales, qui disent 50. »

Quelles sont les lignes directrices dans votre province?

Bien que le groupe de travail établisse des lignes directrices nationales, ce sont en fin de compte les provinces et les territoires qui décident du moment où le dépistage doit commencer – et nombre d’entre eux ont déjà abaissé l’âge de départ à 40 ans.

Certaines provinces autorisent désormais l’auto-référence à l’âge de 40 ans, ce qui signifie que les femmes peuvent passer une mammographie sans la demande d’un médecin, tandis que d’autres provinces exigent toujours une note du médecin.

L’auto-référence pour une mammographie est autorisée à 40 ans dans de nombreuses provinces et territoires – Colombie-Britannique, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador – la Saskatchewan rejoignant bientôt la liste.

Le Manitoba prévoit d’abaisser l’âge d’auto-référence à 45 ans d’ici la fin de 2025, et l’Alberta affirme que des mammographies régulières sont recommandées pour les femmes âgées de 45 ans et plus.

Cependant, elle craint que, même si cette option est disponible, l’absence d’une norme nationale puisse semer la confusion chez les médecins et les patients.

S’exprimant lors d’un Réunion du comité de la Chambre des communes Le 21 octobre, la Dre Paula Gordon, professeure clinicienne de radiologie à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que même si de nombreuses juridictions ont abaissé l’âge du dépistage du cancer du sein à 40 ans, de nombreuses femmes ne le savent toujours pas.

« Malgré tous ces progrès, de nombreuses femmes ignorent encore qu’elles peuvent s’adresser elles-mêmes à leur médecin et les médecins de famille, qui font confiance au groupe de travail, ne parlent pas aux femmes du dépistage, et s’ils le font, c’est souvent pour les décourager », a-t-elle déclaré.

« Les femmes devraient recevoir une lettre d’invitation le jour de leur 40e anniversaire les informant qu’elles peuvent désormais passer des mammographies de dépistage. Actuellement, seule l’Alberta envoie des invitations à 45 ans. »

Pourquoi faire une mammographie avant 50 ans ?

Le groupe de travail a déclaré qu’il maintenait fermement sa position de ne pas abaisser la valeur recommandée en raison de préoccupations liées au surdiagnostic et aux biopsies inutiles. Les lignes directrices indiquent que le dépistage à un plus jeune âge peut entraîner des traitements inutiles et une anxiété liée aux rappels d’imagerie.

Mais Norgaard, qui n’a montré aucun symptôme précoce significatif de cancer du sein et n’a découvert la tumeur qu’une fois qu’elle s’est développée, se demande pourquoi les normes nationales du Canada ne sont pas abaissées à 40, permettant une détection potentielle plus précoce pour des patientes comme elle.

« Si nous entendons dire que les 30 et 40 ans connaissent une augmentation du cancer du sein, cela n’a aucun sens que les femmes subissent leur premier dépistage à l’âge de 50 ans », a-t-elle déclaré. « Et les tumeurs ne se développent pas du jour au lendemain. Il faut des années pour qu’une tumeur devienne une masse détectable. Mais la détection précoce est essentielle.

Environ 13 pour cent des cas de cancer du sein au Canada surviennent chez des femmes âgées de 40 à 49 ans, selon la Société canadienne du cancer, soulignant l’importance des mammographies, qui peuvent détecter les tumeurs cancéreuses. deux à trois ans avant qu’ils puissent être ressentis.





« Les cancers chez les jeunes femmes se développent et se propagent plus rapidement, il est donc particulièrement important que nous les détections plus tôt », a déclaré Gordon lors de la réunion du comité. « Les années de vies sauvées grâce au dépistage sont plus importantes pour les femmes dans la quarantaine que pour toute autre décennie, mais le groupe de travail recommande toujours que le dépistage commence à 50 ans, perpétuant ainsi les décès et les souffrances évitables. »

Et cela est particulièrement vrai pour les femmes de couleur, qui sont plus susceptibles de développer un cancer agressif aux plus jeunes âges.

Mais des mammographies régulières aident à détecter le cancer à un stade précoce et à réduire le risque de mourir d’un cancer du sein, ainsi que de subir des traitements sévères comme la chimiothérapie, a déclaré Kimberly Carson, PDG de Cancer du sein Canada.

« Nous encourageons les femmes à s’adresser elles-mêmes et à en profiter, car nous savons que plus tôt nous le détectons, meilleurs sont les résultats, sans équivoque », a-t-elle déclaré. « C’est un traitement moins invasif. Si nous l’attrapons au stade 0 ou au stade 1, il est presque guérissable à 100 pour cent. Il y a tellement d’avantages pour les patients lorsque nous le détectons tôt.

Lorsque Norgaard a découvert la grosseur dans son sein droit, son médecin lui a immédiatement demandé une échographie et une mammographie. Cependant, a-t-elle déclaré, lorsqu’elle est arrivée au laboratoire le lendemain, elle a été accueillie par une file d’attente devant la porte et par trois réceptionnistes visiblement stressés.

«Quand est venu mon tour, on m’a donné un rendez-vous… un rendez-vous en soirée dans trois mois», a-t-elle déclaré.

En raison de la taille de la grosseur qu’elle a trouvée, Norgaard a déclaré qu’elle avait le mauvais pressentiment qu’elle ne pouvait pas se débarrasser. Elle a suivi son « instinct », a demandé à être inscrite sur une liste d’annulation et a demandé un rendez-vous plus tôt, mais on lui a seulement conseillé d’appeler d’autres laboratoires.

Norgaard a partagé que son diagnostic de cancer a profondément affecté son fils, l’amenant à demander conseil pour ses sentiments de chagrin, d’incertitude et de peur de la mort. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’une conversation continue pour eux alors qu’ils traversaient son parcours contre le cancer.

Déterminée, elle a contacté plusieurs établissements, ignorant que tous ne pratiquaient pas d’échographies et de mammographies. Heureusement, elle a réussi à obtenir un rendez-vous le lendemain dans un laboratoire de Brampton, à 40 minutes de là.

« Je considère toujours cette réceptionniste comme un ange pour m’avoir intégrée », a-t-elle déclaré, ajoutant que si elle avait attendu trois mois pour son premier rendez-vous, elle pense que « cela aurait certainement eu un impact et aurait peut-être changé le résultat de mon voyage ». atteint d’un cancer. »

Norgaard a souligné l’importance de l’auto-représentation en matière de santé du sein : posez des questions, faites des suggestions et participez activement à vos soins.





« N’ayez pas peur de parler si quelque chose ne vous convient pas… continuez jusqu’à ce que vous soyez satisfait d’une réponse », a-t-elle souligné.

Par où commencer pour réserver un examen

Si vous souhaitez vous référer vous-même ou demander à votre médecin de passer une mammographie, Dale et Carson vous recommandent de lui faire part de vos inquiétudes concernant la santé de vos seins.

Si vous habitez dans une province où l’auto-référence est disponible, vous n’avez pas besoin d’une réquisition médicale.

Vous pouvez appeler ou aller en ligne pour trouver un lieu d’imagerie à proximité proposant des mammographies. Par exemple, en Ontario, vous pouvez appeler le Programme ontarien de dépistage du cancer du seinen Colombie-Britannique, vous pouvez contacter le Dépistage du cancer en Colombie-Britanniqueg et en Nouvelle-Écosse, vous pouvez contacter Programme de dépistage du cancer du sein de la Nouvelle-Écosse.

Seins denses Canada fournit une liste complète de contacts par province.

Si vous vivez dans une province qui exige la recommandation d’un médecin, Dale suggère de vous renseigner sur l’importance du dépistage du cancer du sein dans la quarantaine.

« Nous essayons de dire aux femmes qu’elles doivent être informées par elles-mêmes », a déclaré Dale. « Leur médecin suit peut-être les directives nationales et sera potentiellement dédaigneux. Et c’est pourquoi vous entendrez peut-être dire qu’il n’est pas nécessaire de commencer avant 50 ans.

Si vous vous sentez rejetée, dit-elle, dites-le à vos professionnels de la santé : « Je veux détecter le cancer du sein à un stade précoce et le dépistage consiste à détecter tôt. J’ai une famille qui compte sur moi. Je compte pour beaucoup de gens et je compte pour moi-même. Et je veux avoir les meilleures chances de détecter un cancer du sein à un stade précoce.