Comment Pierre Poilievre gagne un nouveau soutien parmi les jeunes électeurs diversifiés

Ce sont les vidéos YouTube du chef conservateur Pierre Poilievre qui ont attiré l’attention de Joshua Deslandes, un étudiant de l’Université de Toronto qui étudie l’économie et les sciences politiques.

“Il m’a vraiment inspiré à devenir conservateur. J’ai adoré le message. J’ai adoré toute l’image de marque. J’adore vraiment le Parti conservateur”, a déclaré le jeune homme de 19 ans lors du congrès des conservateurs à Ottawa la semaine dernière.

“J’ai acheté un abonnement et je suis vraiment en train de m’engager, de rencontrer des députés, de parler aux gens, et c’est juste très amusant.”

Deslandes est l’un des plus récents membres du Parti conservateur du Canada – un jeune de couleur qui dit avoir été attiré par un message positif sur l’avenir.

Joshua Deslandes est l’un des nouveaux membres du Parti conservateur du Canada. (Buntola Nou/CBC)

Poilievre est devenu le nouveau chef la semaine dernière après avoir remporté les deux tiers des voix – un niveau de soutien du parti dont même l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper n’a pas bénéficié.

Tina Park, chargée de cours sur le nationalisme canadien à l’Université de Toronto, a déclaré que l’attrait de Poilievre auprès des jeunes électeurs est en partie motivé par ses médias sociaux et ses stratégies de communication – et par le fait qu’il est un visage relativement jeune dans la politique canadienne.

“Si vous écoutez ses discours, c’est très direct, très simple et très pertinent pour les jeunes qui sont aux prises avec des problèmes d’inflation, qui se retrouvent incapables d’acheter une maison parce que les choses sont tout simplement trop chères pour eux”, a déclaré Park.

“Certains de ses messages sont très extrêmes, pour être honnête, mais d’une manière qui satisfait un certain appétit du public canadien à propos d’un changement et d’une vision alternative qui pourrait les faire avancer et les aider à planifier un nouvel avenir.”

Tina Park, chargée de cours sur le nationalisme canadien à l’Université de Toronto, a déclaré que le succès de Poilievre auprès des jeunes partisans est dû en partie à ses médias sociaux et à ses stratégies de communication. (Zoom)

Park a déclaré que, alors que les Canadiens luttent contre l’inflation provoquée par la pandémie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale, beaucoup sont obligés de réduire leurs dépenses.

“En raison de la pression économique à laquelle ils sont confrontés, nous avons toujours tendance, en tant qu’êtres humains, à nous tourner vers l’autre côté lorsque vous pensez que le système actuel ne fonctionne pas pour vous”, a-t-elle déclaré. “Surtout les plus jeunes dans la trentaine qui cherchent à fonder une famille puis à passer à l’étape suivante de leur vie, [they] trouver une nouvelle sorte de vision chez M. Poilievre.

Park a déclaré que si le Parti conservateur voit un groupe diversifié de jeunes se joindre, il a toujours eu un noyau de membres du BIPOC (noirs, autochtones et personnes de couleur), en particulier des immigrants récents.

Sufiyan Master, un Montréalais de 21 ans et nouveau membre du Parti conservateur, a déclaré qu’il ne s’était pas vu dans le parti jusqu’à récemment.

“Je n’avais jamais pensé à la politique auparavant … simplement parce que c’est une pensée qui me semble tellement hors de portée”, a déclaré

“En tant que fils d’immigrant musulman, nous avons toujours penché vers le Parti libéral. C’était juste quelque chose qui nous ressemblait à la maison – avait l’impression que cela représentait nos valeurs. Mais je pense que nous, en tant que minorités, nous avons cette perception erronée, une incompréhension de les différentes visions que différentes parties peuvent venir à la table et offrir.

“En ce moment, il s’agit de penser à l’avenir du Canada et à la façon dont les dernières années ont été gérées. Il est assez évident que peu de gens sont d’accord avec ce qui se passe.”

Sufiyan Master, 21 ans, dit qu’il a maintenant le sentiment que les conservateurs réussissent mieux à résoudre les problèmes qui lui tiennent à cœur. (Buntola Nou/CBC)

Alors que de plus en plus d’individus du BIPOC assument des rôles au sein du parti, cette nouvelle diversité aide également à en attirer d’autres, a déclaré Aderoju Alao, directeur des communications de l’Association des conservateurs noirs.

“Pour les Noirs, il semble que nous ayons enfin une chance à la table [to] faire entendre nos voix », a-t-elle déclaré.

Alao, qui est basée à Edmonton, a déclaré que son groupe avait vu de plus en plus de BIPOC et de jeunes s’intéresser aux partis conservateurs dans tout le pays.

Les conservateurs ont également tendu la main aux communautés minoritaires et aux immigrants récents et avec des politiques conçues spécifiquement pour eux, a-t-elle déclaré.

“Cela peut être mieux, mais ils font cet effort pour s’assurer qu’ils atteignent autant de populations diverses qui existent dans leurs régions”, a déclaré Alao.

“Dans le passé – et je ne le dis pas catégoriquement – compte tenu de l’histoire du Parti conservateur, le public croit que la communauté BIPOC ne peut pas être représentée au sein des conservateurs. Mais nous entrons dans une nouvelle ère.”

Aderoju Alao, de l’Association des conservateurs noirs, affirme que les conservateurs ont fait plus d’efforts pour atteindre les communautés diverses et immigrées. (Zoom)

Jeff Yang, 31 ans, a déclaré qu’il voyait cela se produire. Il se considérait autrefois comme un libéral – il a même fait campagne pour Justin Trudeau alors qu’il était dans la vingtaine.

Plus récemment, Yang — qui travaille dans les services financiers à Toronto — a fait campagne pour Poilievre. Il dit avoir remarqué que de nombreux jeunes à qui il parle s’intéressent maintenant aux conservateurs.

“J’ai vu cela pour la campagne de M. Trudeau lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au poste de Premier ministre. Il y avait beaucoup de soutien des jeunes pour les candidats députés libéraux”, a-t-il déclaré.

“Cela vous dit que ce parti a beaucoup de soutien au niveau du sol et de la base et cela lui donne une bonne chance de gagner une élection.

“Si vous regardez de l’autre côté de la pièce, le stéréotype est que ce sont généralement les vieux blancs qui sont conservateurs. Mais je vois beaucoup de personnes non blanches qui viennent soutenir les conservateurs.”