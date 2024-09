Comment photographier l’éclipse lunaire partielle du 18 septembre 2024

Le 18 septembre 2024, nous aurons droit à une petite mais bienvenue éclipse lunaire partielle, et dans ce guide, nous vous montrerons comment la photographier.

L’éclipse lunaire partielle se produit le matin du 18 septembre, lorsqu’un maximum de 3,5 % de la surface de la Lune (8,5 % de son diamètre) sera recouvert par la partie la plus sombre de l’ombre de la Terre.

Découvrez quand aura lieu la prochaine éclipse

Horaires de l’éclipse lunaire partielle qui aura lieu aux premières heures du 18 septembre 2024. Crédit : Pete Lawrence

Couleurs lors d’une éclipse lunaire

Une éclipse lunaire totale est une affaire haute en couleur.

La partie sombre de l’ombre intérieure de la Terre n’est pas totalement sombre, mais remplie de lumière solaire réfractée à travers le mince anneau d’atmosphère au bord de la Terre.

La composante bleue est dispersée, laissant des teintes majoritairement rougeâtres pour remplir l’ombre.

En fonction de facteurs tels que la quantité de couverture nuageuse sur Terre au moment de l’éclipse, l’ombre peut apparaître d’une couleur brunâtre foncé, où la Lune disparaît presque de la vue.

À l’autre extrémité de l’échelle, la couleur de l’ombre peut être cuivrée ou même jaune doré clair. En général, elle se situe quelque part entre les deux.

Éclipse lunaire totale ou partielle

Les photographies de lunes totalement éclipsées maximisent la beauté de cette couleur, mais les éclipses lunaires partielles sont une autre affaire.

La raison pour laquelle une éclipse lunaire totale apparaît si colorée sur les photographies est que l’appareil photo peut être réglé de manière optimale pour capturer la Lune recouverte d’ombre en une seule exposition.

Lorsque l’éclipse est partielle, vous avez affaire à la fois à l’ombre de la lune et à la surface lunaire brillante non éclipsée.

Ici, les expositions réglées pour montrer la surface brillante assombrissent tellement l’ombre qu’elle paraîtra simplement noire.

Afin de montrer sa couleur, la partie brillante doit généralement être sacrifiée.

Une petite éclipse lunaire partielle se produit le matin du 18 septembre, la Lune éclipsée étant la Lune des moissons de 2024. Crédit : Pete Lawrence

Avant de continuer, il y a quelque chose à clarifier. La partie la plus brillante de la surface de la Lune est également éclipsée pendant la partie maximale d’une éclipse lunaire partielle, car elle est recouverte par l’ombre pénombrale de la Terre, beaucoup plus faible.

C’est vraiment subtil et difficile à détecter à l’œil nu.

Cela ressemble davantage à un ombrage doux, le plus sombre adjacent au bord de l’ombre et probablement pas assez sombre pour vous permettre d’exposer correctement toute la Lune et de préserver correctement la couleur de l’ombre.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas seulement l’ombre qui retient la couleur.

Cette partie la plus sombre de la pénombre peut également être assez colorée, parfois révélée sous forme de bandes jaunes ou gris-bleu, si elle est traitée avec soin.

L’éclipse lunaire du 8 novembre 2022 capturée par Anupam Naskar depuis Kolkata, en Inde.

Conseils et techniques

La technique de force brute pour extraire la couleur de l’ombre consiste à exposer l’ombre seule, en ignorant le fait que la surface lumineuse sera surexposée.

Le mieux est de prendre une série d’expositions en commençant par celle qui est correctement exposée jusqu’à ce que la surface lumineuse soit surexposée et que la couleur de l’ombre soit révélée.

Cela vous donnera alors suffisamment d’images avec lesquelles travailler et qui pourront être recombinées de manière à produire une plage dynamique impossible à obtenir avec votre appareil photo ou, d’ailleurs, avec votre œil.

La nature très petite de cette éclipse lunaire partielle rend la saisie des couleurs un peu plus difficile, mais cela devrait être possible.

Pour ceux qui ont moins d’échelle d’image à portée de main – par exemple, si vous utilisez l’appareil photo d’un smartphone – la faible altitude de l’événement devrait également permettre d’inclure des objets intéressants au premier plan dans la prise de vue.

Bien fait, cela peut vraiment ajouter un élément dynamique à l’éclipse, même si vous ne capturez pas la couleur.

Équipement

Appareil photo reflex numérique ou équivalent

Téléobjectif ou télescope sur une monture équatoriale motorisée

Étape par étape

Étape 1

Utilisez une configuration d’imagerie qui enregistre un disque lunaire tangible ; entre 200 et 1 000 mm est idéal. Faites la mise au point en utilisant le bord de la Lune, sélectionnez un ISO faible (200-400) et fermez la fenêtre à environ f/8, si vous utilisez un objectif. À 01h30 BST (00h30 TU), prenez une exposition test de la Lune non écrêtée à 1/500 s. Ajustez l’exposition pour optimiser l’histogramme.

Étape 2

Notez vos paramètres d’exposition pour la surface normale. Prenez des photos à des intervalles de 10 minutes, par exemple, lorsque l’ombre de la pénombre se propage sur la Lune. Évitez de modifier les paramètres avant 03h12 BST (02h12 TU), lorsque l’ombre de la pénombre apparaît. Continuez à prendre des photos de la surface normale ainsi que des expositions plus longues pour révéler les détails de l’ombre.

Étape 3

Une fois terminé, téléchargez et examinez vos images. Vous recherchez une bonne paire d’images proches du pic de l’éclipse à 03h44 BST (02h44 UT), une correctement exposée pour la surface et une optimisée pour l’ombre qui montre les détails dans la région d’ombre. Ouvrez ces images dans un éditeur basé sur des calques.

Étape 4

Nous avons besoin des éléments de luminance de chaque prise de vue. Une façon de procéder consiste à convertir simplement les images en noir et blanc. Une autre méthode consiste à passer les images en mode « Lab », à afficher les canaux et à copier les données de luminosité. Collez les versions de luminance des deux images dans une nouvelle image RVB sous forme de calques séparés, l’exposition de surface étant au-dessus.

Étape 5

Alignez les calques. Sélectionnez l’ombre en dessinant une sélection circulaire autour de la Lune, puis une sélection de soustraction pour la surface normale. Copiez et collez comme masque de calque pour le calque de surface. Floutez le masque pour mélanger la surface et la luminance de l’ombre. Ajustez la luminosité, le contraste et les courbes pour les deux calques.

Étape 6

Une fois que vous avez obtenu un mélange naturel, fusionnez les calques pour former une luminance principale. Rouvrez l’image exposée à l’ombre, copiez et collez la luminance fusionnée en tant que nouveau calque dans l’image d’ombre et définissez son mode de fusion sur « Luminance ». Ajustez la saturation de l’image d’exposition à l’ombre sous-jacente en conséquence.

Si vous observez ou photographiez l’éclipse lunaire partielle du 18 septembre 2024, partagez votre expérience et vos images avec nous en envoyant un e-mail à [email protected]