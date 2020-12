Une autre belle opportunité de photo a lieu lundi après le coucher du soleil: le solstice d’hiver et l’observation de «l’étoile de Noël».

Vous pouvez utiliser un smartphone pour capturer ce qui est promis d’être la conjonction visible la plus proche de Jupiter et Saturne dans 800 ans. Les planètes devraient apparaître comme une seule grande étoile, éclairant le ciel.

« Photographier un ciel nocturne est l’une des choses les plus étonnantes dont vous puissiez être témoin », déclare le photographe de voyage Austin Mann, spécialisé dans la prise de vue du ciel nocturne avec son iPhone.

Vous n’avez pas besoin d’un reflex numérique sophistiqué ou d’un appareil photo sans miroir pour capturer le spectacle de lumière. Mann et d’autres photographes disent que vous pouvez obtenir une superbe photo sur un smartphone.

Les éditions 2020 et 2019 de l’iPhone (séries 11 et 12) proposent le «mode nuit», pour rendre les prises de vue sombres plus possibles pour les photographes sur smartphone, tandis que le Google Pixel a introduit «Night Sight» dans les séries Pixel 4 et 5.

Samsung n’a pas de nom officiel pour les photos du ciel nocturne, mais dit qu’il peut également faire de superbes photos de nuit sur les téléphones récents de l’édition Galaxy S, et montre des exemples sur son site Web.

Mann recommande de se rendre chez vous peu de temps après le coucher du soleil, qui se situe généralement entre 4h20 et 4h45 à New York, Chicago et Los Angeles. (Vérifiez vos annonces locales.)

Il suggère de se rendre dans un endroit sans «pollution lumineuse», c’est-à-dire loin des centres urbains, où il est préférable de voir un ciel nocturne sombre. Si vous habitez près d’un désert, ce serait optimal.

Il aime le site Web www.darksitefinder.com pour vérifier où trouver les meilleurs cieux.

Comment photographier l’étoile de Noël

Aller large. Si vous avez un iPhone ou un Galaxy avec plusieurs objectifs, utilisez l’appareil photo large pour obtenir le plus de détails et le meilleur rendu en basse lumière. Le Pixel n’a généralement qu’un seul objectif, utilisez donc celui-ci.

Gardez-le stable. «Si vous prenez le temps de le mettre sur un trépied, même un trépied rinky dink, cela fera une énorme différence», déclare Bryan O’Neil Hughes, chef de produit chez Adobe, qui fabrique des logiciels de photographie. Vous pouvez acheter un trépied bon marché chez un détaillant à grande surface pour aussi peu que 25 $, mais il y a un ajout important. Vous avez également besoin d’un adaptateur de trépied pour smartphone, qui devrait coûter environ 10 $.

Si vous vous retrouvez sans trépied, trouvez quelque chose pour soutenir le téléphone. Appuyez-le contre un livre et dirigez-le vers le ciel.

Astuce de pro: le tremblement de l’appareil photo avec votre doigt peut ruiner la photo, alors mettez l’appareil photo en mode minuterie, à 3 ou 10 secondes, et laissez l’appareil photo prendre automatiquement la photo. Les iPhones Apple peuvent effectivement détecter s’il est calé sur quelque chose et prolonger le temps d’exposition maximal à 30 secondes, ce qui produira plus d’étoiles pour vous.

Mode nuit: Si vous possédez l’un des nouveaux modèles d’iPhone 12, ainsi que l’iPhone 11, ils ont tous le mode nuit, qui est une fonction automatique qui se déclenche lorsque la nuit tombe. L’astuce du mode nuit est que vous devez vraiment maintenir le téléphone stable, sinon votre image sera floue. Mieux ou bien sûr, est de le mettre dans un trépied. Au-delà de l’automatique, en mode nuit, vous pouvez appuyer sur l’icône du mode nuit et faire glisser la minuterie dans le tiroir du bas sur «Max», ce qui vous donnera une longue exposition de 30 secondes, vous donnant plus de temps pour faire entrer ces étoiles.

Prime! Si vous avez le 12 Pro ou le 12 Pro Max, Mann suggère de prendre des photos au nouveau format ProRAW d’Apple, qui offre plus de commandes manuelles et de plage dynamique pour vos prises de vue. Il a d’excellents exemples consécutifs sur son site Web qui montrent comment davantage d’étoiles sont visibles en RAW, car nous sommes en mesure d’effacer manuellement la réduction automatique du bruit du logiciel Apple.

Édition: Si vous prenez des photos en RAW, ou même si vous ne le faites pas, vous voudrez modifier la photo pour faire ressortir le meilleur de l’image. Vous pouvez utiliser l’application gratuite Photos d’Apple, où vous augmentez l’exposition et ajoutez de la netteté pour faire ressortir davantage les cieux et les étoiles, ou Lightroom Mobile d’Adobe, une version gratuite du programme de bureau, qui commence à 9,99 $ par mois.

Vous obtenez un mélange de curseurs pour augmenter les noirs, l’exposition et affiner la balance des blancs pour les couleurs. Hughes recommande deux curseurs en particulier, Clarity, pour «faire ressortir votre sujet», et Dehaze, pour «éliminer la brume atmosphérique», ce qui, selon lui, est comme mettre des lunettes de soleil polarisées.

Cependant, « cela doit être utilisé avec parcimonie », dit-il. « Trop assombrir votre image. »

Suivez Jefferson Graham (@jeffersongraham) de USA TODAY sur Twitter