Comment photographier la comète A3 avec votre smartphone et un appareil photo

Comet Neowise, au-dessus d'une silhouette de Stonehenge, Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, le 12 juillet 2020.

Si vous avez déjà entendu parler de la comète A3, destinée à devenir la comète la plus brillante de 2024 et qui pourrait devenir très brillante à la mi-octobre, vous vous posez probablement une question : comment la photographier au mieux ? Les premières photos sont là – et elles sont spectaculaires.

S’il survit à aujourd’hui périhélie — lorsqu’elle passe à moins de 58,6 millions de kilomètres du soleil — la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS est désormais visible pour les observateurs de l’hémisphère Nord.

Voici tout ce que vous devez savoir pour observer et photographier la comète A3.

Quand photographier la comète A3

La comète A3 sera visible près de l’horizon, depuis l’hémisphère nord, à deux reprises, mais l’une ou l’autre est bonne pour la capturer au-dessus des bâtiments, des montagnes et des arbres. La comète A3 atteindra d’abord son point le plus proche du soleil, puis son point le plus proche de la Terre. Ces deux occasions devraient le voir briller de mille feux.

27 septembre : la comète A3 atteindra son périhélie – le plus proche du soleil – à environ 36 millions de miles (58 millions de km). La période d’observation s’étend du 27 septembre au 4 octobre, mais elle sera probablement relativement sombre.

12 octobre : la comète A3 atteindra son point le plus proche de la Terre, à environ 71 millions de kilomètres de la Terre. La période d’observation s’étend du 10 octobre à la fin du mois, mais c’est à ce moment-là qu’elle sera probablement la plus brillante – et peut-être extrêmement brillante.

La meilleure tactique consiste à l’imaginer le plus tôt possible, en essayant de l’obtenir à partir du 27 septembre avant le lever du soleil, puis à partir du 12 octobre après le coucher du soleil.

La comète NEOWISE (C/2020 F3) au-dessus des badlands et des formations du parc provincial Dinosaur, en Alberta, le … [+] la nuit du 14 au 15 juillet 2020. (Photo par : Alan Dye Groupe VW Pics/Universal Images via Getty Images

Quand photographier la comète A3 avec un croissant de lune

Par chance, un croissant de lune sera suspendu à proximité de la comète A3 ces matins-là, ce qui devrait donner de superbes images :

Lundi 30 septembre : une heure avant lever du soleil là où tu es (vers 07h00 aux États-Unis) lorsque la comète A3 sera en bas à droite d’un croissant de lune décroissant éclairé à 5 %.

Mardi 1er octobre : une heure avant lever du soleil là où tu es (vers 07h00 aux États-Unis) lorsque la comète A3 sera à droite d’un croissant de lune éclairé à 1,5%.

Les images devraient capturer la lumière délicate de la comète A3 et de sa queue, ainsi que le délicat croissant de la lune montrant un subtil « éclat terrestre » sur son limbe sombre.

Quand photographier la comète A3 : ce que disent les pros

« J’ai étudié les périodes potentiellement visibles dans les semaines à venir dans l’hémisphère nord ; plus près de l’équateur, il peut être visible à l’aube fin septembre, cependant, c’est très proche du lever du soleil », écrit l’astrophotographe Ollie Taylor. « Un meilleur pari pour moi, et je pense que pour la plupart des gens, est la mi-octobre, lorsque la comète sera visible dans le ciel occidental après le crépuscule astrologique pendant une courte période à environ 4-8 degrés d’élévation, selon l’endroit où vous vous trouvez. »

La comète NEOWISE (C/2020 F3) au-dessus de certaines des formations de hoodoo érodées du parc provincial Dinosaur, … [+] Alberta, les 14 et 15 juillet 2020. (Photo par : Alan Dyer/VW PICS/Universal Images Group via Getty Images) Groupe VW Pics/Universal Images via Getty Images

Équipement photographique dont vous aurez besoin pour le Comet A3

À moins qu’elle ne soit particulièrement lumineuse, il vous faudra bien plus qu’un smartphone pour la comète A3. Les meilleurs résultats proviendront de l’utilisation d’un appareil photo reflex numérique ou sans miroir avec des réglages manuels (vous pouvez ainsi contrôler l’ouverture, l’ISO, la vitesse d’obturation et la mise au point) et des objectifs interchangeables.

Vous aurez besoin d’un objectif grand angle pour une photo d’astro-paysage mettant en vedette la comète A3 derrière un premier plan intéressant. Vous aurez besoin d’un objectif zoom pour le capturer de plus près et obtenir une image d’astrophotographie plus technique. De nombreux astrophotographes utilisent un appareil photo manuel fixé à un petit télescope.

Quoi que vous envisagiez, une longue exposition sera nécessaire, utilisez donc toujours un trépied.

Comment obtenir une image nette de la comète A3

La mise au point sur la comète A3 est délicate car il s’agit d’une goutte floue, mais à moins d’obtenir une image très nette, les étoiles en arrière-plan seront floues et votre image aura l’air amateur. Voici quatre façons de procéder :

Utilisez la mise au point automatique pour focaliser avec précision votre appareil photo sur quelque chose au loin pendant la journée, puis désactivez la mise au point automatique et ne touchez pas votre objectif (ou ne le collez pas en place pour l’empêcher de bouger).

Se concentrer sur une étoile. Utiliser la lune en est une autre. À l’aide de la vue en direct sur votre caméra, effectuez un panoramique vers l’étoile/la lune, concentrez-la bien, puis revenez à la comète.

Utilisez une lumière artificielle, en vous concentrant sur une source de lumière située à environ 30 à 40 mètres et en utilisant la visualisation en direct – éventuellement même avec la mise au point automatique – pour obtenir une mise au point précise et précise. Les sources de lumière artificielle peuvent être un lampadaire ou une lumière dans une maison située à une certaine distance.

En utilisant l’infini, faites la mise au point sur votre objectif, qui peut être précis ou non, selon votre objectif. Recherchez le symbole ∞ sur le cadran.

Expérimenter les paramètres de l’appareil photo est l’essence même de la capture de la comète A3.

La comète NEOWISE (C/2020 F3) est vue au-dessus des ruines du bâtiment de la Cook Bank le 20 juillet 2020 dans le … [+] ville fantôme de Rhyolite, Nevada. (Photo par Ethan Miller/Getty Images) Getty Images

Paramètres de la caméra pour Comet A3

L’expérimentation est l’essence même de l’astrophotographie manuelle. En règle générale, utilisez une sensibilité ISO plus élevée et un temps d’exposition plus court à mesure que vous zoomez. Il est également important de réaliser que les réglages au crépuscule seront différents de ceux de nuit et que les expositions changeront rapidement en fonction des niveaux de lumière.

Voici quelques points de départ pour capturer la comète A3.

Utilisez un objectif grand angle 18-55 mm à différentes focales, avec des expositions longues d’environ 10 à 20 secondes et 1600 ISO.

Utilisez un objectif zoom à 75 mm et environ six secondes de temps d’exposition sur ISO de 800 à 3 200.

Utilisez un objectif zoom 300 mm et des expositions courtes de 3,2 secondes à 1600 ISO

Quoi que vous utilisiez, pensez à la composition ; avec la comète au-dessus, quelque chose d’intéressant, comme un bâtiment, un arbre ou tout ce qui fonctionne dans votre paysage. Soyez créatif.

Comment photographier la comète A3 avec un smartphone

Ce n’est pas facile, et vous n’obtiendrez probablement guère plus qu’une image inédite, mais avec les caméras des smartphones phares qui s’améliorent à chaque itération, vous pouvez toujours essayer. Utilisez un trépied et une application manuelle pour contrôler l’ISO et la vitesse d’obturation et prendre des expositions entre 20 et 30 secondes. Concentrez-vous sur une étoile brillante ou sur la lune. Essayez également d’utiliser le « mode nuit » de votre smartphone (ou similaire), qui peut produire une image utilisable. Quoi qu’il en soit, le trépied est crucial.

Je vous souhaite un ciel dégagé et des yeux écarquillés.