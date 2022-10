Comment Philadelphia Union et LAFC ont atteint la Coupe MLS

Les participants à la finale de la Coupe MLS 2022 sont définis et, pour la première fois depuis 2003, la tête de série de chaque conférence – l’Union de Philadelphie à l’Est et LAFC à l’Ouest – s’affrontera.

Il faudra du travail pour atteindre le drame de cette finale de 2003, remportée par les Earthquakes de San Jose sur le Chicago Fire par un score de 4-2 avec quelques changements sauvages dans l’élan. Mais ces deux équipes ont le talent, la ténacité et la cohésion nécessaires pour offrir quelque chose de mémorable, et le Banc of California Stadium de Los Angeles est le lieu idéal pour une finale.

Voici comment les deux équipes en sont arrivées là.

Philadelphia Union 3, New York City FC 1 : Philly a enfin vaincu son plus grand ennemi

L’Union a pris du retard en seconde période, suscitant des inquiétudes quant à savoir si elle perdrait à nouveau face à ses plus grands rivaux de l’Est. Puis vinrent trois buts en 11 minutes pour les emmener en Coupe MLS. Ira L. Black – Corbis/Getty Images

Chaque équipe de championnat a son dragon, ce côté qu’ils ne semblent tout simplement pas pouvoir dépasser, ou inflige une blessure profonde qui étouffe les rêves de championnat.

Pour l’Union de Philadelphie, c’est – ou c’était – le New York City FC. L’année dernière, lors de la finale de la Conférence Est entre ces mêmes équipes, les protocoles COVID-19 ont empêché 11 joueurs de l’Union d’être même considérés pour la formation de départ. Les mains collectives de Philadelphie n’ont pas pu tenir une avance de 1-0, et le NYCFC a remporté la Coupe MLS de cette année-là. Cette fois-ci, Philly a tué le dragon, l’Union venant de l’arrière pour remporter une victoire 3-1 sur les Blues, marquant trois fois en 11 minutes en seconde période devant une foule locale bruyante.

– Rapport: Philly revient pour vaincre le NYCFC, remporte le titre de la Conférence de l’Est

Et ce ne sont pas seulement les buteurs – Julian Carranza, Daniel Gazdag et Cory Burke – qui brandissent les épées vorpales. L’arrêt d’Andre Blake sur la tête d’Alex Callens à la 60e minute – avec NYCFC en tête 1-0 – a lui-même causé une blessure. Si les efforts de Callens avaient trouvé le filet, une avance de 2-0 aurait certainement été une montagne trop haute à gravir. Au lieu de cela, il a insufflé une nouvelle vie à l’Union.

Cela a aidé que la défense de NYCFC ait connu un fondu cérébral collectif qui était carrément déconcertant. Les Blues se sont endormis sur l’égalisation de Carranza, qui est intervenue immédiatement après leur propre remplacement, lui permettant de récupérer le coup franc rapidement tiré de Jakob Glesnes et de tirer devant Johnson. Ensuite, le NYCFC a été surpris en train de regarder le ballon sur l’éventuel vainqueur du match de Gazdag, Carranza hochant la tête sur une croix pour une finition facile.

Le bouchon de Burke est venu après que sa course labyrinthique ait semblé se terminer par une tentative de dégagement qui lui a ricoché, lui permettant de tirer à la maison. Créditez l’Union pour ses erreurs punitives, mais c’était un sort que l’on n’associe normalement pas aux champions en titre de la Coupe MLS.

Et donc, l’Union se retrouve maintenant dans sa première Coupe MLS. Ce n’est pas tout à fait l’île de Misfit Toys, mais il semble que chacun de leurs joueurs ait un chemin non conventionnel qui les a conduits à la ville de l’amour fraternel. Carranza a été acquis via la vente de feu de l’Inter Miami après que les Herons ont été reconnus coupables d’avoir violé les règles de la liste de la MLS. Gazdag est arrivé du côté hongrois de Budapest Honved et a marqué 22 buts cette saison. Jakob Glesnes a été acquis du côté norvégien peu connu Stromsgodset IF.

Grâce à l’académie de l’équipe, qui a produit Jack McGlynn, la liste est longue. Remerciez le directeur général Ernst Tanner d’avoir repéré des talents qui travailleraient en MLS, ainsi que le manager Jim Curtin qui l’a transformé en une équipe qui a toujours été parmi les meilleures de la MLS au cours des trois dernières saisons. L’approche du syndicat rappelle qu’il ne suffit pas de dépenser; une organisation doit également dépenser judicieusement.

Maintenant, il n’y a qu’un seul obstacle – et c’est un vrai doozy – à surmonter.

LAFC 3, Austin FC : Arango répond (encore) à ses détracteurs

Arango a de nouveau porté LAFC à une grande victoire en séries éliminatoires en remportant le titre de la Conférence Ouest. Prochaine étape : Coupe MLS. Kiyoshi Mio-USA AUJOURD’HUI Sports

Vous vous souvenez quand Chico Arango était sur le bloc commercial ? Peu importe le nombre de buts qu’il a marqués : il n’a pas aidé le LAFC à se défendre suffisamment de l’avant, ou du moins c’est ce qu’il pensait, et il était donc excédentaire par rapport aux besoins. Mais comme le dit le vieil adage, parfois les meilleures affaires sont celles que vous ne faites pas, et cela s’est avéré pour LAFC lors de sa victoire 3-0 dans la Conférence Ouest contre l’Austin FC.

C’est Arango qui a récompensé la domination de LAFC en première mi-temps, rentrant dans le corner de Carlos Vela à la 29e minute. Compte tenu de la marge de victoire finale combinée au contrôle du milieu de terrain par les Black-and-Gold, il est tentant de penser qu’il y avait un air d’inévitabilité dans la victoire. Mais il y a eu de nombreuses fois où une équipe dominante n’a pas profité de ses opportunités et a ensuite été punie – finalement, le décompte d’Arango a fourni un peu de calme et de confiance.

Le but a également mis en évidence la capacité sous-estimée d’Arango dans les airs. À 5 pieds 10 pouces, il serait exagéré de dire qu’Arango est sous-dimensionné, mais il n’est pas non plus un géant. Le décompte était le quatrième avec sa tête cette saison, une marque améliorée seulement par Brandon Vazquez du FC Cincinnati (6), Juan Jose Purata d’Atlanta United (6) et Bill Tuiloma des Portland Timbers (5). Le fait qu’Arango ait marqué 32 buts en 53 matchs – dont deux en séries éliminatoires – rend sa contribution inestimable.

– Rapport: LAFC atteint la première Coupe MLS après avoir battu Austin

La même chose pourrait être dite à propos d’un élément beaucoup moins flashy de la formation de LAFC: le milieu de terrain Ilie Sanchez. L’Espagnol était un agent libre à la fin de 2021, et l’idée dominante était qu’il n’avait plus les jambes pour être un pilier dans la composition d’une équipe. Mais il n’a été que cela pour LAFC, a été une sélection du meilleur XI cette année et a fait partie d’un effort défensif dimanche qui a limité Sebastian Driussi d’Austin à 33 touches, le moins dans un match de toute la saison au cours duquel l’Argentin a duré 90 minutes. Et il a longtemps été le métronome de l’attaque de LAFC.

C’est maintenant à LAFC de conclure l’affaire et de tenir la promesse qu’ils ont faite depuis leur saison inaugurale en 2018. Avec un match à domicile devant leurs fans bruyants, les chances que le Black-and-Gold fasse le travail sont excellents en effet.