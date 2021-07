Comment PG&E de Californie lutte contre son énorme problème d’incendie de forêt

« La direction de l’entreprise a surtout essayé dans les années qui ont précédé Napa, Sonoma et Paradise de plaire aux actionnaires en contrôlant les coûts », a déclaré Michael Wara, directeur de la Programme de politique climatique et énergétique de l’Université de Stanford .

Garder le courant pour 16 millions de Californiens est un gros travail, tout comme le maintien de l’intégrité de plus de 100 000 milles des lignes électriques tout en le gardant à l’écart de la végétation qui pourrait transformer une étincelle en un feu de forêt mortel. Tout cela en répondant aux régulateurs californiens et, en tant que service public détenu par des investisseurs, aux actionnaires.

Depuis lors, PG&E a réduit le risque d’étincelles d’équipement en coupant l’alimentation dans les zones à haut risque d’incendie par temps sec et venteux. Il appelle ces Coupures de courant de sécurité publique, ou événements PSPS , et en 2019, ils ont laissé près d’un million de clients dans le noir pendant sept jours.

La plus grande entreprise de services publics de Californie, Pacific Gas & Electric, a un énorme problème d’incendie de forêt. Cinq des dix incendies les plus destructeurs en Californie depuis 2015 ont été liés à des équipements PG&E, y compris l’incendie de camp de 2018 qui a détruit la ville de Paradise et tué 85 personnes.

« Ces clients ne paient pas cela directement. C’est PG&E qui utilise son budget pour les coûts de distribution. Nous allions devoir reconstruire ce fil d’une manière ou d’une autre; nous choisissons de le reconstruire avec ce système », a déclaré Bennett Chabot, gestionnaire de programme de réseau à distance pour PG&E.

PG&E vise à avoir 20 réseaux distants autonomes opérationnels d’ici 2022, avec des plans pour plusieurs centaines d’autres. 5 milliards de dollars de PG&E Plan d’atténuation des incendies 2021 comprend également 300 nouvelles stations météorologiques pour surveiller les conditions sévères; LiDAR, drones et des centaines de caméras pour fournir une couverture visuelle de 90 % des zones à haut risque d’incendie ; durcir le système en faisant des choses comme déplacer 23 miles de ligne près du métro Paradise ; et un déboisement plus agressif autour des lignes électriques.

« PG&E essaie tout ce à quoi vous pouvez penser parce qu’il sait qu’il doit réparer ses relations avec l’État de Californie », a déclaré Wara.

PG&E construit également une plus grande sauvegarde alimentée par un générateur microgrids à activer lors des pannes PSPS. Groveland, où Jensen dirige son hôtel, devait en obtenir un en octobre 2020. PG&E dit qu’il est maintenant retardé jusqu’à la fin de 2021.

« Cela va nécessiter beaucoup de réponses agiles et rapides et un investissement important. Et j’espère que PG&E sera à la hauteur du défi », a déclaré Jensen.

Regardez la vidéo pour entendre davantage de membres de la communauté et voir le micro-réseau à cinq clients et d’autres efforts d’atténuation des incendies, selon PG&E, sont la preuve qu’il s’est engagé à faire mieux pour maintenir leur alimentation et assurer leur sécurité.