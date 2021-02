Comment Peter Andre a troqué des singeries classées X avec Katie Price pour une vie de famille sage avec Emily

Peter Andre a fait peau neuve ces dernières années.

Il a commencé comme le chanteur musclé (et trop huilé) de Mysterious Girl, mais c’est son mariage sauvage avec Katie Price, alors connue sous le nom de glamour girl Jordan, qui l’a vraiment rendu célèbre.

Leurs émissions de télé-réalité sans fin, leurs discussions graphiques sur leur vie sexuelle et leurs innombrables tournages de magazines en ont fait l’un des couples dont on parle le plus, même après leur divorce en 2009.

Mais l’homme qu’il est aujourd’hui est presque méconnaissable de qui il était à l’époque.

En 2004, Katie et Peter ont participé à la troisième série de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

La nation les a regardés flirter et tomber amoureux devant la caméra et ils ont eu plus que quelques moments délicats.

Lors d’un de ces incidents, alors qu’elle était allongée dans son hamac avec ses jambes enroulées autour de Pete, Katie a déclaré: « Je parie que vous faites vraiment semblant au lit. Je parie que vous êtes vraiment bruyant.

« Faisons du shag! » lui dit-il en plaisantant devant tout le camp dans un autre moment impertinent.

Ils ont tous deux décrit plus tard la première fois qu’ils avaient couché ensemble après avoir quitté la jungle – et aucun d’eux ne s’est retenu sur les détails.

«J’ai brûlé pour lui, tout mon corps aspirait à son toucher», a écrit Katie dans son autobiographie Jordan: A Whole New World.

«Je voulais sentir ses mains me caresser, je voulais le toucher, le goûter, je le voulais en moi.

« Mes yeux s’écarquillèrent alors qu’il enlevait son boxer, révélant son énorme merde, » continua-t-elle.







Elle a ajouté: « Moins de gland, plus de chêne. C’était définitivement » d * ckalicious « . »

Peter a raconté comment Katie s’était jetée sur lui après la jungle, mais il a essayé de la repousser.

« Non, tu ne peux pas me laisser partir. Je n’ai jamais senti ce qu’il voulait pour personne, » dit Pete en pleurant. «Jamais, jamais, jamais. Ecoute, je te le prouverai… Je ne te quitterai jamais… tous les jours… tous les soirs… tu veux un peu sucer?

Peter a dit que son esprit se demandait « ce que ce serait d’être en elle ».

La franchise Katie & Peter TV a duré plusieurs années et a montré les hauts et les bas de leur relation, de leur mariage et du renouvellement de leurs vœux, à la naissance de leurs deux enfants, Junior, maintenant 15 ans, et princesse de 13 ans.







Parlant de la raison pour laquelle leur relation a pris fin, Peter a déclaré à Piers Morgan: « Quelque chose de grand s’est produit, que je ne révélerai pas car je ne veux pas que mes enfants le lisent.

«Mais quand je leur dirai, je viendrai dans votre émission et vous révélerai ce qui s’est réellement passé.

« Katie sait à 100% la raison pour laquelle je l’ai quittée et je suis sûr à 100% que ce qui s’est passé s’est vraiment produit. »

Après leur séparation en 2009, Peter est resté célibataire pendant un certain temps.

Katie épousa Alex Reid l’année suivante, mais ce ne sera qu’en 2012 que Peter partira.







Cette année-là, Peter a été emmené à l’hôpital souffrant de calculs rénaux et il a noué une amitié avec l’urologue consultant chargé de le traiter.

Le médecin l’a ensuite présenté à son étudiante en médecine, Emily.

Plus tard, Peter a demandé à son médecin la permission de demander à Emily un rendez-vous après qu’ils soient devenus amis.

En moins d’un an, Emily est tombée enceinte de leur premier enfant et quelques jours avant la naissance de leur fille Amelia, maintenant âgée de six ans, a proposé Peter.

Deux ans plus tard, ils se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie à la Mamhead House d’Exeter et leur fils Theo, maintenant âgé de quatre ans, est né l’année suivante.







Emily n’a fait que de brèves apparitions dans l’émission de télé-réalité de Peter My Life, avant que le couple ne décide d’abandonner la télé-réalité.

Et alors que ses enfants plus âgés sont célèbres depuis le jour de leur naissance, Peter et Emily choisissent de ne pas montrer le visage de leurs enfants pour protéger leur vie privée.

Il a déclaré au magazine Closer: « Il y a des parents qui ne veulent pas le faire et vous devez également respecter cela. Emily est l’un de ces parents qui ne le veulent pas, alors je dois respecter cela. »

Peter a dit plus tard à Heart: « Avec Junior et Princess, ils y sont nés.

« Oui, bien sûr que ce n’était pas leur choix quand j’y pense, mais ils y sont nés. Et maintenant, adolescents, ils adorent ça. »







Médecin en activité, Emily s’est fait un nom avec sa propre chronique et est apparue à la télévision pour parler de santé.

Elle a également donné plusieurs entretiens pendant la pandémie de coronavirus sur la façon de rester protégée et a continué à travailler en première ligne du NHS.

Peter semble se délecter d’être papa et pendant le début de la pandémie, il était responsable de toutes les écoles à la maison et d’avoir les enfants toute la journée pendant qu’Emily travaillait.

Il a également atténué le look musclé et lissé à la perfection qu’il arborait dans le clip de Mysterious Girl pour une approche plus détendue.