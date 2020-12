Les vaccins arrivent. Maintenant, combien d’Américains les obtiendront réellement?

C’est une question imminente, peut-être la plus importante alors que le coronavirus continue de monter aux États-Unis.Les experts médicaux disent que l’immunité collective induite par le vaccin – lorsque suffisamment de personnes sont immunisées pour que le virus ait du mal à se propager – est le meilleur moyen de mettre fin au pandémie.

Dans l’ensemble, 60% des Américains disent qu’ils obtiendraient certainement ou probablement le vaccin s’il était disponible aujourd’hui, selon une enquête du Pew Research Center ce mois-ci, contre 51% qui l’avaient dit en septembre. Près de 40% ont déclaré qu’ils n’obtiendraient certainement ou probablement pas de vaccin contre le coronavirus, bien qu’environ la moitié de ce groupe – environ 18% des adultes américains – disent qu’ils pourraient changer d’avis.

Que cela prendra-t-il?

USA TODAY s’est entretenu avec Jay Van Bavel, professeur de psychologie et de sciences neuronales à l’Université de New York et directeur du Social Identity & Morality Lab, et Gretchen Chapman, professeur de psychologie à l’Université Carnegie Mellon qui étudie le jugement et les décisions en santé, pour obtenir des conseils sur ce que les Américains peuvent faire au quotidien pour encourager leurs familles, amis et membres de la communauté à se faire vacciner.

Ne jugez pas les gens; les rencontrer là où ils sont

La semaine dernière, les États-Unis ont marqué le cap des 300 000 décès depuis le début de la pandémie. Le Dr Anthony Fauci, haut fonctionnaire du pays chargé des maladies infectieuses, a déclaré que si la plupart des gens se faisaient vacciner, « nous pourrions vraiment renverser la situation » vers la fin de 2021.

Beaucoup de gens qui envisagent de se faire vacciner sont déconcertés par ceux qui hésitent. Mais Van Bavel a déclaré qu’il y avait des raisons compréhensibles pour lesquelles quelqu’un ne serait pas sûr d’un tout nouveau vaccin.

«Les gens ordinaires ne sont pas formés à la science», a-t-il déclaré. «Ils n’ont pas été formés pour réfléchir de manière analytique à ce type de problèmes scientifiques complexes. Et quand ils ne font pas confiance aux sources d’informations traditionnelles ou aux autorités scientifiques et qu’ils ne savent pas comment vérifier les informations… alors c’est compréhensible dans cette perspective. qu’ils pourraient être induits en erreur. «

Dans la culture scandaleuse d’aujourd’hui, a-t-il dit, les gens utilisent souvent la honte pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme un comportement irresponsable, mais la honte n’est pas aussi efficace pour changer de comportement que certains pourraient le penser.

Les auteurs d’un article élaboré par le Center for Public Interest Communications et l’initiative «Vérifiée» des Nations Unies sur l’instauration de la confiance dans le vaccin COVID-19 ont écrit: «La honte est susceptible de provoquer la réaction opposée que nous espérons. des émotions constructives comme l’amour, l’espoir et le désir de protéger pour amener les gens à agir. «

Ne rejetez pas les préoccupations des gens

Les sceptiques raisonnables ne feront pas confiance au vaccin simplement parce que quelqu’un dit qu’ils devraient le faire. Si quelqu’un est sceptique à l’égard de Big Pharma, par exemple, ne l’ignorez pas.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez être … sceptique quant aux intérêts financiers des grandes sociétés pharmaceutiques », a déclaré Van Bavel.

Si un Afro-Américain hésite à se faire vacciner, ne le ridiculisez pas. Les Noirs ont été à plusieurs reprises maltraités par la communauté médicale. Rejeter leurs préoccupations concernant un vaccin COVID-19 montre un manque d’empathie et une incompréhension de l’histoire.

Ne considérez pas les préoccupations des gens comme stupides. Écoutez-les, validez-les et découvrez comment y remédier.

« La première chose est simplement de comprendre la base de ces préoccupations et de ne pas essayer de les rejeter, mais d’essayer de les affronter », a déclaré Van Bavel.

Sachez que la politique d’une personne n’est pas tout

La pandémie a été politiquement chargée depuis le début, mais ne présumez pas que l’identité politique est la seule qui compte dans la prise de décision.

« L’identité est intersectionnelle et implique beaucoup de choses », a déclaré Chapman, y compris la race, le sexe et la religion. « Il y a des dynamiques assez intéressantes en cours ici. »

Par exemple, les démocrates sont plus enthousiastes à propos du vaccin que les républicains. Mais les Noirs américains, qui maigres démocrates, sont sceptiques à l’égard des vaccins en raison de leurs antécédents d’abus par le système médical. Pour certains, l’identité raciale peut être plus puissante que l’identité politique.

« Dans un monde parfait et doté de ressources illimitées », ont écrit les auteurs du document des Nations Unies, « nous aurions l’opportunité d’élaborer des campagnes très spécifiques pour chaque communauté et identité. »

Posez des questions pour savoir si vous parlez à quelqu’un qui est anti-vax ou hésitant à la vaccination

Avant de vous lancer dans votre argumentation, faites de votre mieux pour dimensionner votre audience. Cette personne est-elle réticente à la vaccination ou est-elle un anti-vaxxer inconditionnel?

Il est peu probable que vous changiez d’avis un anti-vaxxer militant, mais les experts disent qu’ils sont rares. Ceux qui sont sceptiques quant aux vaccins sont beaucoup plus courants.

Pour savoir où se situe quelqu’un sur les vaccins COVID-19, soyez curieux. Posez des questions telles que « Pourquoi pensez-vous cela? » ou « Où entendez-vous cela? » ou « Pourquoi avez-vous confiance en cela? »

Poser de telles questions vous aidera à comprendre si les gens sont persuadables et ce qui peut les persuader. Par exemple, si quelqu’un pense que le COVID-19 n’est pas plus dangereux que la grippe, vous savez quelle croyance vous devez corriger.

S’ils obtiennent leurs informations de certaines sources avec un ordre du jour, ils ont été endoctrinés pour être sceptiques à l’égard des experts, de sorte que le plus grand expert en maladies infectieuses du pays affirme que le vaccin est sûr peut ne pas leur importuner.

Les faits seuls n’influencent pas les anti-vaxxers. Alors qu’est-ce que ça fait?

Connaissez vos faits, mais sachez que les faits ne sont pas tout

Une étude de 2010 a révélé que tenter de corriger la perception de quelqu’un peut avoir un «effet de retour de flamme». Lorsque vous rencontrez des faits qui ne soutiennent pas votre croyance, cela devient en fait plus fort.

Il est souvent difficile de convaincre quelqu’un qu’une vision profondément ancrée est imparfaite. Les êtres humains sont câblés pour les préjugés. Si vous êtes une nouvelle maman qui croit que les vaccins causent l’autisme, recherchez-vous des recherches qui montrent s’ils le font réellement, ou recherchez-vous sur Google «les vaccins causent l’autisme» pour trouver des histoires pour affirmer votre croyance? Probablement ce dernier, qui est motivé par un «raisonnement motivé», notre tendance psychologique à perpétuer nos propres croyances et à rejeter tout ce qui va à l’encontre de nos propres vues.

Cependant, si vous et la personne que vous essayez de persuader partagez la même identité ou le même cercle social, elle sera peut-être plus susceptible d’entendre ce que vous avez à dire.

Soyez clair, transparent et honnête

Lorsque vous communiquez avec quelqu’un qui hésite à propos du vaccin COVID-19, les experts disent que vous devriez leur dire que les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna sont efficaces à environ 95%.

Ne minimisez pas les effets secondaires. Il y en a, mais ils ne sont pas sévères et ils sont de courte durée. Des milliers de personnes ont reçu les vaccins et aucune n’a signalé de graves problèmes de santé durables. Les gens semblent se sentir plus mal après la deuxième dose et peuvent avoir besoin d’une journée pour récupérer. Si vous avez des allergies extrêmes, vous devez d’abord en parler à votre médecin.

Si quelqu’un craint que les vaccins aient été développés trop rapidement pour être sûrs – ils ont été rendus publics environ 11 mois après la survenue du coronavirus – vous pouvez admettre qu’il est normal d’avoir peur que les choses aient été précipitées, mais expliquez que la science n’a pas été compromise. Les experts en santé publique, ceux qui ont participé à l’effort et ceux qui ne l’ont pas été, sont d’accord là-dessus.

« Une autre chose que vous pourriez dire est: » Cela s’est passé très vite, mais c’est une chose vraiment incroyable pour la science « », a déclaré Van Bavel. « Certaines personnes disent que cela devrait être un modèle. Nous savons maintenant que nous pouvons le faire en ce moment avec ce niveau de rigueur. Cela va maintenant être un modèle pour les futurs vaccins. »

Modélisez le comportement que vous souhaitez voir

Les experts disent que ce que vous faites est plus puissant que ce que vous dites. Dire aux gens que vous prévoyez de vous faire vacciner et publier une photo sur les réseaux sociaux lorsque vous le faites est bien plus efficace que tout ce que vous partagez.

« Nous avons tendance à rechercher des indices dans l’environnement sur ce que font les autres pour nous dire ce qu’il convient de faire dans une situation », a déclaré Chapman. «Et jusqu’à (récemment) aucun de nous ne connaissait quelqu’un qui avait reçu le vaccin COVID. … Au cours du mois prochain, nous allons avoir de plus en plus de ces indices. Nous allons commencer à connaître les gens qui ont été vacciné. «

La recherche montre que les connexions immédiates dans nos réseaux sociaux sont les plus importantes pour changer les comportements, en partie parce qu’elles établissent des normes sur ce que tout le monde fait.

Quand nous serons vaccinés, Chapman a dit, « d’autres personnes qui sont comme nous regarderont cela et diront: ‘Oh, eh bien, je suis un peu comme Gretchen. Je suppose que c’est la chose que je devrais faire.' »

Corrigez toujours la désinformation

Si vous voyez des gens qui sont fervents contre le vaccin COVID-19 publier des théories du complot sur les réseaux sociaux, vous n’allez probablement pas changer d’avis. Mais même si vous ne pouvez pas les convaincre, vous pouvez toujours démystifier la désinformation.

Vous pouvez publier un lien vers une vérification des faits ou une autre source crédible comme le CDC ou l’Organisation mondiale de la santé. Même si vous ne parvenez pas à convaincre la personne qui publie, vous pouvez convaincre certains des amis et de la famille qui regardent.

Vous pouvez également contacter des amis communs pour leur dire que vous savez qu’une affirmation particulière est fausse.

Faire en sorte que le vaccin semble aussi incontestable qu’il devrait l’être

Chapman a déclaré que le vaccin devrait être présenté comme la norme de soins, plutôt que comme quelque chose de sujet à débat.

Elle a évoqué une expérience de 2017 de Noel Brewer dans laquelle les médecins ont annoncé qu’il était temps pour un enfant de se faire vacciner contre le VPH plutôt que d’avoir une conversation avec le parent pour savoir s’il voulait que son enfant soit vacciné. La technique d’annonce a conduit plus de parents à vacciner leurs enfants.

La même chose devrait être vraie, a déclaré Chapman, du vaccin COVID-19. «Ne donnez pas l’impression que c’est facultatif», dit-elle.

Une conséquence involontaire des nombreux sondages d’opinion sur les vaccins COVID est qu’ils peuvent amener certaines personnes à croire que le vaccin est controversé, a déclaré Chapman.

«Quand les sondeurs demandent aux gens: ‘Allez-vous vous faire vacciner COVID?’ cette question implique en quelque sorte: « Oh, alors peut-être que certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner. Je ne savais pas que c’était quelque chose qui faisait l’objet d’une controverse » « , a déclaré Chapman.

«Formulons le vaccin COVID comme la norme de soins de meilleure pratique», a-t-elle déclaré. « Bien sûr, nous allons recevoir le vaccin. C’est ce que tout le monde va faire, parce que c’est ainsi que nous allons arrêter cela. C’est ce que nous attendons tous. »