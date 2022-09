Une fois que vous appuyez sur l’icône +, vous serez redirigé vers la toute nouvelle interface d’édition de fonds d’écran d’Apple, vous donnant le choix entre différents styles d’écran de verrouillage ainsi que quelques-uns organisés par Apple lui-même. Décomposons les différentes options disponibles.

Personnes, comme son nom l’indique, affichera les images des personnes que vous avez prises sur votre écran de verrouillage, avec un excellent effet de profondeur qui amène le sujet de la photo au premier plan. Si la disposition de l’image est parfaite, l’heure sera affichée derrière le sujet pour plus de profondeur.

Vous pouvez également ajouter un effet de couleur à l’arrière-plan tout en laissant le sujet inchangé avec Color Backdrop, ou vous pouvez ajouter des finitions studio et noir et blanc pour un effet plus subtil.

Photos et lecture aléatoire des photos ressemble beaucoup à la disposition des personnes, sauf qu’elle comprend également des images de paysages, de textures et d’autres clichés sympas de votre bibliothèque de photos qui, selon l’IA embarquée d’Apple, pourraient constituer un bon fond d’écran de l’écran de verrouillage.

Les photos afficheront des portraits, tandis que Photo Shuffle affichera des images de différentes catégories, notamment les personnes, les animaux domestiques et la nature. Vous avez la possibilité de sélectionner manuellement jusqu’à 20 images si vous préférez une expérience plus organisée.

Il changera automatiquement l’image à un intervalle défini, que ce soit au robinet, au réveil, toutes les heures ou tous les jours, pour une expérience d’écran de verrouillage en constante évolution.

Émoji vous permet de créer un fond d’écran de verrouillage inspiré des emoji en utilisant jusqu’à six de vos emoji préférés, avec cinq dispositions différentes offrant un look unique. Vous pouvez également modifier la couleur de l’arrière-plan derrière l’emoji avec des couleurs présélectionnées ou une roue chromatique.

Temps est un écran de verrouillage très cool car le look dépend entièrement de la météo actuelle dans votre région. Tout comme l’application météo elle-même, il fera beau, nuageux, pluvieux ou orageux sur l’écran de verrouillage en fonction de la météo actuelle, avec des animations amusantes.

Le seul hic ? Il n’y a pas d’options de personnalisation à part l’ajout de widgets.

Astronomie est similaire à la météo en ce sens qu’elle se mettra automatiquement à jour tout au long de la journée en fonction de l’heure et de l’emplacement, sauf que cette vue vous emmène dans l’espace. Vous avez le choix entre plusieurs options, avec différentes vues non seulement de la Terre, mais aussi de la Lune et même de l’ensemble du système solaire.

Comme la météo, la personnalisation est limitée au-delà de l’ajout de widgets, mais ce sera sans aucun doute un choix populaire pour les fans de l’espace.

Couleur offre une approche plus simpliste de l’écran de verrouillage, vous permettant de sélectionner une seule couleur pour votre arrière-plan – bien qu’il y ait un peu de dégradé pour faire ressortir la couleur. Vous pouvez soit sélectionner l’une des couleurs prédéfinies, soit choisir la vôtre, et vous pouvez balayer vers la gauche et la droite pour afficher différentes options de dégradé.

Collections sont un ensemble de fonds d’écran conçus par Apple que vous pouvez utiliser sur votre écran de verrouillage, chacun avec sa propre conception, animation et mise en page. Nous nous attendons à ce que ceux-ci soient mis à jour au fil du temps, comme pour les visages Apple Watch dans l’application Watch.