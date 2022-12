Comment personnaliser l’affichage permanent sur iPhone 14 Pro

Apple a publié iOS 16.2 et il est livré avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, en particulier pour les utilisateurs de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max premium.

En plus de l’activation de la connectivité par satellite pour ceux du Royaume-Uni et d’autres régions après l’activation aux États-Unis et au Canada en novembre 2022, la mise à jour introduit la possibilité de personnaliser – ou même de désactiver complètement – la technologie d’affichage permanent introduite dans la gamme d’iPhone haut de gamme de cette année. .

Personnellement, j’aime la technologie d’affichage permanent, car elle permet de vérifier facilement l’heure et toutes les notifications entrantes sans décrocher mon téléphone, mais certains propriétaires ne peuvent tout simplement pas accepter le fait qu’il ressemble à un écran estompé et non l’écran complètement noir standard utilisé par les alternatives Android jusqu’à présent.

Il y a aussi l’argument selon lequel la désactivation de la technologie d’affichage permanent augmenterait la durée de vie de la batterie, et bien que cela soit vrai, il y a beaucoup de débats sur la durée de vie de la batterie qu’elle utilise car l’affichage LTPO des iPhones premium lui permet de descendre à une puissance- 1 Hz efficace, en baisse par rapport à son maximum de 120 Hz.

La bonne nouvelle est que vous pouvez désactiver entièrement le fond d’écran, les notifications entrantes ou la technologie d’affichage permanent avec la nouvelle mise à jour d’Apple – et c’est assez facile à faire aussi. Voici comment procéder.

Comment personnaliser (ou désactiver) l’affichage permanent sur iPhone

Temps pour terminer : 2 minutes

Outils requis : Un iPhone 14 Pro ou Pro Max exécutant iOS 16.2 1. Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Lewis Peintre / Fondeur Ouvrez l’application Paramètres (l’application avec une icône en forme de rouage) sur votre iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max exécutant iOS 16.2. 2. Sélectionnez Affichage et luminosité. Lewis Peintre / Fondeur Faites défiler le menu Paramètres jusqu’à ce que vous trouviez les paramètres d’affichage et de luminosité. Appuyez dessus. 3. Appuyez sur Toujours affiché. Lewis Peintre / Fondeur Vers le bas du menu Affichage et luminosité, vous trouverez un nouveau paramètre Always On Display, introduit dans iOS 16.2. Appuyez dessus. 4. Personnalisez votre expérience d’affichage permanent. Lewis Peintre / Fondeur À partir de ce menu, vous pouvez personnaliser l’affichage permanent. Bien qu’il soit assez limité en ce moment, vous pouvez désactiver le fond d’écran sur l’affichage toujours allumé, offrant une expérience d’affichage toujours plus Android-esque. Vous avez également la possibilité de supprimer les notifications de l’affichage permanent, empêchant ainsi les regards indiscrets de lire vos SMS entrants et autres notifications. Pour désactiver l’une de ces fonctions, désactivez-les simplement dans le menu. Si vous détestez simplement la fonctionnalité d’affichage permanent, vous avez la possibilité de la désactiver complètement en désactivant l’affichage permanent. S’il est désactivé, l’écran s’éteindra complètement lorsqu’il sera verrouillé, comme avec les iPhones précédents.

Et tu as fini! Une fois que vous avez verrouillé votre iPhone, vous devriez voir l’affichage permanent mis à jour (ou non, si vous l’avez désactivé).

