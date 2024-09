Comment perdre du poids : une nutritionniste nomme les fruits à éviter au petit-déjeuner si vous voulez perdre du poids

Beaucoup d’entre nous prennent un fruit au petit-déjeuner avant de sortir. Une banane, par exemple, semble être un petit-déjeuner sain. Elle est faible en calories, riche en nutriments et pleine de fibres.

Cependant, selon un nutritionniste, manger une banane le matin n’est peut-être pas un repas efficace si vous souhaitez mincir.

L’avocat (4 g par tasse), les abricots secs (2 g par tasse), le kiwi (2 g par tasse), le pamplemousse (2 g par tasse) et les mûres (2 g par tasse) sont tous de bonnes options. Le melon contient 1,5 g de protéines par tasse et la pêche en contient environ 1 g.

Elle a poursuivi : « Vous en avez également besoin pour atteindre un objectif de recomposition corporelle. En fait, c’est la source alimentaire la plus importante pour atteindre un objectif de recomposition corporelle, qui consiste à perdre de la graisse tout en maintenant – voire en augmentant – la masse musculaire. »

Autumn a expliqué que la consommation de protéines est essentielle pour « éviter de grignoter plus tard dans la journée ».

Si vous recherchez un petit-déjeuner riche en protéines, les experts de la Harvard Medical School ont partagé les meilleures sources de protéines à inclure dans une alimentation saine.

Les personnes qui veulent perdre du poids devraient faire le plein de haricots, de pois et de lentilles, de noix et de graines, de viandes maigres, de poisson, de produits laitiers et de produits à base de soja.

Une femme qui a perdu plus de 400 grammes a révélé les six petits-déjeuners riches en protéines qui l’ont aidée à atteindre ses objectifs de perte de poids – et l’un d’eux a fait une grande différence.

Selon la nutritionniste Autumn, un autre petit-déjeuner à éviter est le « sandwich du petit-déjeuner ».