Comment perd-on une capsule radioactive ? Les enquêteurs australiens s’interrogent aussi

Brisbane, Australie

CNN

—



La découverte d’une minuscule capsule radioactive perdue à côté d’une autoroute isolée en Australie-Occidentale soulève de nombreuses questions, notamment comment elle a échappé à des couches d’emballages résistants aux radiations chargées sur un camion en mouvement.

C’est l’un des nombreux aspects déroutants d’un cas que les enquêteurs examineront dans les semaines à venir alors qu’ils tentent de reconstituer la chronologie des mouvements de la capsule du 12 janvier, lorsqu’elle a été emballée pour le transport, au 1er février, lorsqu’une équipe de récupération l’a trouvée. au bord de la route.

La capsule – seulement 8 millimètres sur 6 millimètres – a été utilisée dans une jauge de densité installée sur un tuyau de la mine de minerai de fer Gudai-Darri de Rio Tinto pour mesurer le flux de matériau à travers le chargeur.

Rio Tinto a déclaré lundi dans un communiqué que la capsule avait été emballée pour le transit vers Perth, à 1 400 kilomètres (870 miles), sa présence à l’intérieur du colis étant confirmée par un compteur Geiger avant d’être transportée par un sous-traitant tiers.

Normalement, le voyage prendrait plus de 12 heures par la route, mais environ deux heures plus tard, la capsule est sortie du véhicule alors qu’elle se dirigeait vers le sud et a traversé d’une manière ou d’une autre une voie de circulation pour se retrouver à deux mètres (6,5 pieds) du côté nord. de l’autoroute à deux voies.

Lauren Steen, directrice générale de Radiation Services WA, un cabinet de conseil qui rédige des plans de gestion des rayonnements, a déclaré que les initiés de l’industrie étaient tout aussi déconcertés que le public lorsqu’ils ont appris que la capsule manquait.

« Toute l’équipe se grattait la tête. Nous ne pouvions pas comprendre ce qui s’était passé », a déclaré Steen, dont la société n’était pas impliquée dans sa disparition.

“Si la source avait été placée dans un emballage certifié et transportée conformément à toutes les exigences du code de pratique, alors c’est un événement extrêmement improbable – un sur un million”, a-t-elle déclaré.

Le camion censé transporter la capsule est arrivé à Perth le 16 janvier, quatre jours après son départ de la mine de fer de Gudai-Darri. Mais ce n’est que le 25 janvier, lorsque les travailleurs de SGS Australie sont allés déballer la jauge pour inspection, qu’elle a été découverte manquante.

Dans un communiqué, SGS Australie a indiqué avoir été engagé par Rio Tinto pour emballer la capsule mais cela n’a rien à voir avec son transport, qui a été effectué par un “transporteur spécialisé”.

“Nous avons exécuté le service contractuel pour emballer l’équipement sur le site minier et le déballer après le transport en utilisant du personnel qualifié pour notre client conformément à toutes les normes et réglementations”, a-t-il déclaré.

« Le transport du colis, organisé par notre client et délégué à un transporteur spécialisé, n’entrait pas dans le cadre des prestations de SGS. Notre personnel a remarqué la perte de la source dans notre laboratoire de Perth lors de l’ouverture de l’emballage et a immédiatement signalé cet incident.

Le nom de l’entreprise chargée du transport du colis n’a pas été dévoilé.

La capsule manquante a déclenché une recherche de six jours le long d’un tronçon de la Great Northern Highway. Puis mercredi matin, une voiture équipée d’un équipement spécial voyageant au sud de la petite ville de Newman a détecté une lecture de rayonnement plus élevée. Des appareils portables ont ensuite été utilisés pour se concentrer sur la capsule nichée dans la terre.

En Australie, chaque État a ses propres lois concernant la manipulation des substances radioactives et des codes de pratique conformes aux directives établies par l’Agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire (ARPANSA), un organisme gouvernemental qui travaille en étroite collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA ) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Australie-Occidentale, les règles sont régies par la Radiation Safety Act 1975, qui, selon Steen, devrait être révisée depuis longtemps. “Il n’a pas été réécrit depuis les années 70, donc je pense que cela parle de lui-même”, a-t-elle déclaré.

Steen a déclaré qu’au fil des décennies, les progrès technologiques avaient rendu l’utilisation des sources de rayonnement dans les équipements miniers beaucoup plus sûre – et parce que c’était plus sûr, les appareils étaient utilisés plus fréquemment. En 2021, plus de 150 projets étaient en cours en Australie-Occidentale, la plaque tournante des exportations minières du pays, selon la Chambre des minéraux et de l’énergie de l’État.

En vertu de la loi de 1975 sur la radioprotection, seuls des opérateurs spécialement formés et agréés peuvent emballer des substances radioactives, mais des règles différentes s’appliquent aux entrepreneurs engagés pour les transporter, a déclaré Steen.

“Toute entreprise de transport peut transporter des matières radioactives à condition d’avoir l’autorisation de le faire”, a-t-elle déclaré.

En vertu de la loi, cette licence peut être obtenue en suivant un cours d’une journée et en réussissant un test certifié et approuvé par l’organisme de réglementation.

Le titulaire de permis doit avoir la surveillance d’un plan de transport soumis au régulateur mais n’a pas à superviser le voyage en personne. Il n’y a pas de règles concernant le type de véhicules utilisés pour le transport.

Steen dit clairement que quelque chose s’est mal passé – et elle espère que les résultats de l’enquête seront partagés avec la communauté des radiations afin qu’ils puissent éviter de tels problèmes à l’avenir.

Des discussions ont déjà commencé sur la nécessité de sanctions plus sévères – à WA, la mauvaise manipulation de substances radioactives entraîne une amende de seulement 1 000 dollars australiens (714 $) – un chiffre décrit comme « ridiculement bas » par le Premier ministre australien Anthony Albanese aux journalistes mercredi.

Les règles concernant l’emballage des sources de rayonnement dépendent de la quantité de rayonnement qu’elles émettent. Dans certains cas, le dispositif pourrait être enfermé dans trois couches. Dans le cas de la capsule, la jauge pourrait être considérée comme une couche de protection avant d’être placée dans un « suremballage », un conteneur qui a probablement été verrouillé.

Dans un communiqué, DFES a déclaré que lorsque l’emballage a été ouvert, la jauge s’est avérée cassée, avec l’un des quatre boulons de montage manquant. Se référant à la capsule, le communiqué ajoute que “la source elle-même et toutes les vis de la jauge manquaient également”.

Une théorie que les enquêteurs peuvent examiner est si la jauge s’est cassée et si la capsule est tombée du suremballage à travers un trou utilisé pour fixer le couvercle.

On s’attend à ce qu’il faille plusieurs semaines avant que le Conseil radiologique ne soumette son rapport au ministre de la Santé de WA. Pendant ce temps, Rio Tinto mène sa propre enquête.

Le PDG Simon Trott a déclaré que la société serait disposée à rembourser au gouvernement les coûts associés à la recherche – si demandé.

Le ministre des Services d’urgence de WA, Stephen Dawson, a déclaré que l’offre était appréciée, mais que le gouvernement attendrait le résultat de l’enquête pour attribuer le blâme.

Il a dit qu’il ne savait pas combien la recherche avait coûté, mais au moins 100 personnes étaient impliquées, dont des policiers, des pompiers, des services de santé et des membres des forces de défense.

Des membres du personnel de la National Emergency Management Agency, de l’Australian Nuclear and Science Technology Organization et de l’Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency ont également participé.

Jeudi, des responsables soulagés du DFES ont publié de nouvelles images de la capsule transportée à Perth où elle sera conservée en toute sécurité dans une installation.

Cette fois, il a voyagé dans un convoi de véhicules blancs fermés – avec de grands autocollants avertissant de la présence d’une substance radioactive.