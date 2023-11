Comment percer dans le secteur du divertissement

Photo gracieuseté de Lexi Matuson

Si vous attendez cette grande pause qui vous mènera à un emploi dans le secteur du divertissement, vous attendez peut-être longtemps.

«Vous devez vous lancer dans le secteur du divertissement», déclare Christine Osazuwa, directrice de la stratégie chez Shoobs et fondatrice de Measure of Music. Osazuwa déclare : « Pour percer dans l’industrie, il suffit de faire le travail. L’industrie musicale ne se soucie pas de ce que vous savez ou de vos diplômes sophistiqués. Ce qui les intéresse, c’est ce que vous avez fait, et seulement cela.

Mark Williamson, co-fondateur/PDG de ROSTR et Jobs by ROSTR, estime qu’il est essentiel d’être clair sur ce que vous voulez faire afin d’être ciblé dans votre approche pour trouver cette opportunité. « Dire que j’aime la musique ne montre rien au recruteur. Montrer que vous participez activement à l’industrie est beaucoup plus susceptible de vous décrocher un rôle. La participation peut inclure un travail indépendant, un emploi dans un magasin de disques ou un blog sur des sujets liés au secteur dans lequel vous souhaitez entrer.

Tami Shelly, propriétaire de Greenlight Creative, l’une des premières et seules agences de création appartenant à des femmes dans l’industrie du divertissement, estime qu’il est important de penser de manière créative. « Soyez imaginatif ! Faites plus que les autres candidats. Shelly cite une amie qu’elle a recommandée pour un poste chez Sony et qui, après avoir soumis sa candidature, a demandé à quelques collègues travaillant pour diverses entreprises de l’industrie du divertissement d’envoyer des lettres de recommandation aux RH à son sujet. Shelly pense que cela a contribué à ce que son curriculum vitae soit placé au sommet puisque, lorsque son amie a été appelée pour l’entretien, ils la connaissaient bien. Son amie a obtenu le poste !

Se démarquer dans un secteur sursaturé de candidats

« Le secteur du divertissement compte un flot incessant de jeunes qui souhaitent travailler dans cette industrie », explique Williamson. “La majorité ne dure jamais ou ne dure pas.”

Voici comment décrocher l’un de ces rôles convoités.

Suis les règles. « Si une candidature demande une lettre de motivation, vous devez en inclure une. La lettre doit être claire et concise et démontrer pourquoi vous correspondez au poste », explique Williamson. “Dites-moi en quoi votre embauche me facilitera la vie.”

Démontrez qui vous êtes. Lorsque vous postulez à un poste, ne sois pas qui tu n’es pas. Si vous êtes embauché et que vous n’êtes pas vous-même, il y a de fortes chances que vous ne restiez pas dans ce rôle.

Faites un effort supplémentaire pour vous démarquer. « La recherche d’un emploi prend beaucoup de temps », note Shelly. « Il est mentalement épuisant de croire que davantage de travail pourrait être nécessaire. La majorité des gens ne feront pas d’efforts supplémentaires pour se démarquer, ce qui donnerait à un autre candidat la possibilité de le faire. Cela peut être une bonne nouvelle si vous êtes prêt à déployer les efforts supplémentaires nécessaires pour vous démarquer.

Fais tes devoirs. « Faites des recherches sur l’entreprise et le poste pour lequel vous postulez », déclare Osazuwa. Ce faisant, vous serez en mesure de présenter des exemples pertinents pour démontrer pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste.

Déterminez ce qui vous rend particulièrement qualifié pour le poste. Vous devez vous positionner de manière à dire : « Je suis le bon choix pour ce poste ». Osazuwa appelle cela votre proposition de vente unique (USP). Dans son cas, elle possède une expérience dans l’industrie musicale, un MBA et une maîtrise en science des données. Combien de personnes connaissez-vous qui peuvent dire la même chose ? Son USP fait qu’il est évident pour quelqu’un de dire : « Cool. Je veux parler à cette personne, qui semble être la personne idéale.

Erreurs à éviter lors de la recherche d’un poste dans l’industrie du divertissement

Le secteur du divertissement n’est pas très différent des autres secteurs. “Tout le monde pense que cette industrie est vraiment sexy et que tout est amusant et ludique”, déclare Williamson. « Ce n’est pas ça. Il s’agit, dans l’ensemble, d’un travail très difficile et souvent sous-payé.

Considérer ce qui suit:

Enlevez vos œillères. Demandez-vous quel est le travail que je veux faire ? Dans la plupart des professions, on ne dirait pas : je veux faire X dans l’industrie Y. Vous diriez, je veux faire X et ensuite regarder toutes les industries. Vous recherchez un emploi et un rôle spécifique, et ce n’est peut-être pas dans l’industrie du divertissement.

Envoyer des messages aux personnes les plus haut placées d’une entreprise. Ces personnes sont occupées et ne répondront probablement pas. Au lieu de cela, Osazuwa suggère d’envoyer un e-mail à un assistant ou à un coordinateur ou de leur envoyer un message sur LinkedIn. Ils consultent peut-être d’abord le curriculum vitae. Vous pouvez également avoir des personnes en commun avec eux, ce qui facilite la connexion.

Incapacité à exploiter votre réseau. Si vous débutez, vous n’avez peut-être pas beaucoup de réseau. Cependant, vous connaissez des gens. Certaines de ces personnes peuvent faire partie d’un groupe ou avoir une activité secondaire qui pourrait bénéficier de votre expertise. Faites savoir à tous les membres de votre réseau le type de poste que vous cherchez spécifiquement à décrocher, et n’oubliez pas de leur faire savoir comment les choses se déroulent.

Ne pas rendre votre CV lisible par machine. Utilisez des expressions brèves et des mots-clés qui correspondent aux descriptions de poste des postes pour lesquels vous postulez.

Ne pas être précis lorsque vous demandez de l’aide. Lorsque vous demandez de l’aide, soyez précis. Shelly conseille aux gens d’éviter de faire une demande aveugle du type : « Hé, pouvez-vous me présenter quelqu’un en production ? Faites l’effort de localiser la ou les personnes que vous souhaitez rencontrer. Ensuite, demandez à votre contact s’il connaît Jane Smith et s’il peut vous présenter.

Défaut de surveiller régulièrement les médias sociaux et les sites d’emploi. Shelly et Osazuwa compilent des listes d’emplois dans l’industrie et les partagent régulièrement sur leurs sites de médias sociaux, et Jobs by ROSTR répertorie constamment de nouvelles opportunités. Les lève-tôt attrapent souvent le ver, c’est pourquoi vous devriez analyser quotidiennement vos réseaux sociaux et vos sites d’emploi.

Gardez à l’esprit que chaque concert est une opportunité d’acquérir de l’expérience et de développer votre réseau dans le secteur du divertissement. Sortez et assistez à des conférences (beaucoup offrent des bourses) et à des rencontres : faites du bénévolat dans votre communauté. Adoptez un poste qui vous aidera à payer vos factures tout en recherchant l’emploi de vos rêves. Et n’oubliez pas qu’il n’y a pas de succès du jour au lendemain, car le succès demande du temps et de l’engagement.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Vérifier mon site web.