Comment Pep Guardiola a exploité la puissance de son équipe pour mener Man City à la gloire de la Premier League | Actualités du football

Le dernier jour de la saison de Premier League, lorsque Manchester City mettra enfin la main sur le trophée, il est difficile de prédire à quoi ressemblera sa formation de départ. En fait, c’est toujours difficile. La rotation est le nom du jeu pour Pep Guardiola.

Le manager de Manchester City a exploité la puissance de son équipe pour naviguer dans le calendrier condensé de cette saison. Rien qu’en Premier League, il a effectué 120 changements de line-up à une moyenne de près de quatre par match. Seul Chelsea a fait plus, mais juste un de plus.

L’approche a parfois fait l’objet d’un examen minutieux. Plus particulièrement lorsqu’il a changé huit joueurs pour la défaite en demi-finale de la FA Cup de Manchester City contre Chelsea, trois jours après avoir vaincu le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions.

Mais Guardiola n’a jamais hésité. « Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines », expliquait-il en avril. « Je tourne et je suis un génie – ‘bien joué, Pep’ – mais quand nous perdons, les gens disent: ‘Pourquoi faire une rotation? Vous devez jouer les joueurs comme d’habitude’. Mais ce n’est pas durable. »

Guardiola a des ressources enviables, bien sûr. Mais c’est sa politique de rotation qui lui a permis de garder ses joueurs au frais pendant une saison où ils se sont battus sur quatre fronts. Un quadruple sans précédent s’est avéré au-delà d’eux mais un triple est à portée de main.

L’équipe regorge de talent mais c’est un petit groupe – seuls Crystal Palace, Leeds et Aston Villa ont utilisé moins de joueurs que City en Premier League cette saison – et il n’y a pas de passagers.

Tout le monde a joué son rôle et si l’accord de 60 millions de livres sterling pour signer Ruben Dias a sans aucun doute été un facteur important du succès de cette saison, cela a également été une année au cours de laquelle Guardiola a trouvé des solutions parmi les joueurs qu’il avait déjà.

L’une des caractéristiques les plus intrigantes du succès de City est qu’une grande partie a été réalisée sans un attaquant conventionnel sur le terrain.

Les blessures de Sergio Aguero l’ont limité à seulement une poignée de départs et son adjoint, Gabriel Jesus, a souvent eu du mal devant le but. En conséquence, deux joueurs qui ont marqué 46 fois entre eux la saison dernière ont un total combiné de seulement 17 cette fois-ci.

L’équipe de Guardiola a compensé le manque à gagner, en partie en partageant les buts – Manchester City a eu 16 buteurs différents en Premier League cette saison, le plus dans la division – mais aussi en en trouvant plus de sources inattendues.

Avant cette saison, Ilkay Gundogan n’avait jamais marqué plus de six fois dans une campagne remontant au début de sa carrière avec Nuremberg en Allemagne. Cependant, lorsque City avait besoin de quelque chose de différent, le métronome du milieu de terrain est devenu un braconnier de buts.

Le joueur de 30 ans a trouvé le fond des filets 16 fois au total cette saison, avec 14 de ses buts inscrits au cours de la période de trois mois entre décembre et mars au cours de laquelle City s’est échappé du peloton de chasse en Premier League.

Gundogan faisait toujours la queue au milieu de terrain pendant cette période, mais dans un rôle plus avancé, avec moins d’implication dans le jeu de construction de City et plus de touches dans et autour de la surface de l’opposition. Là, devant le but, son sang-froid et sa précision ont été mis à profit.

Le nouveau rôle de Gundogan exigeait des ajustements plus en arrière, mais Guardiola a également trouvé une solution, demandant à l’arrière Joao Cancelo de se replier au milieu de terrain lorsque City en aurait eu la possession.

Gundogan a décrit le mouvement de Cancelo au milieu de terrain comme un « déclencheur » pour lui de bombarder en avant dans une interview avec Sky Sports en mars et leur solide compréhension – évidente lorsque Cancelo a inscrit le premier but de Gundogan lors de la victoire 5-0 contre West Brom en janvier – a été vitale pour faire fonctionner le système.

Foden arrive à maturité

Image:

Phil Foden a brillé pour Manchester City cette saison



Gundogan n’est pas le seul dont la production a considérablement augmenté.

Phil Foden a toujours été considéré comme le successeur de David Silva et sa contribution cette saison a certainement contribué à faire en sorte que le magicien espagnol ne soit pas manqué.

Mais c’est sur le côté gauche de l’attaque, plutôt qu’au milieu de terrain, qu’il a atteint sa majorité.

Lorsqu’il a inscrit le deuxième but de Riyad Mahrez contre le Paris Saint-Germain à partir de cette position la semaine dernière, il est devenu le premier joueur de City à atteindre des chiffres doubles pour les buts et les passes décisives cette saison.

Ses totaux – 14 buts et 10 passes décisives – sont ses plus hauts en une seule campagne depuis sa percée à Manchester City et son temps de jeu a été le même. Il est déjà à 47 apparitions dans toutes les compétitions – neuf de plus que dans l’ensemble de la saison dernière.

Il a parfois joué un rôle périphérique en Premier League au cours de la première moitié de la saison, ne commençant pas un seul match dans la compétition entre mi-octobre et mi-décembre, mais il a toujours été une figure clé de la Ligue des champions.

En fait, il a joué plus de minutes en Europe que tout autre joueur de champ à City cette saison. Ce serait une énorme surprise s’il ne recommençait pas lorsque City affrontera Chelsea en finale plus tard ce mois-ci.

Cela reflète son importance croissante pour Guardiola.

La gestion prudente du temps de jeu de Foden par les Catalans en a frustré certains ces dernières années, mais tout s’est construit dans ce sens. Le joueur de 20 ans a profité d’une intégration lente, devenant l’un des joueurs les plus influents de l’équipe au moment précis où City avait besoin de lui.

Il n’y a eu aucun des problèmes d’épuisement professionnel ou de blessure qui affligent souvent les jeunes joueurs trop, trop tôt – Jack Wilshere étant un excellent exemple – et City en ressent les avantages.

Les performances exceptionnelles de Foden ont assuré que l’incohérence inhabituelle de Raheem Sterling n’a pas été coûteuse. Le diplômé de l’académie a heureusement assumé plus de responsabilités et a prouvé qu’il était plus que capable d’intervenir.

Remarquablement, City a remporté les 22 derniers matchs qu’il a commencés.

Stones revient à son meilleur

Image:

John Stones est revenu à son meilleur cette saison



La signature de Dias a changé la donne. Enfin, Manchester City avait trouvé un remplaçant à Vincent Kompany. En fait, sur la preuve de ses récentes performances, le Portugais pourrait être encore meilleur.

Mais Dias n’a pas transformé la défense de Manchester City à lui seul.

John Stones n’a fait que 16 départs au cours de la saison dernière. Il semblait que sa carrière à Manchester City s’acheminait vers une conclusion sans cérémonie alors qu’il luttait pour retrouver sa meilleure forme.

Mais le joueur de 26 ans a été exceptionnel aux côtés de Dias depuis qu’il a rétabli sa place dans l’équipe avant Noël.

Le duo n’a concédé qu’un but lors des 13 premiers matchs qu’ils ont commencés ensemble et le blanchissage contre le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Ligue des champions – obtenu grâce à leurs performances défensives exceptionnelles – a été le 16e blanchissage en 24 matchs. ensemble.

Nathan Ake, une signature de 40 millions de livres sterling de Bournemouth, a dû se contenter d’un rôle partiel et Aymeric Laporte s’est retrouvé à regarder de l’extérieur plus souvent qu’il ne le souhaiterait.

Mais Guardiola a pris soin de les garder heureux. En effet, alors que le temps de jeu de Laporte a été réduit, sa contribution a toujours été vitale – notamment lorsqu’il a marqué le but de la victoire lors du triomphe final de la Coupe Carabao contre Tottenham.

C’est juste un autre exemple de la façon dont Guardiola a exploité la puissance de son équipe au cours d’une saison particulièrement difficile. Le manager de Manchester City a plus de talent à sa disposition que quiconque – mais c’est la façon dont il l’a utilisé qui a fait la différence.