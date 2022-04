Comment penser au masquage dans les avions, les trains et les bus dès maintenant

Depuis le début du mandat du président Biden en janvier 2021, un mandat de masque fédéral pour les transports publics est en place, affectant tout, des lignes de bus locales aux vols transcontinentaux. Lundi, le mandat fédéral de masque pour les transports publics a été annulé par la juge Kathryn Kimball Mizelle. Alors que le ministère de la Justice a fait appel de cette décision de Mizelle – qui, au moment de sa nomination par Donald Trump en 2020, a été déclarée « non qualifiée » par l’American Bar Association – il n’a pas demandé ni obtenu de sursis, c’est-à-dire le masque mandat ne sera pas en vigueur tant que la décision est portée en appel.

Le CDC recommande toujours aux gens de porter des masques dans les transports en commun, mais en fin de compte, il appartient maintenant aux compagnies aériennes, aux autorités de transport en commun et aux entreprises de transport en commun de décider d’exiger ou non le masquage – et c’est aux individus de comprendre, en l’absence de ces exigences, ce qu’ils doivent faire pour se protéger et protéger les autres.

«Je porterais certainement encore des masques dans les transports en commun», a déclaré Katelyn Jetelina, professeur adjoint d’épidémiologie au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston et auteur du bulletin d’information Your Local Epidemiologist. « Pas seulement pour les risques au niveau individuel, mais aussi pour aider ceux qui présentent un risque beaucoup plus élevé et pour les poches vulnérables de la communauté. »

Voici pourquoi vous devriez continuer à vous masquer dans les transports en commun – même en l’absence de mandat – ainsi que quelques conseils d’experts pour vous protéger et protéger les autres lorsque vous vous déplacez ou voyagez.

La science soutient toujours le masquage dans les transports

C’est important de savoir que Fonds de défense de la liberté de la santé contre Bidenl’affaire qui a conduit à la décision annulant le mandat du masque de voyage, concernait strictement la question de savoir si le gouvernement fédéral avait ou non le pouvoir mettre en œuvre le mandat; il ne s’agissait pas de savoir si le masquage dans les transports en commun est actuellement légitime ou utile du point de vue de la santé publique.

Mais l’idée que le CDC n’a pas cette autorité est également fausse. Comme l’écrivait mardi mon collègue Ian Millhiser, l’avis de Mizelle dans cette affaire « est si mal motivé qu’il est difficile de ne pas soupçonner qu’il a été écrit de mauvaise foi ». Il poursuit: « La lecture la plus probable de son opinion est qu’elle était simplement en désaccord avec la politique de masquage de l’administration Biden et a concocté une justification pour l’annuler. »

Le fait que le mandat ait été annulé n’est pas un signe que le masquage en transit ou dans les avions manque de mérite scientifique. Les preuves montrent que les masques fonctionnent et constituent une importante mesure d’atténuation de Covid-19 lorsqu’ils sont à l’intérieur en public.

« Nous savons que Covid-19 est aéroporté et se propage via un aérosol qui s’accumule dans des espaces clos », a déclaré Matthieu Corland, chercheur principal travaillant sur le handicap et les soins de santé au sein du groupe de réflexion Data for Progress. « Moins il y a de Covid-19 dans l’air autour de nous, plus nous sommes en sécurité. Les masques réduisent la quantité de cet aérosol infectieux. La science est très claire.

S’il est vrai que les cas ont chuté de façon spectaculaire aux États-Unis depuis la poussée hivernale d’omicron, les chiffres commencent à remonter. Selon le New York Times, «les cas ont augmenté dans la majorité des États et territoires au cours des deux dernières semaines, mais les pentes sont les plus fortes dans le nord-est et le Midwest. À Washington, DC, au Michigan et au New Hampshire, les cas ont plus que doublé depuis le début du mois. » Cela peut également être un sous-dénombrement, étant donné l’utilisation généralisée de tests antigéniques à domicile dont les résultats ne sont pas officiellement enregistrés.

Les hospitalisations restent heureusement relativement faibles à l’heure actuelle, mais il existe encore de nombreuses bonnes raisons de vouloir éviter l’infection et d’éviter activement de transmettre le virus à d’autres. « Chacun des 462 décès causés par Covid-19 est une tragédie », a déclaré Cortland, faisant référence aux décès du 19 avril, le jour de notre entretien. « Mais prévenir les morts tragiques n’est pas la seule raison d’empêcher la propagation du Covid-19. Même chez les personnes qui sont parfaitement à jour dans leurs vaccinations, le Covid-19 peut encore entraîner des complications de santé graves et à long terme. Oui, longtemps Covid, mais Covid-19 augmente également le risque de diabète, de rythmes cardiaques anormaux, d’inflammation du muscle cardiaque, de caillots sanguins, d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus du myocarde et d’insuffisance cardiaque.

Au-delà de cela, plus le virus se propage, plus nous avons de chances d’obtenir de nouvelles variantes, qui ont la capacité de prolonger encore plus cette pandémie.

Si vous voulez vous protéger, le masquage unidirectionnel aide certainement

Le masquage unidirectionnel, ou le port du masque pour se protéger des personnes de son entourage qui ne sont pas masquées, est assez efficace. « Le masquage à sens unique aide beaucoup », a déclaré Jetelina. «Cela est particulièrement vrai lorsque vous avez un masque bien filtré et bien ajusté comme un N95, KN95 ou KN94. Ils font un très bon travail pour protéger le porteur. Je me sens très confiant quand j’en porte un.

Cortland a également souligné l’importance de porter des masques de haute qualité et bien ajustés à l’intérieur, et a suggéré que les personnes qui comptent sur le masquage à sens unique pour rester en sécurité devraient effectuer une vérification de l’étanchéité (quelques tutoriels ici, ici et ici) pour s’assurer leur masque est aussi protecteur que possible. « Pour être clair, cela ne remplace pas une vérification professionnelle des scellés », a déclaré Cortland. « C’est mieux que rien, c’est ce que proposent le CDC et le reste du gouvernement fédéral. »

Mais gardez à l’esprit que le masquage à sens unique n’est pas une panacée, surtout lorsque la transmission communautaire est élevée. Médecin urgentiste Jérémy Faust a récemment effectué une modélisation statistique pour déterminer quand un KN95 ou un N95 serait suffisant pour protéger une personne gravement immunodéprimée si elle était la seule personne à en porter un. Faust a déterminé qu’une fois qu’une communauté dépasse une moyenne hebdomadaire de 50 cas pour 100 000 habitants, le masquage à sens unique devient peu susceptible d’être suffisant pour assurer une très forte protection. Bien que de nombreux facteurs soient en jeu ici, y compris le statut de risque d’un individu, le statut vaccinal et l’ajustement du masque, il est utile de savoir que le masquage à sens unique ne peut nous mener que jusqu’à présent. Plus il y a de personnes qui portent des masques dans les espaces publics, mieux c’est.

Votre masque protège également tous ceux qui ne peuvent pas refuser d’utiliser les transports en commun

Même si vous vous sentez d’accord avec votre risque personnel, le port d’un masque en public est essentiel pour protéger les autres, y compris les enfants non vaccinés et les personnes immunodéprimées. Les personnes qui craignent de contracter le Covid-19 ne peuvent pas et ne devraient pas rester à la maison si elles ne sont pas à l’aise d’entrer dans des espaces publics où le masque est facultatif. Les personnes à haut risque (tout comme les personnes à faible risque !) doivent pouvoir accéder aux espaces publics essentiels – hôpitaux, pharmacies, épiceries et, oui, transports en commun – pour répondre à leurs besoins fondamentaux et gagner leur vie.

«L’exigence de masque du CDC appliquée aux avions; cela s’appliquait également aux métros, trains, bus, ferries, taxis et covoiturages », a déclaré Cortland. Et beaucoup de gens aux États-Unis dépendent de ces modes de transport, ont-ils souligné ; en 2019, les Américains ont effectué 9,9 milliards de déplacements en transports en commun et 14,3 % des travailleurs se sont rendus au travail en transports en commun dans le Nord-Est.

« Nous utilisons le métro pour nous rendre à l’épicerie, le bus pour nous rendre à la pharmacie, le covoiturage pour nous rendre au travail », ont-ils poursuivi. « Exclure des dizaines et des dizaines de millions d’Américains des transports en commun – en rendant ces moyens de transport dangereux – n’est pas bon pour la santé publique, ce n’est pas bon pour notre économie, ce n’est pas bon pour notre pays.

Jetelina a déclaré qu’elle était particulièrement préoccupée par les personnes ne portant pas de masque dans les trains et les bus, qui ont des systèmes de ventilation terribles par rapport aux avions. « Ma plus grande crainte à ce sujet est qu’il y aura des problèmes d’équité en matière de santé liés à cela, et que les communautés seront touchées de manière disproportionnée », a-t-elle déclaré. « Et avec cela, ils auront encore plus de mortalité et de morbidité, donc cela devient cette porte tournante très dangereuse. »

Si vous voyagez en avion, la ventilation seule ne vous protégera pas (ou les autres)

« La filtration et la ventilation sont incroyablement utiles dans les avions », a déclaré Jetelina. « Et ils sont très puissants, surtout si on les compare à d’autres espaces. Mais ils ne sont pas parfaits.

Jetelina a déclaré qu’un problème est que les systèmes de ventilation et de filtration d’un avion ne sont pas réellement allumés pendant tout le voyage – par exemple, ils ne fonctionnent souvent pas lorsque l’avion est assis à la porte. Ceci, ajouté au fait que les aéroports sont souvent bondés et ne disposent pas du même système de ventilation hautement efficace qu’un avion, pourrait signifier un temps considérable passé sans ces couches de protection. Au minimum, vous devez porter un masque de haute qualité et bien ajusté lorsque vous prenez le transit vers l’aéroport, à l’aéroport, montez à bord de l’avion, roulez sur la piste et débarquez de l’avion.

Un autre problème dans l’avion lui-même est que les systèmes de ventilation et de filtration sont très efficaces pour éliminer les aérosols Covid-19 de l’air, mais moins pour les gouttelettes plus grosses et plus lourdes qui peuvent également transmettre le virus. Cela signifie que si vous êtes assis près d’un étranger positif au Covid non masqué qui tousse ou éternue, ses gouttelettes pourraient vous atteindre avant même d’être captées par le système de ventilation et de filtration. « Tandis que [ventilation] est une très bonne couche de protection, les masques aident à prendre le relais », a déclaré Jetelina.

« Ce que nous voyons dans la science, c’est que cette proximité est importante – un diamètre de deux rangées autour de vous est l’endroit d’où les gouttelettes pourraient vous atteindre », a déclaré Jetelina. « Cela fait pas mal de monde autour de vous si vous êtes au centre d’un avion. »

Enfin, plus de masquage dans les avions aidera à prévenir la transmission communautaire lorsque les gens atteindront leur destination. Même si le nombre d’individus infectés pendant le vol est faible, chacun peut ensuite infecter un nombre beaucoup plus important de personnes. « La transmission dans les avions peut vraiment avoir un impact sur la propagation au sein de la communauté, et même à travers le pays », a déclaré Jetelina. « Et donc, encore une fois, il est important de penser à votre niveau de protection individuel, mais aussi à la protection au niveau communautaire que vous avez lorsque vous portez un masque dans un avion. »

Jetelina a déclaré qu’elle ne pense pas que les gens doivent nécessairement annuler les vols maintenant que les masques ne sont plus nécessaires. « Je pense que si vous portez un très beau N95 et que vous êtes boosté – ou maintenant c’est le deuxième booster, donc vous avez eu quatre injections », a-t-elle expliqué, « il n’y a jamais non risque, mais le risque est moindre avec les couches de protection.

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin d’un mandat de masque pour porter un masque

Lorsque j’ai récemment interviewé un biostatisticien Lucy D’Agostino McGowan pour un article sur la sécurité de Covid-19, elle a proposé une analogie utile qu’elle a attribuée à son collègue Justin Lessler: En matière de sécurité automobile, le gouvernement met en place certaines mesures, comme exiger que nous conduisions tous du bon côté de la route et fixer des limites de vitesse.

« Ils sont une exigence minimale nécessaire pour maintenir le fonctionnement de notre société et permettre aux gens de se déplacer en automobile », a déclaré D’Agostino McGowan. « Et puis il y a des choses que vous pouvez superposer, qui contribueront à votre risque individuel – à la fois en termes de sécurité et de sécurité des personnes qui vous entourent. » Cela pourrait ressembler à l’achat d’une voiture avec une cote de sécurité élevée, en vous assurant que vos pneus et vos freins sont en bon état et en réduisant les distractions comme avoir un animal de compagnie sur vos genoux. Il serait utile pour tout le monde si les gens pensaient aux mesures de Covid-19 de la même manière et traitaient les masques comme quelque chose qui en vaut la peine, même si personne ne vous y oblige.

« Ce dont je crains, c’est que lorsque des mandats sont perdus, la normalisation soit également perdue », a déclaré Jetelina. «Et j’espère donc que les gens se sentiront en confiance pour porter des masques, même s’il n’y a pas de mandat là-bas. Parce que c’est vraiment mieux pour leur santé avec ces cas en hausse.