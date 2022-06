Comment penser à l’investissement ESG dans un marché en baisse

ROBASCIOTTI : Il y en a trois en fait. La première est, quels sont vos problèmes ? Pour nous, ce sont la race, le sexe, l’économie et le climat, car ce sont les endroits où le capitalisme extrait de la valeur de manière non durable.

Alors, comment le mesurez-vous ? Et la question la plus importante, sans l’ombre d’un doute, est qui décide de ce qui compte ? Allez voir les personnes les plus touchées et demandez-leur ce qui est important, car elles sont les plus proches du problème et souvent les plus éloignées du pouvoir. Et ce sont des informations que les investisseurs n’obtiennent pas actuellement.

LIEBER : Quel est l’exemple le plus non évident de ce troisième ?

ROBASCIOTTI : Lorsque nous sommes allés à la Poor People’s Campaign et avons demandé sur quoi nous devrions nous concentrer, ils nous ont amenés à travailler avec One Fair Wage, qui s’efforce d’éliminer les salaires inférieurs au minimum pour les travailleurs à pourboire.

Nous avons créé toute une campagne « Investors for Livable Wages » et avons eu une déclaration collective des investisseurs qui représentait plus d’un demi-billion de dollars d’argent des investisseurs, via les signataires, plaidant pour que toutes les entreprises publiques mettent fin aux salaires sous-minimaux.