Comment Penn State peut-il devenir plus explosif ? 13 points à retenir de Mike Yurcich, Manny Diaz et plus

STATE COLLEGE, Pennsylvanie — Le coordinateur offensif de Penn State, Mike Yurcich, sait qu’une grande partie de ce qui met les fans en colère l’amène également à chercher des solutions en profondeur.

Bien que le numéro 6 de Penn State ne joue pas de match cette semaine, c’est un moment critique pour des évaluations honnêtes alors que l’équipe travaille par le biais d’un auto-recrutement. Ce dont Penn State est déjà bien conscient, c’est que l’infraction n’a pas été assez explosive. James Franklin en parle presque chaque semaine. Les Nittany Lions ont marqué beaucoup de points lors de cinq victoires consécutives, mais les gros jeux ont été rares.

« Je n’en suis pas satisfait jusqu’à présent », a déclaré Yurcich mardi. « … Bien souvent, ce que nous constatons est une couverture de type plus douce dans des moments inopportuns, donc cela en fait partie – il suffit de chronométrer là-bas et de s’assurer que nous entrons dans une belle apparence, ce qui est quelque chose que je peux contrôler. … Nous savons que nous devons être plus explosifs. Nous allons travailler très dur là-dessus.

Yurcich appelle les jeux depuis la boîte cette saison. Avec un premier quart-arrière partant en la personne de Drew Allar, certains contretemps en cours de route étaient inévitables à mesure que l’offensive se gélifiait et se développait. Mais malgré un départ de 5-0 et une moyenne de 40,6 points par match, Penn State se classe 95e pour les verges par jeu (5,34) et 124e pour le taux de jeu explosif (9,5 pour cent), que TruMedia définit comme des courses de plus de 12 verges et des passes complétées. Plus de 16 mètres.

Alors que Penn State sait ce qu’il a dans le meilleur receveur KeAndre Lambert-Smith, la production du reste du corps de réception a été irrégulière. Yurcich a qualifié le groupe de « travail en cours ». Harrison Wallace III, qui a réussi sept attrapés lors du premier match, a été largement indisponible au cours des trois derniers matchs alors qu’il se remettait d’une blessure. Le transfert de l’État de Floride, Malik McClain, a fait un départ dans l’Illinois, a réussi deux chutes et n’a joué qu’un seul snap contre Northwestern. Le transfert de Kent State, Dante Cephas, qui totalise 2 242 verges sur réception en carrière, n’est pas synchronisé avec Allar. Cephas, qui ne s’est inscrit qu’après les entraînements du printemps, a débuté deux matchs, mais à Northwestern, il ressemblait exactement à quelqu’un qui avait une expérience limitée de travail avec Allar.

« C’est une grande préoccupation pour moi en ce moment et pour nous en tant qu’équipe entière », a déclaré Yurcich à propos du timing entre Allar et un corps de réception en évolution. « Nous devons remédier à cela rapidement. Nous devons être au point avec nos repères, la profondeur des itinéraires et notre timing. C’est un problème que nous allons résoudre, et c’est un problème majeur que nous devons résoudre. »

Les Nittany Lions savent que le temps presse. Après la semaine d’inactivité, ils accueillent UMass pour leur retour à la maison. Vient ensuite la confrontation du 21 octobre contre le numéro 4 de l’Ohio State.

Franklin rencontrera les médias mercredi soir après l’entraînement. Voici d’autres points à retenir de la séance médiatique de Penn State mardi avec les coordinateurs et l’entraîneur de force Chuck Losey :

2. Le porteur de ballon Nicholas Singleton n’a pas couru plus de 80 verges dans un match et se classe 29e du Big Ten en verges par course, une évolution qui semblait insondable après la fin de sa première saison.

Yurcich s’est dit satisfait de la performance de tous les porteurs de ballon du point de vue de la protection contre les passes lors de la victoire à Northwestern. Il a déclaré que le trio composé de Singleton, Kaytron Allen et Trey Potts devait continuer à « faire confiance à leur instinct, à leur vision et à leur vitesse ».

Oui, Yurcich est conscient que les jeux explosifs dans le jeu de course doivent également augmenter. Personne n’a une course plus longue que les 21 verges du quart-arrière Beau Pribula dans l’Illinois.

3. Le coordinateur défensif Manny Diaz n’est pas encore disposé à partager ses réflexions sur l’offensive de l’Ohio State. Diaz est doué derrière un microphone et savait probablement que ce type de question se poserait après que Franklin a déclaré samedi que certains membres du personnel commenceraient à se tourner vers l’État de l’Ohio pendant la semaine d’inactivité.

Il est courant que les entraîneurs travaillent à l’avance pendant une semaine de repos, c’est également la raison pour laquelle Franklin a si clairement exprimé son désir d’avoir autant d’analystes que possible dans le bâtiment. Plus d’analystes signifie plus de personnel sur le pont. Alors oui, de nombreux entraîneurs et analystes prennent un bon départ avec les Buckeyes. La semaine prochaine, l’accent sera mis sur UMass.

En ce qui concerne les premières impressions de l’équipe de Ryan Day, Diaz n’a pas mordu.

« Mes opinions (sur l’état de l’Ohio) sont absolument très fortes et elles resteront absolument pour moi », a-t-il déclaré.



Penn State autorise un minimum national de 210,6 verges par match. (Michael Hickey/Getty Images)

4. J’ai écrit sur la diminution du nombre de snaps de Penn State, apparemment après chaque match. Diaz s’attend à ce que cette diminution de la charge de travail porte ses fruits à mesure que Penn State se rapproche de l’essentiel du calendrier. Il a déclaré que certains joueurs de sa défense ont joué 75 snaps parfaits en moins qu’à ce stade de la saison l’année dernière, un produit de victoires éclatantes et du fait que la défense n’a fait face qu’à 55,8 jeux par match, le cinquième. le moins du pays.

« Octobre et novembre vont passer et repartir, et cela va vraiment raconter l’histoire de notre saison de football », a déclaré Diaz. « Vous voulez vous assurer que vous êtes prêt pour cela, frais et sain. Nous n’aurons pas d’autre au revoir. Ça y est. »

5. Une fois que les revirements ont commencé à arriver en masse contre l’Illinois, Diaz a remarqué que cette défense commençait à se lâcher un peu. Depuis, ils sont restés ainsi. Diaz a déclaré que pendant le match de Virginie-Occidentale et une partie du match du Delaware, les joueurs essayaient d’être « parfaits ». À cause de cela, ils jouaient serré.

« Nous avons commencé à nous amuser et nous avons l’air de nous amuser beaucoup en ce moment », a déclaré Diaz. « L’un de mes jeux préférés dans le match de samedi, nous avons dit aux gars que c’était 10-3, nous étions menés à Northwestern et nous leur avons simplement lancé le ballon avec environ cinq minutes à jouer au deuxième quart. Cela ne se passe pas vraiment comme prévu. Nos enfants, avant que nous prenions le terrain en défense, ils étaient dans un grand espace libre. Ils étaient prêts à aller s’amuser et jouer. … Je pense que nous voyons un peu plus de 11 gars devenir un dans cette unité.

6. La force de la défense réside dans la profondeur à tous les niveaux. Cela aide d’avoir trois ailiers défensifs qui ont été une poignée pour les adversaires de Chop Robinson, Adisa Isaac et Dani Dennis-Sutton. Penn State est en tête du pays en termes de taux de pression pour la deuxième saison consécutive, selon TruMedia, et compte 20 sacs répartis entre 14 joueurs.

« Nous recevons beaucoup plus de chipping cette année », a déclaré Diaz à propos de la façon dont les équipes tentent de gérer les extrémités. « L’Iowa ne nous a pas ébréché et vous avez vu comment les bouts peuvent dominer le quart-arrière de cette façon, donc vous voyez plus d’ailiers et d’arrières serrés essayer d’ébrècher ces gars et essayer de les sortir du match. Mais il y a un inconvénient à ce que cela fait offensivement et moins de gars peuvent sortir sur les routes.

7. Comment Penn State a-t-il été signalé pour une pénalité pour retard de match lors du coup d’envoi de la seconde mi-temps à Northwestern ? C’est la question que j’ai posée à la coordinatrice des équipes spéciales, Stacy Collins.

« Nous devons être capables de lancer le ballon avant les 25 secondes. Ils vont démarrer ce chronomètre une fois qu’ils auront remis le ballon à notre botteur. Nous devons faire un meilleur travail », a déclaré Collins. « Nous passons par une progression où nous nous assurons de commencer à l’intérieur des chiffres, nous travaillons en dehors des chiffres. Nous avons progressé, nous n’avons pas regardé le chronomètre de jeu et nous n’avons pas lancé le ballon à temps.

Cette pénalité était un point bas pour une unité qui a été incohérente cette saison. Singleton a perdu un échappé lors du coup d’envoi. Le transfert de Columbia, Alex Felkins, est intervenu au poste de botteur pour remplacer Sander Sahaydak, qui a connu des difficultés lors de l’ouverture de la saison. Le transfert de Florida Atlantic, Riley Thompson, a supplanté le parieur Alex Bacchetta, qui a été recruté ici pour être le gars. Une semaine après que Franklin ait félicité Kaden Saunders pour son assurance, Saunders a raté un botté de dégagement. C’est une longue saison, mais cela a été cinq matchs étranges pour les équipes spéciales. Cependant, un jeu en tête-à-tête de Zion Tracy sur le faux botté de dégagement raté des Wildcats a été un moment fort.

8. Penn State a deux bourses investies dans les kickers et deux dans les parieurs. Sahaydak « frappe extrêmement bien le ballon » à l’entraînement, a déclaré Collins. Ils doivent le garder prêt si Felkins a des difficultés. Thompson, le parieur qui, selon Collins, a réalisé son meilleur match contre Northwestern, a connu des « hauts et des bas » cette saison. Bacchetta, qui n’a pas encore fait partie de la liste des voyageurs, continue de travailler sur sa régularité sur le terrain d’entraînement, a déclaré Collins.

Cela en dit long lorsque Penn State a ajouté deux spécialistes cette intersaison via le portail de transfert. C’est un scénario que nous continuerons de surveiller cette saison et au-delà.

9. Collins a déclaré qu’un point important pour les équipes spéciales est de devenir plus explosif du point de vue du blocage et du retour de botté de dégagement. Les 12 retours de Saunders n’ont fait en moyenne que 3,58 verges.

« Nous avons eu la chance d’obtenir quelques (blocs) et pour moi, cela s’inscrit directement dans ce que vous faites lors du match retour », a déclaré Collins.

dix. L’entraîneur de force Chuck Losey passe plus de temps avec les joueurs que quiconque dans le programme. Losey a déclaré qu’Allar, arrivé avec une expérience limitée en termes d’entraînement en force, a « explosé » dans tous les domaines depuis son arrivée.

« Il a fait un travail remarquable », a déclaré Losey. « Il joue actuellement à 235 livres, ce qui augmente sa durabilité pour nous tout au long de la saison. Ses chiffres de puissance, toutes les mesures dans la salle de musculation sont en hausse exponentielle par rapport à ce qu’ils étaient à l’origine. La vitesse est un autre domaine en constante évolution et c’est un domaine sur lequel nous allons vraiment continuer à nous concentrer pour lui et il le sait.



Les sneaks Drew Allar QB ont été un incontournable dans les situations de courte distance. (Michael Reaves/Getty Images)

11. Losey et l’équipe de force aiment regarder Penn State exécuter sa version du « tush push » des Eagles de Philadelphie. Voir un jeu qui s’appuie sur la force est un motif de fierté pour l’équipe de force.

« Certaines de mes courses préférées sont celles où il y a des mètres après le contact et où ces trois, quatre, cinq joueurs de ligne O poussent Kaytron, poussant Nick sur le terrain pour les 5 à 10 mètres supplémentaires », a déclaré Losey. « … Nous mentirions si nous disions que nous n’étions pas un peu plus fiers de ces représentants. »

12. L’un des développements les plus intéressants pour Losey et son équipe a été de travailler avec Saunders, le receveur sournois qui a déjà dû transformer son corps à plusieurs reprises. Saunders, mesurant 5 pieds 10 pouces et 175 livres, savait qu’il devait prendre du poids avant d’arriver à Penn State. Le problème était que les gains de poids ont altéré sa composition corporelle, ce sur quoi l’équipe de musculation a passé la saison dernière, la première de Saunders sur le campus, à travailler.

« Le gabarit de Kaden est plus petit que celui de la plupart des gars », a déclaré Losey. «… Ouais, les gars doivent prendre du poids, mais cela ne peut pas avoir de coût. Je pense que Kaden était tellement occupé à atteindre un certain nombre de personnes à la sortie du lycée qu’au moment où il a fini par se présenter à Penn State, il était en surpoids pour son poste, ce qui lui a coûté cher dans le département de vitesse.

La saison dernière, l’équipe de musculation a travaillé pour qu’il redevienne le type de joueur qu’il était au lycée tout en s’assurant qu’il devenait plus fort et prenait un bon poids. En plus d’être le retourneur de dégagement, Saunders est en compétition pour des représentants dans le corps des receveurs, où il réussit trois attrapés pour 18 verges.

« Il produit maintenant sur le terrain, donc je suis excité pour lui, excité pour son avenir », a déclaré Losey.

13. Le plaqueur gauche Olu Fashanu suit un plan de gestion de charge cette saison. Le choix de première ronde projeté a été d’accord avec cela et continue d’arriver pour faire un travail supplémentaire d’étirement et de tissus mous tout au long de la semaine, a déclaré Losey.

« Dieu merci, il a été en bonne santé tout au long », a déclaré Losey. « Il suit un plan où c’est un gars avec qui nous n’avons pas besoin d’être très agressifs. C’est un gars avec qui nous sommes assez agressifs pour qu’il ne perde pas son avantage du point de vue de la force et de la puissance, mais en même temps, en ce qui concerne ses efforts pour réaliser ces gains fous de force et de puissance au cours de la saison, nous ne le faisons pas. Je n’ai pas besoin de faire ça avec lui.

Fashanu est toujours troisième en attaque avec 304 clichés, selon TruMedia, et n’a accordé qu’une seule pression et aucun sac.

(Photo du haut de Mike Yurcich et Drew Allar : Scott Taetsch / Getty Images)