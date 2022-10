Comment peler un œuf à la coque ? Le nouveau truc de ce Youtubeur devient viral

Vous avez du mal à écaler un œuf mais vous n’avez pas les moyens de rassasier vos papilles sans l’ajouter à votre repas ? La nouvelle astuce de YouTuber et influenceur Max Klymenko pourrait venir à votre secours. Selon Klymenko, son conseil partagé n’exige pas qu’on épluche un œuf pour le sortir de la coquille. L’influenceur a également créé un Reels pour expliquer le processus à ses abonnés en ligne sur Instagram. Dans le clip, on peut voir l’influenceur enfiler un t-shirt blanc alors qu’il commence : « C’est comme ça qu’on épluche un œuf sans éplucher un œuf. “

Il tient un œuf à la coque dans une main et ce qui semble être une baguette dans une autre. Il procède à faire deux trous dans l’œuf, un grand en bas mais un petit en haut. Il dit: «Donc, ce que vous faites, c’est que vous faites un trou relativement grand au fond. Ensuite, vous en faites un petit en haut. Dans la dernière étape, l’influenceur des médias sociaux utilise sa puissance pulmonaire pour souffler de l’air d’un côté du trou. Le souffle d’air fait facilement sortir l’œuf du côté de sa coquille.

La vidéo a accumulé plus de 3 lakh de vues sur Instagram jusqu’à présent. Un barrage d’utilisateurs a répondu au clip, et alors que beaucoup semblaient impressionnés, la plupart des utilisateurs ont été dégoûtés. « Et puis vous servez ça à vos amis et à votre famille ? Oeuf avec ton souffle soufflé dessus ? a demandé un utilisateur. “Et servez aux invités car il est enduit de votre haleine et de votre salive”, a commenté un autre.

Beaucoup ont souligné que l’influenceur avait épluché l’œuf en faisant des trous dans la coquille. « Comment écaler un œuf sans éplucher un œuf » * procède à l’enlèvement de la coquille », a plaisanté l’un d’eux. Pendant ce temps, un utilisateur a suggéré que dans le temps qu’il a investi dans l’exécution de l’astuce, l’influenceur aurait pu éplucher l’œuf de manière conventionnelle.

Allez-vous utiliser le hack ?

