Comment Pékin traite les Houthis – DW – 26/01/2024

Chine avait longtemps essayé de se réconcilier avec Groupe rebelle Houthi. Mais Pékin semble maintenant perdre patience face à la Milice musulmane chiite soutenue par l’Iranqui mène une guerre civile au Yémen depuis 2014 et contrôle de vastes pans de ce pays en proie au conflit.

Le Les Houthis lancent des attaques contre des cargos affilié à Israël en mer Rouge ces dernières semaines.

Les responsables chinois ont demandé à leurs homologues iraniens d’aider à freiner les attaques contre des navires dans cette voie navigable cruciale, sous peine de risquer de nuire aux relations commerciales avec Pékin, a rapporté Reuters, citant des sources iraniennes.

“En gros, la Chine dit : ‘Si nos intérêts sont lésés d’une manière ou d’une autre, cela aura un impact sur nos affaires avec Téhéran. Alors dites aux Houthis de faire preuve de retenue'”, a déclaré un responsable iranien informé des négociations, qui a demandé à rester anonyme. l’agence de presse.

La Chine appelle à un passage sûr pour les navires

Dans un discours au Forum économique mondial À Davos la semaine dernière, le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné la nécessité de maintenir les chaînes d’approvisionnement mondiales « stables et fluides », sans faire spécifiquement référence à la mer Rouge.

Pékin a également appelé les Houthis à cesser d’attaquer les navires marchands.

Pourquoi les compagnies maritimes suspendent-elles les routes en mer Rouge ?

“Nous appelons à la fin du harcèlement des navires civils, afin de maintenir le flux fluide des chaînes de production et d’approvisionnement mondiales ainsi que l’ordre commercial international”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Elle a ajouté que la priorité absolue était de mettre fin à la guerre à Gaza le plus rapidement possible afin d’éviter qu’elle ne s’étende, voire échappe à tout contrôle.

Le ministère du Commerce à Pékin a également appelé les acteurs de la région à “restaurer et assurer la sécurité des voies navigables de la mer Rouge”.

La Chine s’est jusqu’à présent abstenue de toute implication militaire contre les Houthis, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont lancé des frappes aériennes contre le groupe..

Les Houthis ont également déclaré que les navires russes et chinois transitant par la mer Rouge bénéficieraient d’un passage sûr. Il a justifié cette décision en affirmant que les navires en provenance de Chine et de Russie ne sont pas impliqués dans la livraison de fournitures à Israël.

Cependant, même si les navires chinois ne sont pas directement touchés, les attaques des Houthis constituent un défi majeur pour les intérêts de Pékin. Une grande partie des exportations chinoises est transportée par des navires étrangers, et environ 60 % de toutes les exportations chinoises vers l’Europe transitent par la mer Rouge et le canal de Suez, selon le groupe de réflexion du Middle East Institute.

La situation sécuritaire instable dans la région a déjà contraint plusieurs compagnies maritimes à se détourner de la mer Rouge et emprunter la route plus longue et plus coûteuse autour du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, exacerbant ainsi les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les attaques des Houthis ont un impact économique énorme

Les actions des Houthis ont un impact un énorme impact économique sur la Chine, a déclaré Johann Fuhrmann, directeur du bureau de la Fondation Konrad Adenauer à Pékin.

“En termes de chaînes d’approvisionnement et de commerce mondial, Pékin est confronté à d’énormes défis. Non seulement la route autour du Cap de Bonne-Espérance est plus longue et plus coûteuse, mais les prix des conteneurs augmentent également rapidement”, a-t-il déclaré à DW.

“Tout cela arrive à un moment où la Chine se concentre fortement sur le développement de ses exportations, car la crise immobilière dans le pays a montré qu’un boom économique basé sur l’immobilier n’aura plus lieu”, a ajouté Fuhrmann.

Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent de nouvelles frappes contre les Houthis au Yémen

Nora Kürzdörfer, experte de la Chine à l’Institut allemand d’études mondiales et régionales à Hambourg, a également souligné la forte dépendance de la Chine à l’égard des approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient et de l’Afrique.

“Même si les navires chinois n’ont pas encore été attaqués, les exportateurs chinois sont confrontés à une augmentation des coûts de transport et des primes d’assurance.”

Selon plusieurs estimations, le coût d’expédition d’un conteneur vers l’Europe a plus que doublé, pour atteindre environ 7 000 dollars (6 443 euros), depuis l’arrivée des Houthis. attaquer des cargos en décembre.

Pékin fait preuve de retenue politique

Pourtant, la Chine a jusqu’à présent fait preuve de retenue politique et militaire pour éviter de mettre en péril ses intérêts économiques et diplomatiques dans la région.

Pékin mène traditionnellement une politique de non-ingérence et met l’accent sur la souveraineté nationale, a déclaré Kürzdörfer. Mais cela ne veut pas dire que la Chine ne poursuit pas ses intérêts politiques, a-t-elle ajouté.

Pékin, par exemple, utilise la situation actuelle pour souligner que les États-Unis partagent la responsabilité de l’instabilité actuelle, a noté Kürzdörfer. “Cela renforce également les partenariats avec des partenaires et alliés locaux tels que l’Iran.”

Furhmann a déclaré que l’objectif politique de Pékin, en général, est de s’établir comme une nouvelle puissance dans la région, comme l’a démontré l’année dernière lorsque la Chine a négocié un rapprochement entre les deux principaux rivaux du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et l’Iran.

Expert : les Houthis ne se laisseront pas dissuader par les frappes

Dans le même temps, le gouvernement chinois a souligné à plusieurs reprises la souveraineté des autres États et s’est présenté comme une force de paix, a-t-il souligné.

“Pékin a déclaré que l’intervention militaire des États-Unis et de ses alliés était déstabilisante non seulement au Yémen, mais dans toute la région.”

De manière générale, la Chine se considère comme un défenseur des pays du Sud, a déclaré Furhmann. “La solidarité exprimée avec les Palestiniens va également dans ce sens.”

Fin novembre, le gouvernement chinois a dévoilé un document politique sur la guerre à Gaza, dans lequel il appelle à un « cessez-le-feu global et à la fin des combats », à une « protection efficace des civils » et à une aide humanitaire pour la population. dans une petite enclave côtière.

Le journal n’a pas mentionné le attentats terroristes perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobreoù environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et plus de 200 personnes prises en otages.

Le Hamas est désigné comme organisation terroriste par l’Allemagne, les États-Unis, l’UE et certains autres pays, mais pas par la Chine.

Inquiétudes d’être trop proche des États-Unis

“A cet égard, il est remarquable qu’Israël entretienne généralement de bonnes relations avec la Chine, mais qu’il y soit également perçu comme un allié des Etats-Unis”, a déclaré Fuhrmann.

Kürzdörfer partage un point de vue similaire. “Alors que la Chine maintient ses relations commerciales avec Israël, elle a tendance à se ranger du côté des Palestiniens sur le plan rhétorique et diplomatique, et également à faire contrepoids aux Etats-Unis”, a-t-elle déclaré.

Toutefois, des considérations pratiques jouent également un rôle pour Pékin, a-t-elle ajouté. “La Chine plaide également pour une fin rapide de la guerre à Gaza afin d’éviter une nouvelle escalade de la situation en mer Rouge.”

Attaques des Houthis : escalade au Moyen-Orient ?

Fuhrmann a déclaré que Pékin avait relativement peu d’expérience militaire opérationnelle à l’étranger, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles il se montre prudent.

“Au lieu de cela, il préfère observer les autres Etats de côté lors de leurs engagements militaires, puis les critiquer. Il reste toutefois à voir si ce calcul tiendra à long terme.”

“Decoding China” est une série DW qui examine les positions et les arguments chinois sur les questions internationales actuelles d’un point de vue critique allemand et européen.

Cet article a été initialement rédigé en allemand.