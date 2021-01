Il y a un an cette semaine, le Parti communiste chinois était au bord de sa plus grande crise depuis des décennies. Le coronavirus avait mis la ville de Wuhan à l’arrêt. Dans les jours suivants, les efforts du gouvernement pour dissimuler la pandémie deviendraient publics, déclenchant une réaction en ligne comme celle que l’internet chinois n’avait pas connue depuis des années.

Puis, alors que les coups tombaient plus vite que la machine de propagande chinoise ne pouvait apparemment supporter, un certain nombre de Chinois à l’esprit libéral ont commencé à penser l’impensable. Peut-être que cette tragédie pousserait le peuple chinois à se retirer. Après des décennies de contrôle de la pensée et d’aggravation de la censure, c’était peut-être le moment où la machine de propagande la plus grande et la plus puissante du monde se fissurerait.

Ce n’était pas le cas.

Un an plus tard, le contrôle du parti sur le récit est devenu absolu. Dans le récit de Pékin, Wuhan n’est pas un témoignage des faiblesses de la Chine mais de ses forces. Les souvenirs des horreurs de l’année dernière semblent s’estomper, du moins à en juger par ce qui est en ligne. Même la dissidence modérée est criée.

Les Chinois devraient baisser la tête cette semaine en mémoire de ceux qui ont souffert et sont morts. Au lieu de cela, Internet chinois est en feu à cause du scandale d’une actrice chinoise et de ses bébés de substitution, une controverse tabloïd encouragée par la propagande chinoise.