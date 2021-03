C’est un rôle avec une résonance réelle pour Raci, qui a grandi à Chicago en tant que CODA – un enfant d’adultes sourds – et, comme Joe, a traité des problèmes de dépendance après avoir servi au Vietnam. «Je dis toujours que je suis allé au Vietnam comme John Wayne, et que je suis sorti Lenny Bruce», a déclaré Raci.

Pendant la majeure partie de sa carrière, Raci a dû se contenter de rôles sur une ou deux lignes dans des émissions de télévision comme «Parcs et loisirs» et «Paniers». Puis le réalisateur de «Sound of Metal» Darius Marder a arraché Raci de l’obscurité et lui a remis le rôle d’une vie: Joe, le leader stoïque mais sensible d’une communauté sobre pour les sourds qui accueille un batteur punk-métal en difficulté, Ruben (Riz Ahmed).

Pourtant, Raci a continué à brancher, travaillant le jour comme interprète en langue des signes dans le système de la Cour supérieure du comté de Los Angeles et, la nuit, continuant à perfectionner son art dans des productions scéniques au Théâtre Deaf West . «Je me disais toujours: ‘Je dois être si précis qu’il n’y a rien ici pour moi», a déclaré Raci, qui est petite et raide avec des tatouages ​​et des cheveux mi-bas. «Je me suis dit: ‘Je dois attendre ce rôle spécifique.’» Et puis c’est finalement arrivé.

Comment a été la matinée des nominations aux Oscars pour vous?

Eh bien, je n’ai pas de réveil – j’ai une horloge de tête, et pour une raison quelconque, elle a été débranchée ce matin-là. Je devais me lever à 5 heures du matin, et à 5 h 25, ma femme et moi nous sommes levés: «Oh, nous l’avons manqué!» Nous courons dans le salon, allumons la télé et juste au moment où cela se présentait, ils étaient sur le deuxième gars de la catégorie des acteurs de soutien. Et alors [presenter Priyanka Chopra Jonas] dit: «Et Paul Rah-ci. » J’ai dit: «Non, c’est Rayon-ci… et j’accepte!

Alors maintenant, il est 5h30 du matin, mon téléphone se met à sonner. Les gens se présentent avec du vin, ils se présentent avec des produits comestibles – pas du genre auquel vous pensez, mais des fruits recouverts de chocolat et de petits gâteaux. Mon amie Hillary, elle apporte une bouteille de champagne – j’ai dit: «Il est six heures, Hillary!» Ma femme pleure, ma fille pleure. C’est resté comme ça toute la journée, donc c’était assez excitant.

Et comment était-ce une fois la poussière retombée?

Six jours plus tard, j’ai regardé ma femme et j’ai dit: «Est-ce vraiment arrivé?» Mais si je devais attendre aussi longtemps pour ce moment, ça vaut le coup, mec. Un très bon ami m’a envoyé un e-mail il y a deux jours et m’a dit: «Paul, ce n’est pas seulement une nomination d’acteur de soutien, c’est un prix pour l’ensemble de sa carrière.» Je n’y avais pas pensé de cette façon, mais il me restait beaucoup de travail à faire ici. Je pense que cette chose a ajouté 20 ans à ma vie.