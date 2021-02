Tout d’abord, bien sûr, elle a des affaires à régler avec sa propre équipe.

Avec leurs carrières cimentées, les deux avaient déjà pris racine dans le quartier chic de Mission Hills à Kansas City en 2019, leur propagation de près de 2 millions de dollars et de trois chambres « la première maison que l’un de nous ait jamais possédée », a partagé Mahomes dans un Rapport du blanchisseur vidéo. « Louer une maison n’était pas pour nous, nous voulions notre propre logement. » (De plus, cette prolongation de contrat de 477 millions de dollars sur 10 ans ne se dépensera pas.)

Désireux d’en finir avec leurs racines de l’époque universitaire, Mahomes s’émerveillait adorablement de «pouvoir simplement clouer des objets dans le mur et ne pas avoir à obtenir, comme des onglets collants, comme si vous pouviez faire ce que vous voulez avec la maison maintenant».

Alors ils ont tout vidé, créant une pièce pour Mahomes pour abriter son impressionnante collection de chaussures (quelque chose qu’il «voulait littéralement toute ma vie») et plus que suffisamment d’espace supplémentaire pour une chambre d’enfant ou deux. «Nous essayons d’être ici depuis très, très longtemps», expliqua-t-il à propos de leur ville d’adoption. « Ce fut la chose la plus importante pour obtenir la maison, c’est que nous prévoyons d’être ici pendant plus de 20 ans. »