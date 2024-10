Comment passer un test auditif sous iOS 18.1 avec les AirPods Pro 2

Vous souhaitez utiliser vos AirPods Pro 2 comme aides auditives ? Il faut d’abord passer le test Pomme

Avec iOS 18.1, Apple vous permet de transformer votre Les AirPods Pro 2 dans les aides auditives. Mais comment savoir si vous avez réellement besoin d’appareils auditifs ? Vous passez un test auditif !

Même si vous savez déjà que vous avez besoin d’appareils auditifs, Apple veut s’assurer que sa solution peut vous aider. C’est pourquoi ils ont intégré un test auditif dans l’ensemble du processus de transformation de vos Airpods Pro 2 en aides auditives.

Avant de commencer, vous aurez besoin de quelques éléments.

iPhone ou iPad exécutant la dernière version du logiciel

AirPods Pro 2 avec le dernier firmware

Une chambre calme

10 minutes

Rassembler votre équipement

Contrairement à la messagerie satellite dans iOS 18, vous n’avez pas besoin d’un appareil plus récent, juste d’un iPhone ou d’un iPad pouvant exécuter iOS ou iPadOS 18.1 (ou version ultérieure). Cet appareil doit être couplé à une paire d’AirPods Pro 2 exécutant le dernier firmware. Vous ne pouvez pas mettre à jour le micrologiciel manuellement pour les AirPods Pro, mais cela devrait se faire automatiquement une fois que vous les avez connectés à votre iDevice mis à jour.

Une fois votre matériel trié, il vous suffira de trouver un endroit calme pour passer le test. C’est crucial. Aussi bons que soient les AirPods Pro 2, ils n’étouffent pas chaque bruit et vous allez écouter dur plus longtemps que prévu. Le test dure environ 10 minutes du début à la fin.

Par où commencer ?

Les paramètres sont l’endroit le plus simple pour démarrer le test Anthony Karcz

Il existe deux manières de démarrer le test auditif. Le moyen le plus rapide consiste à accéder à l’application Paramètres, à appuyer sur vos AirPods Pro 2 et à sélectionner Faites un test auditif. Vous pouvez également lancer un test auditif depuis l’application Santé en recherchant la catégorie Audition et en cliquant sur Ajouter un test.

Fait intéressant, même si vous savez que vous avez besoin d’une aide auditive, vous ne pouvez pas simplement activer la fonctionnalité dans les paramètres de vos AirPod, Apple vous fait d’abord passer un test auditif. Si vous disposez des résultats du test auditif, vous pouvez également les télécharger (cette option n’est cependant disponible qu’avant de passer le test pour la première fois).

Préparez le terrain

Le test ne peut avoir lieu que s’il est calme. Anthony Karcz

Avant de commencer, vous devrez répondre à quelques questions de qualification, notamment si vous avez un rhume ou si vous avez été exposé à des bruits forts récemment. Apple ne vous laissera pas continuer si vous n’êtes pas éligible (c’est-à-dire si vous avez moins de 18 ans) ou si elle pense que votre audition est altérée en raison d’une maladie ou d’une lésion temporaire du tympan.

Une fois que vous avez les AirPods Pro 2 dans vos oreilles, l’application effectue une vérification d’ajustement pour s’assurer qu’il y a une fuite sonore minimale. Si cela satisfait, il vérifie votre bruit ambiant. Si c’est trop fort, il ne vous laissera pas continuer jusqu’à ce que vous trouviez un endroit plus calme (encore une fois, plus c’est calme, mieux c’est).

Faites le test auditif

Appuyez simplement lorsque vous entendez quelque chose… c’est plus difficile qu’il n’y paraît Anthony Karcz

Vous recevrez quelques instructions, puis il sera temps de passer le test ! L’application joue d’abord une série de tonalités dans l’oreille gauche, en appuyant sur l’écran à chaque fois que vous entendez quelque chose. Au début, c’est juste la même tonalité qui devient progressivement plus faible jusqu’à ce que l’application trouve le volume auquel vous ne pouvez plus entendre la tonalité. C’est alors que commence le véritable test.

Une fois qu’elle a trouvé la limite inférieure de votre audition, en termes de volume, l’application commence à jouer la tonalité à différentes fréquences, certaines basses, d’autres hautes, en testant pour voir s’il y a certaines fréquences que vous ne pouvez pas entendre. Cela peut être un peu déconcertant et si vous souffrez d’une maladie comme les acouphènes, cela peut être particulièrement frustrant car il peut y avoir des moments où vous ne savez pas si vous entendez une tonalité ou simplement un bourdonnement dans vos oreilles. Ce qui, pour être honnête, fait également partie de ce que mesure le test.

Après avoir testé l’oreille gauche, l’application teste l’audition de votre droite. Ensuite, vous obtiendrez les résultats.

Quelle est la prochaine étape ?

Inattendu, mais je vais le prendre. Anthony Karcz

Dans mon cas, j’ai été surpris de constater que j’avais peu ou pas de perte auditive. Je n’aurais pas dû être surpris, ma perte auditive est plus situationnelle, comme j’ai du mal à entendre dans des salles et des restaurants bondés. Si je suis à la maison, je serai le premier à me lever et à rechercher quelque chose qui émet un son errant, même si c’est de l’autre côté de la maison.

Le problème est donc qu’il n’y a aucun moyen d’utiliser simplement les AirPods Pro 2 dans ces situations car, selon l’application, vous n’avez pas besoin d’aide auditive. Ce serait bien si vous pouviez l’activer même si vous réussissez le test auditif.

Si vous souffrez d’une perte auditive légère à modérée, vous pouvez utiliser vos AirPods Pro 2 comme aides auditives de qualité clinique, car ils ont obtenu l’autorisation de la FDA. iOS utilisera les données de votre test auditif pour régler vos AirPod en conséquence. Si vous souffrez d’une perte auditive sévère, vous devrez rechercher d’autres solutions.

L’application Santé contient le graphique de votre test auditif, vous montrant le volume et les fréquences que vous êtes capable d’entendre. Même si votre audition ne vous inquiète pas, c’est une bonne idée de passer le test pour établir une base de référence. Vous pourrez ensuite suivre votre audition au fil du temps.