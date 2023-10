J’ai grandi à Paris et j’ai des conseils pour les touristes qui veulent se sentir comme des locaux dans ma ville. Kyra Alessandrini

J’ai grandi à Paris, l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde.

Il peut être difficile de s’intégrer dans un nouvel endroit en voyage, mais je pense qu’il y a certaines choses que vous devriez savoir si vous essayez de passer pour un habitant de Paris ou si vous voulez simplement passer un bon voyage.

La clé pour se sentir comme un Parisien à la boulangerie est de savoir commander

La boulangerie est l’endroit où les Français se procurent des baguettes de renommée mondiale. C’est aussi un endroit pour acheter des tartes à partager entre amis, prendre un croissant rapide avant le travail et manger une collation après l’école.

Au lieu de demander une simple baguette, commandez « une tradition », qui est généralement de qualité légèrement supérieure. Vous pouvez le demander « bien cuit » (bien cuit) ou « pas trop cuit » (moins cuit et donc plus pâteux).

Si vous souhaitez déguster une baguette tiède ou des croissants tout juste sortis du four, demandez aux boulangers quel est le meilleur moment pour passer.

Une expression courante qui reviendra est « Avec ceci ? » (Voudriez vous quelque-chose d’autre?). Lorsque vous avez fini de commander, dites « Ce sera tout, merci ».

Si vous voyagez avec un enfant, demandez un « pain au lait » (sorte de pain brioché long) et ajoutez une barre de chocolat à l’intérieur. C’est un classique que les écoliers français savourent après les cours et qu’ils trempent souvent dans le lait.

Lorsque vous visitez une boulangerie pendant une période chargée, comme le déjeuner, sachez à l’avance ce que vous commandez. Vous éviterez les interactions potentiellement désagréables avec les autres clients et les boulangers.

Les cafés sont un élément clé de la culture parisienne

Sortir au café est l’un des passe-temps favoris des Français. Catarina Belova/Shutterstock

Les cafés sont l’endroit où les lève-tôt prennent leur petit-déjeuner, où les amis bavardent et regardent les gens, où les collègues se retrouvent pendant leur pause déjeuner et où certains Parisiens se donnent un premier rendez-vous décontracté.

Si vous commandez un simple « café », vous pouvez vous attendre à ce qu’on vous serve un expresso. Si vous avez envie d’un trait de lait, demandez un « café noisette ». Si vous voulez plus de mousse (plus proche d’un latte), commandez un « café crème ».

Contrairement à une idée reçue, la plupart des Parisiens ne commandent jamais de café au lait.

Si vous avez envie de quelque chose de sucré ou si vous n’êtes tout simplement pas un grand fan de caféine, essayez un “chocolat chaud”. Demandez “un chocolat viennois” si vous voulez de la chantilly dessus.

N’oubliez pas que les cafés français traditionnels ne servent que du lait de vache. Vous pouvez trouver d’autres types de lait, ainsi que du matcha, du chai et d’autres boissons bien-aimées, dans des chaînes telles que Starbucks.

Pour le petit-déjeuner, la plupart des établissements serviront une baguette divisée en deux avec du beurre, de la confiture de fraises et un choix de boisson chaude (thé, café ou chocolat chaud) et une boisson froide (généralement du jus d’orange ou de pamplemousse).

Pour le déjeuner et le dîner, la plupart des cafés servent des plats français traditionnels tels que le tartare de bœuf, le croque monsieur et le croque madame. Les cafés ont également tendance à être des lieux incontournables pour les happy hours.

Il est facile de se sentir comme un habitant de Paris si vous savez où et quand faire vos achats

Il existe une grande variété de magasins et de marchés à explorer lors de votre visite dans la capitale française, que vous recherchiez une trouvaille vintage rare dans une friperie ou que vous souhaitiez faire vos courses comme un local.

Les marchés en plein air sont une tradition particulièrement populaire dans toute la France, et Paris ne fait pas exception.

Les Puces de Saint Ouen et le Marché d’Aligre sont des destinations connues pour leurs antiquités, notamment leurs meubles, leurs miroirs anciens et leurs cartes postales anciennes.

Les marchés d’épicerie en plein air sont un endroit idéal pour acheter des fruits, des légumes et du fromage. Les locaux y vont souvent le dimanche matin, lorsque la plupart des vendeurs s’installent.

Chaque marché en plein air fonctionne selon son propre horaire, mais la plupart sont traditionnellement ouverts le samedi et le dimanche matin.

Rendez-vous au Marché des Enfants Rouges pour des produits frais et une expérience culinaire.

Bien que les cartes de débit soient couramment acceptées à Paris, apportez de l’argent liquide avec vous sur les marchés car la plupart des vendeurs sont indépendants et ne disposent pas toujours de lecteurs de cartes.

Lorsque vous commandez des fruits, des légumes ou de la viande, vous devrez demander des grammes au lieu de livres. Pour référence, 1 livre équivaut à environ 450 grammes.

Si vous souhaitez enrichir votre garde-robe, rendez-vous dans le quartier du Marais pour des offres sur des articles de créateurs ou des trouvailles générales dans les friperies. Noir Kennedy, Episode et Guérisol sont des magasins populaires.

Se sentir comme un Parisien dans les transports en commun se résume à quelques fondamentaux

Le métro parisien peut vous emmener dans la plupart des endroits où vous aurez envie d’aller. Ben Mack / Insider

Le métro parisien est l’un des moyens de transport les plus rapides pour se déplacer dans la ville et l’un des plus anciens systèmes de métro au monde.

Assurez-vous de vérifier les heures de fonctionnement car certains trains ne circulent pas toute la journée et les arrêts peuvent parfois être en construction.

Comme dans n’importe quelle grande ville, méfiez-vous des pickpockets. Gardez votre sac près de vous et ne mettez jamais d’objets de valeur dans des poches qui ne se ferment pas.

Tenez-vous toujours du côté droit d’un escalier roulant et assurez-vous de vous déplacer le long du quai du métro pour permettre aux gens de se rassembler avant l’arrivée du train.

Connaissez votre arrêt à l’avance car les portes du métro peuvent fermer très rapidement.

N’ayez pas peur de dire « pardon » (excusez-moi) à voix haute et de le répéter si les gens ne bougent pas pour vous laisser sortir du train.

Des applications comme Bonjour RATP, Planificateur de villeet Apple Maps sont utiles pour naviguer dans la ville.

Si vous n’êtes pas sûr de la direction dans laquelle vous vous dirigez, vérifiez le panneau en haut ou en bas des escaliers avant de vous diriger vers la plate-forme. Il indiquera la direction, ainsi que les arrêts à venir.

Gardez toujours votre billet avec vous car vous devrez peut-être le scanner plusieurs fois et les contrôles de billets sont fréquents.

Ne placez pas votre ticket à côté d’objets comme des porte-clés qui pourraient le démagnétiser. Si cela se produit, rendez-vous à un stand de service pour un remplacement. Gardez à l’esprit que toutes les stations de métro ne disposent pas de cabines.

Vous ne pouvez certainement pas le manquer‘apéro à Paris

L’apéro est une tradition typiquement française. Il s’agit d’un moment en fin d’après-midi ou en début de soirée où les amis se retrouvent autour d’un verre et d’une collation à la maison, aux terrasses des cafés ou en plein air.

Aux beaux jours, vous pourrez vous asseoir aux côtés des Parisiens pour profiter de l’apéro sur les bords de Seine ou dans les cafés autour du canal Saint Martin.

Les gens apportent souvent des amuse-gueules tels que des chips, des cacahuètes et des mini bretzels pour grignoter. La charcuterie, les baguettes et les planches de fromages sont toujours un pilier.

Lorsqu’on est invité à un apéro, on s’attend souvent à ce que vous apportiez des boissons comme de la bière ou du vin. Si vous n’êtes pas familier avec la vaste collection de vins français, recherchez une bouteille entre 10 $ et 20 $ dans votre supermarché local. Ne dépensez jamais plus que cela, sauf si vous essayez de faire bonne impression.

Si vous voyagez avec des enfants et que vous êtes assis dans un café pendant l’apéro, commandez un « diabolo grenadine » (soda et sirop) ou « un lait fraise » (lait et sirop de fraise).