Comment passer le test auditif d’Apple avec les AirPods Pro 2

Lorsqu’il est arrivé plus tôt cette semaine, Apple a livré la suite très attendue de celle annoncée lors de l’événement iPhone. Cela comprend des aides auditives et des outils de protection auditive, ainsi qu’un test auditif « validé cliniquement » dans votre poche. Avec la combinaison d’un iPhone et d’une paire d’AirPods Pro de deuxième génération, vous pouvez passer un test auditif similaire à celui que vous obtiendriez dans le cabinet d’un audiologiste sans quitter la maison. Plus important encore, le tout prend environ cinq minutes et vous donne immédiatement des résultats détaillés. Voici un guide étape par étape sur la façon de l’utiliser.

Billy Steele pour Engadget

Avant de pouvoir accéder au test auditif d’Apple, vous devez vous assurer que votre iPhone est mis à jour vers iOS 18.1 et que vos AirPods Pro 2 disposent du dernier firmware (7B19). Aucune des nouvelles fonctionnalités de santé auditive n’apparaîtra dans les paramètres AirPods ou dans l’application Apple Health si vous ne disposez pas de ces deux mises à jour. De plus, vous ne pourrez pas effectuer le test auditif ni utiliser aucun des autres nouveaux outils sur les AirPods Pro de première génération (modèle 2019).

Vous pouvez vérifier votre version iOS actuelle à partir du menu Paramètres de l’iPhone. Faites défiler jusqu’à Général et appuyez sur Mise à jour du logiciel. À partir de là, vous pouvez voir quelle version d’iOS vous utilisez et si vous avez une mise à jour en attente prête à être téléchargée et installée. Encore une fois, vous recherchez ici iOS 18.1 puisqu’il s’agit de la version logicielle qui offre la suite de fonctionnalités de santé auditive.

Pour vérifier le micrologiciel de vos AirPods Pro 2, connectez les écouteurs à votre iPhone et accédez au menu Paramètres. Ici, vos AirPods Pro 2 devraient apparaître en haut de la liste et appuyer sur cette option vous amènera aux paramètres. Vous pouvez également accéder aux détails des AirPods Pro 2 à partir du menu Bluetooth en appuyant sur l’icône « i » à côté du nom de l’appareil.

Une fois que vous êtes dans le menu des paramètres des AirPods, faites défiler jusqu’en bas de l’écran principal. L’une des dernières choses que vous verrez est un tas d’informations sur le micrologiciel, y compris la version actuelle des AirPods Pro 2. Si vous voyez 7B19, vous êtes prêt à partir. Sinon, vos écouteurs n’ont pas encore été mis à jour, mais vous pouvez essayer de les forcer à le faire au lieu d’attendre que le processus en direct se déroule tout seul.

Pour ce faire, connectez les AirPods Pro 2 à votre iPhone pendant au moins 30 secondes et écoutez de la musique pour confirmer que la connexion est stable. Remettez ensuite les écouteurs dans l’étui de chargement et fermez le couvercle, en gardant les AirPods Pro 2 à portée de l’iPhone. Vérifiez maintenant les paramètres Bluetooth et si vous voyez que les AirPods Pro 2 restent connectés pendant plus de 10 secondes dans le boîtier de chargement avec le couvercle fermé, cela devrait indiquer que la mise à jour est en cours.

Où trouver le test auditif d’Apple

Billy Steele pour Engadget

Apple vous permet d’accéder à son test auditif à partir de deux endroits, et les deux sont faciles à trouver. Le premier se trouve dans le menu AirPods, accessible depuis le menu principal Paramètres ou depuis le menu Bluetooth. La section Santé auditive est affichée bien en évidence sur l’écran principal, juste sous les options de contrôle du bruit. Dans cette section, « Faire un test auditif » sera le troisième élément après la protection auditive et l’assistance auditive, et il apparaîtra en bleu.

Dans l’application Santé, le moyen le plus rapide d’accéder au test auditif est d’appuyer sur Parcourir dans le menu en bas de l’écran principal de résumé. À partir de là, sélectionnez « Audition » avec l’icône d’oreille bleue et faites défiler jusqu’à « Obtenir plus de santé ». Ici, vous verrez la possibilité de passer le test auditif avec les AirPods Pro 2.

Comment passer le test auditif d’Apple

Billy Steele pour Engadget

Une fois que vous avez mis à jour vos appareils et trouvé le test auditif, le plus difficile est passé. Le test logiciel vous guide tout au long du processus, avec des informations détaillées sur ce à quoi vous pouvez vous attendre et ce que les résultats signifient pour vous. Après avoir sélectionné « Passer un test auditif », vous appuyez sur « Commencer » pour commencer le processus. Tout d’abord, le logiciel vous demandera si vous avez 18 ans ou plus, si vous présentez des symptômes d’allergie ou de rhume et si vous avez été dans un environnement bruyant (comme un concert) au cours des dernières 24 heures. Les deux derniers éléments pourraient avoir un impact sur l’exactitude de votre test si la réponse est oui à l’un ou l’autre.

Sur l’écran suivant, le tandem AirPods et iPhone veillera à ce que votre environnement soit suffisamment calme pour le test auditif. Trop de bruit de fond rendra difficile l’audition des tons les plus subtils lors de la projection. Ensuite, la configuration garantira que les AirPods Pro 2 s’adaptent correctement à vos oreilles et qu’ils offrent une étanchéité adéquate pour le test. Vous serez informé que Do No Disturb sera actif pendant le test pour éviter les distractions et que le mode de suppression active du bruit (ANC) sera activé à ce stade. Le test proposera ensuite quelques échantillons de tonalités et vous fera savoir que chaque tonalité pendant le test sera jouée trois fois.

Lorsque le test commence, vous toucherez simplement l’écran de votre iPhone lorsque vous entendrez une tonalité (vous n’aurez qu’à appuyer une fois pour chaque tonalité). Le test commence par votre oreille gauche avant de passer à droite. Ne vous inquiétez pas si vous en manquez un : le test répétera tous les sons qu’il pense que vous avez manqués en cours de route. Une fois le test terminé, vous obtiendrez immédiatement les résultats sur votre iPhone pour chaque oreille, y compris un audiogramme détaillé indiquant les fréquences que vous avez du mal à entendre (le cas échéant). Les résultats sont également visibles à tout moment dans l’application Santé et vous pouvez exporter un PDF pour le partager avec un médecin ou à d’autres fins, selon vos besoins.

Que faire des résultats de vos tests auditifs

Si vous avez peu ou pas de perte auditive, l’outil d’Apple vous proposera des suggestions sur la façon de garder votre audition saine et vous informera qu’aucune modification n’est nécessaire dans le réglage de vos AirPods Pro 2. Si vous présentez une perte auditive légère à modérée, le logiciel le fera. demandez si vous souhaitez configurer les fonctionnalités d’assistance auditive d’Apple, notamment les aides auditives, Media Assist et Conversation Boost. Enfin, si le test détermine que vous souffrez d’une perte auditive sévère ou profonde, Apple vous recommandera de consulter un professionnel pour une évaluation plus approfondie.

Les fonctionnalités de l’aide auditive des AirPods Pro 2 sont uniquement conçues pour les utilisateurs souffrant d’une perte auditive légère à modérée et le test auditif ne peut mesurer qu’une perte auditive inférieure à 85 dBHL. Voici comment les catégories de perte auditive sont réparties, selon l’Organisation mondiale de la santé :