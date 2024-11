Comment passer le test auditif d’Apple avec les AirPods Pro 2

La dernière mise à jour iOS 18.1 d’Apple introduit une gamme d’outils conçus pour prendre en charge la santé et l’accessibilité, et une fonctionnalité remarquable est le nouveau test auditif que vous pouvez passer à l’aide des AirPods Pro 2. Avec cette fonctionnalité, iOS utilise des capacités avancées de diagnostic audio et de personnalisation, vous aidant évaluez et optimisez votre santé auditive en temps réel.

Intégré à vos AirPods Pro 2, cet outil peut fournir des informations sur la façon dont vous percevez différentes fréquences et tonalités sonores, offrant potentiellement des indicateurs précoces de problèmes auditifs. Avec iOS 18.1, Apple Intelligence peut également résumer les notes audio et les transcriptions d’appels téléphoniquesenvoyez des réponses intelligentes dans Apple Mail et inclut même sa propre version de Magic Eraser d’Android, Clean Up.

Dans ce guide, nous allons vous montrer exactement comment passer le test auditif d’Apple. Il est important de noter que les fonctionnalités du test et des aides auditives sont destinées aux personnes de 18 ans et plus. Le test auditif doit également être passé dans un environnement calme. Commençons !

1. Accédez aux paramètres (Image : © Apple) Assurez-vous que votre iPhone est mis à jour vers la dernière version d’iOS et que vos AirPods Pro 2 sont sur le dernier firmware. Vous pouvez accéder au test auditif dans Paramètres ou dans l’application Santé. Aux fins de ce guide, nous commençons dans Paramètres. Alors, appuyez sur vos AirPod.

2. Accédez au test auditif (Image : © Apple) Appuyez sur Passer un test auditif, suivi de Commencer. Le test prendra environ 5 minutes et vous pouvez sortir à tout moment. Il est important de noter que

vos résultats ne seront enregistrés que si vous terminez le test.

3. Préparez-vous au test (Image : © Apple) Répondez aux questions affichées à l’écranet confirmez que vous êtes dans un endroit calme pour garantir des résultats précis.

4. Commencez le test (Image : © Apple) Une fois que vous avez parcouru toutes les invites, appuyez sur Démarrer le test. L’évaluation commencera par votre oreille gauche, alors soyez prêt à écouter attentivement.

5. Écoutez attentivement (Image : © Apple) Concentrez-vous sur les tonalités jouées lors du test, chaque tonalité pulsera trois fois. Appuyez sur l’écran chaque fois que vous entendez une tonalitépuis le test se déroulera sur votre oreille droite.

6. Une fois le test terminé (Image : © Apple) Une fois le test auditif terminé, vous serez informé que vos résultats ont été enregistrés. Appuyez sur Afficher les résultats.

7. Vérifiez vos résultats (Image : © Apple) Vous pourrez désormais voir les résultats de votre test auditif. Pour consulter toute aide auditive ou recommandation, appuyez sur Afficher les détails. Ton les données seront enregistrées dans l’application Santé pour que vous puissiez y accéder. Un fini, appuyez sur Terminé.

Maintenant que vous avez appris à passer le test auditif d’Apple, pourquoi ne pas explorer d’autres fonctionnalités d’iOS 18.1 ? Si vous souhaitez profiter au maximum de vos moments, découvrez comment créer un film souvenir avec Apple Intelligence. Pour obtenir de l’aide sur les documents et les messages, les outils d’écriture sont l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Apple Intelligence. Voici ce qu’ils peuvent faire. Et pour les fonctionnalités moins connues, consultez iOS 18 Notes qui vient de subir une refonte majeure – voici comment l’utiliser.