Comment passer le meilleur dimanche à Los Angeles, selon Sophie Thatcher

Sophie Thatcher n’est pas à Los Angeles pour le moment – ​​mais les fans des « Gilets jaunes » apprécieront la raison. Elle est à Vancouver pour filmer la nouvelle saison de la série à succès Showtime, dans laquelle le personnage de Thatcher, Natalie, a été révélé la saison dernière comme le meneur d’une équipe de football abandonnée au fond d’une nature mystique après que leur avion s’est écrasé alors qu’ils se rendaient à un tournoi. « Je pense que cette saison sera très satisfaisante pour les téléspectateurs », a déclaré Thatcher.

Elle se prépare également à deux grandes sorties de films. Le 8 novembre, elle jouera dans le nouveau thriller théologique A24 « Heretic », dans le rôle d’un missionnaire mormon pris au piège dans un jeu du chat et de la souris avec Hugh Grant. C’est un rôle pour lequel elle est née : Thatcher a été élevée mormone dans l’Illinois, et même si elle ne pratique plus, les membres des deux côtés de sa famille sont toujours dans l’église. « J’avais un peu peur parce que je ne voulais pas que ma mère soit jugée parce qu’elle va encore à l’église », dit-elle. « Son église est très libérale, donc ils sont, espérons-le, ouverts d’esprit. Mais c’était effrayant et étrange de faire ça. Elle joue également un rôle principal dans le prochain thriller « Companion ».

Et elle est également occupée à faire de la musique. Thatcher vient de sortir « Pivot & Scrape », un premier EP de cinq chansons de ballades émotionnelles qui met en valeur sa voix grave et résonante et son penchant pour les arrangements pop-rock cathartiques.

Avec tant de choses qui se passent, Thatcher prend son temps libre au sérieux et le passe dans ses quartiers préférés de Los Angeles. Ceux-ci incluent son ancien quartier de Silver Lake, son nouveau quartier de Nichols Canyon (« Nous sommes isolés, mais nous avons ce magnifique quartier de mi- endroit de type cabane du siècle. C’est idéal ») ou la ville natale de son petit ami musicien Austin Feinstein, Sherman Oaks. Voici comment elle passerait sa journée idéale.

10h30 : Réveillez-vous tard et faites défiler

J’aime mon sommeil. Je suis un bon dormeur. 10h30 réveil. Rouleau. Je travaille là-dessus. Je sais que ce n’est pas la chose la plus saine au monde, mais j’en suis conscient. La première étape est d’en être conscient. J’ai supprimé TikTok. Je suis anti-TikTok parce que je perdrais six ou sept bonnes heures. C’était mauvais. Maintenant, j’ai juste [Instagram] Bobines. Ensuite, nourrissez mon chat, Gigi, bien sûr.

11h00 : Partez pour un petit-déjeuner et un bonbon au cannabis

J’amènerai mon petit ami Tartine. Je prends toujours la tartine de saumon fumé et c’est tellement bon. Et une infusion froide. Ensuite, je vais au magasin d’herbe [MOTA] en face de Tartine. Je reçois des Camino Gummies, aromatisés à la cerise. Parfois, j’en prends la moitié. Un ne représente que cinq milligrammes, mais juste pour un petit quelque chose. Je ne conduis pas, donc tout au long de la journée, je donne simplement des ordres à mon petit ami ; il me conduit.

11h40 : Parcourez le centre commercial d’antiquités à la recherche de boucles d’oreilles vintage

Mon petit ami vient de Sherman Oaks. Alors, quand je suis arrivé à Los Angeles, il m’a montré beaucoup de Sherman Oaks. Je me suis dit : « C’est très charmant et pas du tout ce à quoi je m’attendais. » Parce que, tu sais, tu entends la vallée… Je serai légèrement à l’écart du bonbon Camino dans le Centre commercial d’antiquités de Sherman Oaks: c’est sans fin et il y en a tellement. C’est un peu écrasant. Je suis un collectionneur d’antiquités. Peut-être que j’y trouverai des boucles d’oreilles, peut-être un disque ou une nouvelle œuvre d’art. Une grande partie des objets sur mes murs proviennent du Sherman Oaks Antique Mall. Le dernier disque que j’ai reçu là-bas était un disque bizarre pour une chorale d’enfants scandinaves, puis je l’ai écouté et cela m’a vraiment rendu anxieux. C’était trop obscur.

12h40 : Prenez des sushis et un maté

Il y a un Fermes de Bristol près de chez moi à West Hollywood. Je vais chercher un maté là-bas pour me remonter le moral. Je suis obsédé par les boissons énergisantes. Parfois, le café ne suffit pas. J’ai l’impression d’être presque immunisé contre le café maintenant, alors je vais y prendre une boisson énergisante. Je vais chercher des sushis là-bas. Leurs sushis sont vraiment bons. Et je reçois un bâtonnet de bœuf Chomps, parce que j’ai besoin de protéines.

13h30 : Boutique de disques industriels

Si je veux obtenir plus de disques ou de livres, il y a cet endroit qui s’appelle Monture analogique à Silver Lake, c’est vraiment malade. Il contient mes disques préférés, mes livres préférés et c’est une collection très spécialisée. Ils ont aussi des affiches de films très sympas. Si je veux avoir un disque plus industriel, j’irai vers Monture analogique. Le propriétaire [Mahssa Taghinia] et j’ai beaucoup de mutuelles. Je veux la rencontrer, parce qu’elle a l’air très cool.

15h00 : Prendre le thé au Musée de la technologie jurassique

Je fais le tour de Los Angeles et Austin, mon petit ami, conduit, et j’ai l’aux. Nous allons aller au Musée de la technologie jurassiqueet j’espère bénéficier d’une réduction, car mon amie Emma y travaille. Je prendrai une autre moitié de Camino pour le Musée de la Technologie Jurassique, puis je raccrocherai au téléphone. [Russian tea room rooftop] balcon pendant un moment, prendre du thé et discuter. J’ai l’impression que deux bonnes heures, c’est solide pour le musée.

17h00 : Dînez tôt dans la vallée

Nous allons dîner tôt. Il y a un Petit Trois à Sherman Oaks, et c’est mon lieu de rendez-vous préféré avec Austin. Je vais prendre de la soupe à l’oignon et un verre de pinot noir, et mon copain et moi allons parler, sortir ensemble. Nous y serons pendant une bonne heure et demie. Habituellement, je me bats pour vouloir faire une sieste parce que j’en ai fait beaucoup, mais je ne vais pas faire de sieste.

18h30 : Rendez-vous au studio de musique

Nous allons rentrer à la maison et je vais travailler sur la musique, et ensuite je vais être frustré et arrêter de travailler sur la musique à moins que ça se passe bien, mais il y a 50/50 de chances que ça ne se passe pas. Je ne peux pas le forcer.

21h30 : Regarder la télévision au lit (et faire défiler encore)

Austin va coucher avec notre chat, Gigi. Si, pour une raison quelconque, Austin n’est pas en ville, je regarde « Bojack » pour m’endormir, et je pense avoir vu chaque épisode 30 fois. C’est mon émission préférée pour dormir, ce qui est vraiment déprimant. C’est mon émission de réconfort, et cela me permet de me sentir mieux dans ma peau. Si nous sommes ensemble, nous regardons « Sopranos ». Je vais faire défiler et regarder. Je ne peux pas simplement regarder quelque chose. Je dois faire défiler. Je vais sur Depop et je vais parcourir mes « suggérés pour vous », et je vais acheter des vêtements dont je n’ai pas besoin, et qui ne me vont généralement pas. Je suis toujours sur Tumblr. Je trouve de très bonnes œuvres d’art sur Tumblr et je l’utilise pour de nombreuses références. Je ferai également défiler sur Instagram Reels. Mon algorithme est vraiment drôle en ce moment sur mon finsta. Ce ne sont que des singes. J’ai un amour très public pour les orangs-outans. J’ai trois animaux en peluche que j’emmène partout, et ce sont tous des singes. À ce stade, la journée a été longue et je m’endors.