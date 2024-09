Comment passer le meilleur dimanche à Los Angeles, selon Sasheer Zamata

Voici une liste restreinte des villes américaines où Sasheer Zamata a élu domicile : Brooklyn, New York ; Charlottesville, Virginie ; Indianapolis ; Lexington, Kentucky ; Saint-Antoine ; et au bord de la rivière.

L’acteur, comédien et ancienne star de « Saturday Night Live » était un enfant militaire autoproclamé, né à Okinawa, au Japon, et ne restant jamais au même endroit pendant plus de deux ans tout au long de son enfance. Cette expérience lui a donné une grande perspective, mais maintenant, après avoir vécu à Los Angeles pendant les six dernières années, elle dit : « C’est le moment le plus enraciné et le plus ancré que j’ai jamais ressenti. »

Dans Sunday Funday, les habitants de Los Angeles nous livrent un aperçu de leur dimanche idéal en ville. Trouvez des idées et de l’inspiration sur où aller, quoi manger et comment profiter de la vie le week-end.

Zamata s’est installée dans l’Est de Los Angeles parce que « quand j’ai déménagé à Los Angeles, tous mes amis m’ont dit : ‘Si vous voulez nous voir, vous devez être dans l’Eastside, sinon vous ne le ferez pas’ », a-t-elle déclaré.

Ce mois-ci, elle apparaîtra dans le très attendu « Agatha All Along » de Disney+, un spin-off de la célèbre série « WandaVision » du streamer. Elle incarne une sorcière nommée Jennifer Kale qui trouve une âme sœur dans Agatha Harkness, la titulaire de Kathryn Hahn. « Tous les personnages sont des sorcières sans clan, nous sommes donc tous des solitaires, des inadaptés et des bandits qui se réunissent pour atteindre cet objectif commun : réaliser nos rêves », a déclaré Zamata. « Mon personnage, Jen, est plutôt sec et sarcastique, comme moi, et elle est amusante à jouer. »

Lorsqu’elle ne travaille pas, Zamata aime faire du shopping d’occasion et profiter du meilleur de l’offre culinaire de l’Eastside. «Les dimanches me semblent agréables et somnolents, mais j’aime aussi en faire un moment social avec un brunch ou une sorte de rassemblement», a-t-elle déclaré. Voici comment elle passerait une journée parfaite à Los Angeles

Cette interview a été légèrement éditée et condensée pour plus de longueur et de clarté.

9h00 : Commencez la journée avec Pilates tôt le matin

Je me couche tard, mais mon corps se réveille plus tôt. C’est vers 7 ou 8 heures du matin que je me réveille. Avant, j’adorais dormir jusqu’à 11 ou 12 heures, mais mon corps ne peut plus faire ça. Ce n’est pas par choix, ce n’est pas parce que je le souhaite.

J’essaie de faire du Pilates une tradition hebdomadaire. Cela aide aussi de le faire le matin parce que c’est comme : « J’ai quitté ma maison, je peux commencer la journée, il se passe des choses. » J’essaie toujours de renforcer mon noyau. J’ai une très petite taille qui provoque des problèmes de dos et si vous pouvez renforcer votre tronc, cela aide votre dos et tout le reste. De nombreux chiropracteurs et masseuses m’ont recommandé : « Vous devriez probablement faire du Pilates. » Alors maintenant, je le fais et j’essaie d’être sérieux à ce sujet.

J’aime Wundabar Pilates. Ils ont un tremplin [reformer apparatus] et ils le rendent très amusant. Les professeurs sont très accommodants et vous aident à vous adapter et à comprendre et cela ne me semble pas trop intimidant.

11h30 : Rencontrez des amis pour brunch

Après le Pilates, j’irai probablement bruncher et retrouver des amis. Si personne n’a rien à faire, nous resterons là pendant quelques heures.

J’aime État d’origine tellement. Je ne me souviens même pas qui m’a présenté HomeState, mais j’en ai entendu parler assez tôt lorsque j’ai déménagé à Los Angeles. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, je dois venir ici tous les jours. »

J’ai quelques incontournables : j’aime leur taco Tijuana Panther. Leur taco Emo est un simple haricot et fromage. Et j’aime leur plat à tarte Frito. C’est un sac Frito dans lequel ils mettent de la poitrine, des oignons et tout ça et c’est très savoureux. Manger dans un sac de chips est vraiment satisfaisant. Mais tous leurs trucs sont bons.

14h00 : Allez sachats d’occasion

Si les amis sont prêts à s’accrocher, nous ferons probablement du shopping. J’adore faire des ventes immobilières. Je suis toujours sur Estatesales.net pour rechercher ce qu’il y a dans la région, ce qui se passe ce week-end.

Le Crawl aux puces de Frogtown cela se produit en fait le samedi, mais parfois il y a encore des ventes le dimanche. J’adore pouvoir me promener dans plusieurs parkings et lieux différents et faire du shopping pendant des heures et des heures. C’est très amusant.

Actuellement, je suis à la recherche d’ensembles assortis, comme un haut et un bas, un costume, une combinaison ou une barboteuse. Ceux-ci sont très amusants s’ils ont un look vintage et old school. Je pense que ce qui m’attire, ce sont les modèles. S’il y a un motif vraiment amusant ou une couleur vraiment vive, je me contente de viser directement.

Et je regarde toujours, toujours les chaises. Je n’ai certainement pas besoin de meubles, mais j’adore les regarder. J’aime les chaises comme meuble fonctionnel mais aussi comme décoration. Ou parfois, je trouve des œuvres d’art murales amusantes. Il y a en fait un super magasin de meubles appelé Jonction Vintage et c’est énorme. Ils ont tout : des armoires, des commodes, des tables, tout ce dont vous pourriez rêver. J’ai eu ce superbe banc de là. [Another time] J’ai trouvé une armoire qui me rendait très triste parce que je venais d’acheter une armoire beaucoup plus chère que celle-ci. J’y ai passé des heures et des heures, parce que c’est possible. J’aime les meubles plus anciens parce qu’ils sont aussi mieux construits, ce qui est regrettable. Heureusement, il y a des gens qui sauvegardent ces éléments et souhaitent les réutiliser, et je les réutiliserai avec plaisir.

18h : Ravitaillement chez Little Dom’s

Le shopping me donne toujours faim, donc j’aurai probablement développé un appétit. Et j’adore manger chez Petit Dom. C’est une ambiance tellement mignonne et toute leur nourriture et leurs boissons sont délicieuses.

Parfois, je prends simplement des spaghettis et des boulettes de viande traditionnels. La plupart du temps, je prends le saumon. J’aime beaucoup leur saumon. Et ils ont un accompagnement d’épinards que je pourrai faire semblant d’être sains, ou une salade de roquette. Et leur pénicilline [cocktails] sont vraiment bons.

20h : Accueil pour un peu de réconfort TV

Une fois rentré à la maison, je pourrais regarder la télévision, un film ou quelque chose du genre. Je viens de terminer ce concours de téléréalité K-pop, « The Debut : Dream Academy ». C’était vraiment intense… ils entraînaient ces filles de 14 à 18 ans pendant deux ans. Ils sont loin de leur famille et risquent tout pour devenir un groupe de K-pop. Et puis ils l’ont fait et formaient en fait un très bon groupe talentueux.

je [also] j’adore les dessins animés. Je regarde « Solar Opposites » en ce moment, ce qui est vraiment amusant. J’ai fini tout « Rick et Morty » avant ça et j’attends [eagerly] pour la prochaine saison parce que j’aime tellement cette série.

Après la télé, c’est l’heure du coucher. J’aimerais être le genre de personne qui dit : « Wow, il est 21 heures, je vais lire un livre, m’étirer, méditer, me détendre. » Mais mon cerveau reste toujours occupé, j’en suis sûr parce que je suis tout le temps au téléphone. Je suis debout jusqu’à 23 heures environ, puis mon corps s’effondre et je me dis : « Très bien, eh bien maintenant, nous dormons sur le canapé. »