Le mode sombre est très populaire depuis qu’il est devenu une chose. Presque toutes les applications, systèmes d’exploitation et outils ont la possibilité d’activer le mode sombre, si le système ne bascule pas tout lorsqu’il est basculé en mode sombre. Comme toutes les autres applications, les plates-formes de médias sociaux offrent également la possibilité de transformer l’interface utilisateur en un thème plus sombre. Cependant, les paramètres permettant d’activer les modes sombres ne sont parfois pas très facilement accessibles et il y a des choses spécifiques qu’un utilisateur doit faire pour activer le mode sombre, en fonction de l’application ou du site Web sur lequel se trouve l’utilisateur. Aujourd’hui, nous allons vous apprendre à activer le mode sombre sur l’application mobile Twitter et le site Web. Lisez la suite pour savoir comment activer le mode sombre sur Twitter.

Comment passer en mode sombre sur l’application Twitter

Les utilisateurs doivent ouvrir leur application mobile Twitter, puis appuyer sur le bouton de menu hamburger dans le coin supérieur gauche. À partir de là, les utilisateurs doivent aller dans «Paramètres et confidentialité»> «Affichage et son»> «Mode sombre»> Sélectionnez la préférence. Twitter donne trois préférences de mode sombre aux utilisateurs: désactivé, activé et automatique au coucher du soleil, où l’application passera en mode sombre après la tombée de la nuit à l’extérieur. En outre, il existe des options pour les utilisateurs de choisir entre «Dim» et «Lights Out», en termes d’intensité du mode sombre.

Comment passer en mode sombre sur le site Web Twitter

Les utilisateurs doivent se connecter à Twitter pour passer en mode sombre. Ensuite, ils doivent cliquer sur le bouton «Plus» sur le côté gauche de l’écran (juste au-dessus du bouton «tweet»). Ensuite, les utilisateurs doivent ouvrir Paramètres et Confidentialité> Accessibilité, Affichage et Langues> Affichage. Au bas de l’écran «Affichage», il y aura un onglet «Arrière-plan», qui montrera aux utilisateurs trois options – Par défaut, Dim et Lights Out – identiques à celles de l’application pour smartphone. «Dim» et «Lights Out» sont des variantes du mode sombre sur Twitter.