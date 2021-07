Comment passer d’un voleur de scène ‘Veep’ à un apprenti film d’action

Pour Sam Richardson, 37 ans, qui a joué le rôle hilarant et naïf de Richard dans cette sitcom primée aux Emmy Awards, « The Tomorrow War » (première vendredi sur Amazon) a offert un défi considérable. En tant que Charlie, un personnage de soutien doux qui est enrôlé pour combattre dans une guerre futuriste, Richardson devrait courir, esquiver et faire exploser des extraterrestres générés par ordinateur. Bien sûr, « Veep » avait demandé beaucoup de dextérité verbale, mais affronter une armada de bêtes de l’espace exigerait un ensemble de compétences totalement différent.

J’ai grandi en regardant des films d’action, et si vous m’aviez demandé quand j’avais 6 ans, j’aurais dit : « Oh, je vais être une star d’action, comme Jean-Claude Van Damme ». Quand l’opportunité s’est présentée et qu’on m’a envoyé ce script, l’idée de faire un film d’action m’a tellement plu. Je me disais : « Laissez-moi m’assurer que je m’entraîne. Je veux faire la chose correctement. Je travaillais donc avec un entraîneur au gymnase, mais mes pieds sont naturellement aux pieds de canard et au milieu d’un squat d’haltères, j’ai ajusté mes pieds et j’ai fait éclater mon ménisque dans mon genou gauche.

Oh non! Vous avez bien récupéré ?

J’ai subi une opération au genou, mais je me suis dit : « Je vais m’assurer que je suis toujours prêt. » Je guéris rapidement, ce qui est très heureux pour moi. J’ai commencé à me préparer, et nous faisions une scène à travers la ville d’Atlanta, au grand galop, et ces autres gars courent encore plus vite. Je me dis juste « Eh bien, je vais continuer », mais je porte aussi ce sac lourd, j’ai tout cet équipement, je porte des bottes de jungle qui ne sont pas faites pour courir dans le ville. Et alors, pop.

Quelque chose d’autre a sauté ?

Mon ischio-jambier est allé. Nous avons dû nous arrêter et me faire examiner médicalement, et je récupérais très lentement, me remettant en forme de combat. Peut-être trois semaines plus tard, j’avais reconstruit mon corps pour pouvoir à nouveau courir, et nous avons commencé à tourner la même scène, quelques plans plus tard. Je cours et puis l’autre, pop.

Sam ! Non!

Et je crie : « Merde ! Alors on s’arrête, et maintenant c’est comme, c’est un problème. Ils ont envoyé un super médecin qui travaille avec la WWE et ces athlètes, et il m’a en quelque sorte ajusté, m’a préparé, puis j’étais de retour et prêt à partir. Il a ajusté ma façon de marcher et je me suis dit : « Wow, c’est incroyablement utile. » Certains médecins ne connaissent que la physiologie, allez comprendre !