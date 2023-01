Comment passer d’Android à iPhone

Si vous utilisiez un téléphone Android mais que vous possédez maintenant un iPhone, vous vous demandez probablement s’il est possible de transférer vos messages, contacts, photos, vidéos, musiques et applications de votre ancien téléphone vers le nouveau.

C’est un processus différent du passage à un autre téléphone Android, où vous pouvez tout restaurer à partir d’une sauvegarde. Cependant, contrairement à l’ancien temps où c’était un vrai problème, il existe maintenant un moyen officiel (et facile) de passer d’Android à iPhone en utilisant l’application Move to iOS d’Apple que vous pouvez obtenir sur le Google Play Store. Cette application prend également en charge l’historique des discussions WhatsApp, qui peut désormais être déplacé entre Android et iOS.

Comment utiliser l’application Migrer vers iOS

Avant de commencer ce processus, assurez-vous que vos deux téléphones sont connectés à leurs chargeurs et qu’ils sont chargés à au moins 50 %. Assurez-vous également de désactiver les délais d’attente d’écran et les contrôles parentaux qui pourraient interférer avec le processus de transfert.

Ils doivent également être connectés au même réseau Wi-Fi (vous le ferez sur le nouvel iPhone dans les étapes ci-dessous).

C’est aussi une bonne idée de vous assurer que WhatsApp est à jour sur votre téléphone Android si vous prévoyez de conserver votre historique de chat.

Note: Vous ne pourrez pas déplacer les applications que vous avez payées sur Android vers votre iPhone. Vous devrez les racheter via l’App Store. Pour les applications gratuites qui ont des achats intégrés (comme les abonnements), vous devriez pouvoir vous connecter et continuer à utiliser votre abonnement. Les achats de contenu intégrés à l’application (tels que les modules complémentaires de jeu) peuvent ou non être transférables sur iOS.